A - Faut-il vacciner à tout prix ? (C dans l’air, 30/09/2004)

[1] Et qui avait déjà été postée sur YouTube par un internaute anonyme, mais amputée des premières minutes.

[2] Et manifestement dépassé par les questions un peu plus techniques, comme « la puissance statistique » – paramètre pourtant crucial pour interpréter les études supposées négatives.

[3] Et qui, last but not least, est tellement convaincue que sa prestation a mis Big Pharma en péril que, encore 15 ans après, elle explique à qui veut l’entendre que les inconcevables sévices que la justice française m’a infligés tiennent au fait que j’aurais eu l’audace de paraître à ses côtés.

[4] Alors que la persistance, au cours des années, d’une certaine audience malgré un boycott médiatique d’une rare unanimité suggère qu’il doit quand même exister une sous-population (de blaireaux ?) qui comprend que je dis)