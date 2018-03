Rougeole : l’OMS dans la splendeur de son incompétence

J’ai bon espoir que les plus fidèles de mes visiteurs/auditeurs me donneront acte que ce n’est pas trop mon genre de "la ramener", comme on dit. Mais si je me suis brièvement laissé aller à l’exercice aujourd’hui, c’est là encore - et malgré les apparences - dans un esprit de désintéressement : objectiver, sur un cas précis (et que je crois bien connaître...), l’arrogance et la nullité technico-scientifique qui peuvent prévaloir chez certains des plus éminents responsables de la vaccinologie mondiale. Les deux vont de manifestement de pair, car seule une incompétence absolue peut donner le culot d’affirmer aussi péremptoirement des inepties aussi facilement réfutables : on n’est clairement pas dans l’ordre du doute méthodique, ni de la vérification, supposés inhérents à la démarche scientifique [ 5 ].

Post-scriptum du 17/03/18

De cette séquence télévisée où j’étais allé encore plus à reculons que d’habitude (étant souffrant ce jour-là), l’arrogante bêtise de mon contradicteur était apparue tellement patente (et typique de l’OMS) que je n’avais pas éprouvé le besoin de me torturer les méninges pour rédiger le commentaire qui précède : il m’avait semblé que l’extrait d’ouvrage que je donnais en pièce jointe était bien assez démonstratif [8]. Depuis lors, cependant, le thème de la rougeole a été tellement surexploité par la propagande des autorités sanitaires qu’elle justifie un minimum de considérations additionnelles.

Il faudrait croire qu’avec une immunisation qui n’a été recommandée qu’à partir de 1983, « un trou dans la raquette de la vaccination (…) fait craindre le pire (…) visant notamment les jeunes nés entre 1980 et 1983 » (20 Minutes, 15/03/18). Or, dans la mesure où, jusqu’alors, la rougeole était unanimement considérée, en France, comme une maladie bénigne de l’enfance, on peine vraiment à comprendre comment même une vaccination imparfaite aurait pu conduire au « pire » : ça échappe aux blaireaux de base qui, par contraste avec Michèle Rivasi, n’ont pas l’honneur d’une agrégation de SVT (laquelle ne confère, pourtant et soit dit en passant, aucune compétence particulière en pharmaco-épidémiologie…). À supposer qu’il y ait eu « des trous dans la raquette » de la vaccination, on voit mal comment ils auraient pu générer des drames, c’est-à-dire comment une insuffisance de vaccination aurait pu en elle-même rendre compte de cas plus fréquents ou plus graves : à tout casser, il y aurait eu un peu plus de cas que prévu dans l’hypothèse d’une vaccination "parfaite" (supposée permettre une quasi éradication de la maladie), mais rien de l’ordre du "pire" s’agissant d’une situation de base dont la bénignité allait de soi. À gober de telles sornettes, Rivasi l’a échappé belle lors de son épreuve orale d’agreg – à moins qu’elle n’ait bénéficié d’un jury déjà tout acquis à la cause des lobbies industriels [9]…

La seule explication plausible et, comme par hasard, parfaitement confirmative des mises en garde fort explicites exprimées dans l’extrait d’ouvrage initialement cité en pièce jointe, c’est que l’introduction de la vaccination contre une maladie presque systématique dans la petite enfance et immunisante à vie s’est soldée par un bouleversement de son écologie naturelle [10], qui s’est fort logiquement exprimée avec quelque 20-30 ans de retard chez « les jeunes nés entre 1980 et 1983 » lesquels n’auraient pas manqué, en l’absence de cette vaccination, de développer dès les années suivantes une rougeole parfaitement bénigne et qui leur aurait conféré une immunité pour le restant de leur existence : on aurait vu plus inquiétant en matière de « pire »…

Oh ! Comme on ne peut jurer de rien en médecine, il y aurait peut-être eu quelques cas spontanément graves, par exemple chez des leucémiques en phase terminale : un par an si l’on en croit les estimations pourtant alarmistes de nos autorités. Auxquels il conviendrait (pour apprécier le rapport bénéfice/risque de cette vaccination) de soustraire « le pire » récemment évoqué par la presse - à savoir tous ces cas tardifs, graves et nombreux, nouvellement apparus depuis la généralisation irresponsable de cette vaccination.

Sans parler des accidents dus à la vaccination, qui relèvent de la pharmacovigilance – dont on connaît la fiabilité quand il s’agit de recenser les vrais problèmes iatrogènes.

Un moins beaucoup chaque année, ça fait combien au total ? En négatif, s’entend.

Vivent les math modernes !...

Et vivent les agrégé(e)s de SVT : crise de l’enseignement, on disait ?

Au total et pour répondre succinctement à l’interrogation de l’article de 20 Minutes qui a justifié le présent post-scriptum :

"Pourquoi la rougeole s’en prend à la génération des années 1980 ?"

Tout simplement parce que c’est par cette génération qu’on a commencé à vacciner contre la rougeole...

On avait donc un papier prémonitoire datant de 1975 (cf. pièce jointe) qui, sur des bases purement théoriques, avait dit : « si on commence à vacciner contre la rougeole, on va avoir un problème ». On commence à vacciner, et on tombe pile sur le problème annoncé [11]. On a eu le même genre de séquence avec un papier non moins prémonitoire datant de 1976 et disant, sur des bases non moins théoriques : « si on développe un vaccin contre l’hépatite B, on va avoir plein de réactions auto-immunes ». On développe un vaccin contre l’hépatite B et, moins de cinq ans après les premières vaccinations [12], le fabricant se voit obligé de transmettre aux autorités sanitaires une palanquée de réactions auto-immunes… Comme soulignait finement mon contradicteur de l’OMS : comment pourrait-il y avoir des problèmes avec les vaccins puisqu’on a la PHAR-MA-CO-VI-GI-LAN-CE ?