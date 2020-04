Lettre d’une consœur sur le coronavirus : « j’ai du mal à adhérer au raisonnement de Gøtzsche »

Une consœur expérimentée m’adresse le courrier suivant :

Je viens de lire votre dernier article du 30/03/2020 et ai du mal à adhérer au raisonnement de Peter G[øtzsche] de comparer ce virus à celui de la grippe.

En effet, à ce jour et parce que nous n’avons pas testé à grande échelle, les résultats des tests nous montrent que le % de personnes immunisées en France serait autour de 12%. On parle des formes asymptomatiques mais on ne connaît pas la proportion.

Ce qui est observable et qui diffère de la grippe c’est le passage en forme grave par un emballement du système immunitaire et altération du parenchyme pulmonaire à cause de protéines de l’inflammation. Ceci peut concerner tout le monde avec ou sans facteur de comorbidité connu. La question qui reste à élucider : quels sont les facteurs prédictifs d’un passage en forme sévère ? Il semble plus logique de chercher du côté du terrain immunitaire et du type de réponse.

Ce virus à ARN circule sous deux formes, la forme prédominante à Wuhan se révèle moins contagieuse et moins dangereuse (celle du Diamond Princess) que celle qui circule actuellement en Europe ce qui pourrait expliquer les taux de létalité retrouvés en Italie et en Espagne.

(…) Des retours de prise en charge de patients avant les mesures très élevées de protection en salle de bloc opératoire opérés pour des interventions réglées et patients non connus comme porteurs de cov 19 mettent en évidence une contamination massive de tous les personnels du bloc opératoire ! et pour un patient covid 19 ayant subi une trachéotomie : 10 personnes de l’environnement médical direct contaminées !

Il faut diagnostiquer tout le monde en vue de pouvoir sortir rapidement du confinement mais aussi trouver les facteurs d’un passage en forme sévère.

Il y a du boulot sur la planche.