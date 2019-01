La fine fleur de l’administration sanitaire française confrontée au baclofène

RÉSUMÉ – On revient sur l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du baclofène dans le traitement de l’alcoolo-dépendance telle qu’accordée en octobre 2018 par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). On montre que, de l’aveu officiel, les problèmes d’efficacité et de tolérance évoqués dès l’origine avec ce médicament (dont aucun autre pays ne semble vouloir dans cette indication) ont été largement confirmés, qu’aucun d’entre eux n’a été résolu et que l’autorisation n’a pu être arrachée qu’au terme d’un désordre procédural qui fait fi des nombreuses recommandations nationales ou internationales disponibles en pareille matière. On s’interroge sur le contraste saisissant entre l’habituelle veulerie de l’ANSM à l’endroit des lobbies industriels (absents du débat en l’espèce) et la complaisance dont elle peut faire preuve – mais parfois seulement – pour les associations de patients ou d’utilisateurs. On en vient tout naturellement à s’intéresser au rôle des prescripteurs dans cette anarchie.

Introduction – Quand l’ANSM bafoue les experts qu’elle a pourtant mandatés

En octobre 2018, l’administration sanitaire française (ANSM) accordé au baclofène (Baclocur®, commercialisé par le Laboratoire Etypharm) une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement des patients alcoolo-dépendants, à la dose maximale de 80 mg/j. Cette autorisation s’inscrit en faux contre l’analyse du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire chargé, par cette même ANSM, « d’émettre un avis d’expertise scientifique, à partir de l’ensemble des données disponibles, sur l’évaluation du rapport bénéfice/risque du BACLOFEN » et qui, aussi récemment qu’en avril 2018, avait rendu un avis négatif, lequel se concluait de la façon suivante :

« En résumé, l’efficacité du baclofène dans la réduction de la consommation d’alcool chez les patients adultes présentant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé, telle que présentée dans le dossier de demande d’AMM, a été jugée cliniquement insuffisante. Ceci, ajouté à un risque potentiellement accru de développer des événements indésirables graves (y compris des décès) en particulier à des doses élevées, conduit à considérer que le rapport bénéfice/risque est négatif. »

Insuffisance d’efficacité d’une part, risque d’événement indésirable grave d’autre part : il est difficile d’être plus clairement motivé – pour un refus d’AMM, s’entend…

Dans le présent article, on se propose de comprendre au terme de quel processus la plus haute instance française d’évaluation médicamenteuse peut rendre une décision aussi contradictoire avec l’avis des « experts » qu’elle avait elle-même sollicités.

Il va de soi que par-delà ce médicament dont personne n’a l’air de vouloir ailleurs qu’en France, c’est le fonctionnement désastreux de notre administration sanitaire qu’on entend examiner.

Bref historique

C’est dès la médiatisation (fin juillet 2011) du baclofène comme traitement miracle de l’alcoolisme – pardon : de l’alcoolo-dépendance – que n’importe quelle personne dotée d’un vernis de culture en recherche clinique pouvait s’interroger sur la réalité du prodige thérapeutique. Bien que le traitement de l’alcoolo-dépendance fût très loin de mes préoccupations du moment et tout en posant à titre liminaire que je n’avais « aucune idée définitive » [1] sur la place que pourrait occuper ce produit en pratique réelle, j’éprouvais le besoin d’y consacrer un article car la disproportion entre, d’une part, les preuves disponibles et, d’autre part, les allégations imposant l’idée d’une innovation thérapeutique majeure me paraissait, cette fois, parfaitement dans la thématique de mon site, à savoir la prodigieuse inculture qui règne en France sur de tels sujets, que ce soit dans les médias, dans les associations, chez les médecins, dans l’administration sanitaire française ou dans les milieux judicaires…

Dans cet article inaugural, en bon blaireau de base ayant d’emblée tenu à poser les limites de son maigre savoir sur l’addiction alcoolique, j’avais présenté l’argumentation qui, néanmoins, restera encore 7 ans plus tard, le cœur de l’avis des « experts » mandatés par l’ANSM : efficacité non démontrée, sécurité non prouvée et même plutôt problématique. En blaireau au grand cœur pas pingre pour deux sous, j’y ajoutais quelques considérations dont la pertinence allait également se confirmer ultérieurement, portant sur les conflits d’intérêts d’une part, sur les exigences des essais cliniques d’autre part.

Trois ans plus tard, la belle indifférence des autorités françaises aux très sérieuses questions posées par l’utilisation du baclofène dans le traitement de l’alcoolisme allait me conduire à un nouvel article où, au-delà des objections de simple bon sens qui avaient justifié ma première contribution, je prenais la peine d’entrer un peu plus dans le détail : quels critères de réponse, quelle posologie efficace, quelle durée d’action, quel risque de dépendance, quels effets indésirables, quels risques d’intoxication, quels enjeux politico-financiers, quelles promesses des études annoncées ? Toutes questions relevant effectivement d’un « vernis de culture en recherche clinique » bien qu’ignorées aussi splendidement que continûment par les promoteurs du baclofène.

Encore deux ans, et j’allais revenir au baclofène pour dénoncer – ce n’était pas une découverte – les manipulations rhétoriques de l’administration sanitaire, incapable d’éclairer par quelque élément nouveau que ce soit les questions qui s’étaient imposées d’emblée, mais exploitant le temps considérable passé à ne rien faire pour accréditer qu’on y verrait désormais plus clair alors que pas le moindre élément de réponse n’avait encore été apporté [2].

Pour médiatiquement ignoré qu’il fût, mon scepticisme critique n’était pas isolé : il était même plutôt majoritaire dans le cercle finalement assez étroit des gens supposés avoir un minimum de pratique en recherche clinique.

De l’aveu même de l’ANSM, la France est le seul pays d’Europe (et, plus probablement du monde) à envisager une autorisation du baclofène dans cette indication. Cela n’est pas rassurant, compte tenu des exploits antérieurs de notre administration sanitaire dès qu’elle s’avise de faire cavalier seul dans le monde de la pharmacie industrielle où sa créativité de nain n’a pu prospérer que grâce à la complicité des administrations sanitaire et judiciaire indigènes. Pensons au Levothyrox, pour lequel l’ANSM, puissamment aidée par des avocats ou des juristes qui ne valent pas mieux, continue, par sa jobardise et son incompétence, à entretenir des doléances qui semblent inconnues dans tous les autres pays européens ayant enregistré la même formule qu’ici. Pensons à la façon dont la même clique a fait de la France un pays de Cocagne pour les promoteurs (experts judiciaires inclus) d’Androcur en mésusage… Pensons aux « prédispositions » supposées exposer au risque de complication neurologique après vaccination contre l’hépatite B, dont il faudrait comprendre aujourd’hui qu’elles n’ont jamais existé, quand l’administration sanitaire française a soutenu durant des années qu’elle était la seule à avoir l’intrépidité de les apercevoir. Pensons au nœud d’incompétences et de compromissions abominables qui a permis à la France de cumuler, à elle seule, un nombre de victimes de l’hormone de croissance sans commune mesure avec l’effectif minuscule répertorié dans tout le reste du monde…

Auditionné par l’ANSM, Jean-François Bergmann – ancien président de la commission d’AMM et, à ce titre, supposé avoir une certaine pratique de l’évaluation médicamenteuse [3], devait souligner, non sans une certaine subtilité tirée de la pratique, « que les résultats des études sont davantage négatifs à mesure que leur méthodologie s’améliore et se rapproche des standards de l’essai contrôlé randomisé en double aveugle » (c’est moi qui souligne) ajoutant que « les discussions sur la pertinence des critères d’évaluation constituent en outre un indice du caractère peu efficace du médicament ». Fort de son expérience réglementaire, il concluait « qu’il est toujours possible de réaliser une étude prouvant l’efficacité d’un bon médicament afin qu’il obtienne l’AMM. En revanche, une fois l’AMM accordée à un mauvais médicament, il devient très difficile de revenir en arrière » – ce qui est tristement exact.

En revanche, on peinerait à trouver des intervenants dotés d’une pratique réelle et documentable des essais cliniques [4] qui auraient réfuté par autre chose que de vagues dénégations ou des bouffées d’espérance autistique les objections pourtant fort précises qu’on a égrenées depuis le tout début du présent article.

Si bref qu’il soit, l’historique qui précède confirme que, en despote oriental pachydermique, l’ANSM a lourdement assis son gros cul sur le peuple d’innocentes souris qu’elle avait dûment mandatées comme « experts »…

Couiiiiic !

Essai d’interprétation

L’expertise comme prétexte

J’en avais fait le constat voici longtemps déjà, tout en assortissant depuis la démonstration d’exemples tirés de l’actualité :

« L’expert n’a jamais que le pouvoir que lui donnent les décideurs – même si ceux-ci préfèrent se dissimuler derrière l’expertise pour ne pas assumer leurs responsabilités. »

En l’espèce, il est frappant que l’ANSM n’a même eu besoin d’aucune contre-expertise pour justifier son revirement. À moins de crédibiliser comme « expertise » la Cour des miracles présentée comme « Commission mixte ad hoc » et qui mêlait indistinctement, outre des gens possiblement dotés d’une expertise utile, d’autres dont on peut se demander ce qu’ils venaient faire là [5].

Ainsi, alors que s’agissant du « Comité Scientifique Spécialisé Temporaire », l’ANSM avaient éprouvé le besoin de justifier (tant bien que mal : cf. plus bas) à quel titre ses membres avaient été consultés [6], aucune explicitation n’est plus requise dès qu’il s’agirait de comprendre les critères ayant conduit à l’audition de gens dont les l’activisme d’espèce (tel que reconstituable à partir des forums où ils sont intervenus, ou encore des lettres d’insultes que certains ont cru bon de m’envoyer) correspond au degré zéro de la recherche clinique, à savoir :



Baclofène a marché chez moi (variante : chez mon copain), donc ça marche.



Or, et curieusement, c’est sur cette argumentation archinulle que les responsables de l’ANSM ont cru bon d’inaugurer leur compte rendu.

Cette conviction inébranlable, justiciable d’une priorité dans l’ordre des dépositions, est assortie d’une adulation typiquement sectaire à l’endroit d’Olivier Ameisen (l’instigateur du culte baclofène), caractérisée, de nouveau, par une intolérance à l’endroit de tout scepticisme concernant l’œuvre du héros et qui frise la haine devant toute allusion reprenant la rumeur que l’intéressé (qui reconnaissait déjà avoir troqué sa dépendance à l’alcool contre une dépendance au baclofène) ait pu replonger dans l’alcool [7].

Or, et curieusement, loin de s’en remettre à la Miviludes (comme elle le fait couramment en d’autres circonstances dont la dimension sectaire ne saute pas aux yeux), l’ANSM titille cette adulation en prétendant faire intervenir, et à deux reprises, le dénommé Ameisen, pourtant décédé depuis plus de cinq ans au moment où la Commission s’est réunie… Comprenne qui pourra : mais ce n’est pas en prétendant faire revenir les morts pour une commission « ad hoc » que l’ANSM optimise les chances que son travail soit pris au sérieux par ceux qui attendent un minimum de rationalité dans la gestion technico-réglementaire du problème posé. Pas plus qu’elle ne les optimise en citant comme témoin le frère d’Ameisen, scientifique d’un certain renom, apparemment, mais dont on ne sache pas qu’il ait jamais travaillé ni sur l’alcoolisme, ni sur le baclofène. Grâce à l’Écriture sainte, on avait déjà Saint Jacques, « le frère du Christ » ; grâce à l’ANSM, on aura maintenant Jean-Claude, le frère d’Ameisen…

Or et curieusement, on attend également de connaître le modèle de délibération sur lequel l’ANSM s’est alignée pour promouvoir une telle incongruité de débat. Que ce soit en France ou à l’étranger, en effet, il existe des dizaines de « référentiels » censées gouverner méthodiquement l’organisation et le déroulement de discussions telles que celle à laquelle « la commission mixte ad hoc » a été conviée par l’ANSM, qui toutes insistent sur la nécessaire transparence dans le choix des intervenants et dans les modalités de la discussion (constitution d’une bibliographie, ordre et durée des interventions, etc.) : clairement, on en est loin…

In fine, l’ANSM croit utile de justifier son gymkhana procédural par l’impératif de « prendre en compte (…) les positions exprimées lors d’auditions des parties prenantes », dont « les associations de patients ». Or et curieusement, si, grâce – entre autres – au REVAHB, à la mission Hurel ou à la concertation Fischer, on a effectivement l’expérience des gesticulations démagogiques officielles justifiées sous le prétexte de la « démocratie sanitaire », on attend encore la preuve que les positions exprimées « par les parties prenantes » en de telles occasions aient été jamais « prises en compte » par l’administration : qu’on se rappelle l’impayable désappointement du président de l’association E3M découvrant soudain que malgré sa conviction d’avoir durablement « joué le jeu » avec les responsables sanitaires, ses interlocuteurs n’avait strictement rien à cirer de ses divagations sur les risques présumés de l’aluminium et sur les « myofasciites à macrophages »… Pourtant, dans les référentiels susmentionnés, il doit bien exister quelques indications sur les critères justifiant que l’opinion des « parties prenantes » soit, ou non, « prise en compte » : on aimerait que l’ANSM rappelle ceux auxquels elle se tient.

Au total, l’indigeste bouillie théologico-scientiste concoctée par l’ANSM pour justifier l’octroi d’une AMM au baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance, malgré une absence d’efficacité démontrée et des risques parfois graves qui ne sont même pas hypothétiques, illustre une fois encore le préoccupant amateurisme de nos autorités sanitaires. Il nous reste à comprendre l’apparent contraste entre leur pusillanimité à l’endroit d’associations dont l’indigence intellectuelle saute aux yeux et l’intransigeance criminelle – pesons nos mots – dont les responsables de l’ANSM peuvent faire la preuve en d’autres circonstances qui mettent effectivement en jeu la santé publique [8].

L’ANSM entre l’enclume de Big Pharma et le marteau des associations

Pour gagner du temps, allons à l’essentiel sans godiller.

La complaisance criminelle des autorités sanitaires à l’endroit des lobbies pharmaceutique n’est plus à démontrer : d’autres, bien plus éminents que moi, l’ont déjà dit avec des mots aussi crus, et il suffit de parcourir le présent site, même en diagonale, pour le documenter [9].

Sur ce tableau de fond, l’étrange sensibilité de l’administration à des revendications nettement minoritaires (comme illustré par l’affaire baclofène qui voit ridiculisés les principes les plus sacrés de l’évaluation pharmaceutique) peut égarer le lecteur profane en crédibilisant un souci « démocratique » chez les responsables. On n’a pas idée des situations « de crise » (avec réunions d’urgence, branle-bas de combat, décisions aberrantes) qui peuvent être provoquées à Agence du médicament par des courriers ou des situations absolument dérisoires. En fait, le paradoxe n’est apparent.

Au contraire de ce que soutiennent contre l’évidence les braillards narcissiques qui se rengorgent de dramatiser leur engagement en s’imaginant aux avant-postes d’une lutte à mort contre « les conflits d’intérêts », il n’y a pas d’enjeu financier significatif dans l’affaire baclofène [10]. Pour des raisons probablement culturelles, la France n’est certainement pas un pays où Big Pharma conquerra un eldorado en promouvant, à l’échelle de larges populations, un médicament « miracle » contre la dépendance alcoolique. Pour se limiter à cet exemple, le Laboratoire Etypharm, heureux bénéficiaire de la complaisance de l’ANSM sur ce produit, annonce un chiffre d’affaires aux alentours de 150 millions de dollars, à comparer avec celui de Sanofi, autre Laboratoire français, proche de 38 milliards de dollars… N’en déplaise à la bonne conscience des activistes pro-baclofène, c’est prendre les gens pour des cons (ou n’avoir aucun sens du ridicule) que mimer une guerre de titans à propos de ce médicament qui, clairement, n’intéresse aucun acteur significatif du secteur pharmaceutique : comme d’ailleurs l’avoue ingénument l’ANSM, sans jamais en tirer le moindre questionnement concernant un produit dont, manifestement, personne ne veut dans cette indication.

Il existe un lien fort direct entre la veulerie circonstancielle de l’ANSM et son incompétence. D’une part parce qu’on a d’autant moins la capacité à faire valoir ses vues qu’on n’est pas certain qu’elles soient justifiées [11]. Ce défaut de compétence de l’ANSM saute aux yeux, par exemple, dans la navrante maladresse avec laquelle l’agence justifie son choix d’experts pour le CSST :

« Ces membres ont été choisis en raison de leurs compétences en évaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments, en méthodologie des essais cliniques et en épidémiologie. »

Or, c’est parce que l’on comprend « la méthodologie des essais cliniques » qu’on devient compétent dans l’évaluation des médicaments – et pas l’inverse. De plus, je n’ai jamais rencontré un spécialiste « du rapport bénéfice/risque », des médicaments en plus : dépendant de l’indication et de l’expérience personnelle, on appréhende plus ou moins le bénéfice d’un médicament (à la rigueur d’une classe thérapeutique), et non pas des médicaments en général [12]. Enfin, il est bien rare que la connaissance du bénéfice confère une connaissance équivalente des risques [13]. Ça n’a l’air de rien, mais pour quiconque a un vernis de culture en recherche clinique, le pataugeage terminologique de l’ANSM censé légitimer la sélection du CSST révèle une préoccupante absence de maîtrise relativement aux méthodes évoquées, pourtant bien classiques. D’autre part, parce que l’incapacité de l’ANSM à discriminer entre l’anecdotique plus ou moins spectaculaire et le significatif épidémiologique est LE symptôme le plus criant de cette incompétence dont nous parlons. Rappelons qu’à l’été 1994, quelques semaines après avoir lancé une enquête nationale de pharmacovigilance sur les vaccins contre l’hépatite B (mesure à l’époque considérée comme la traduction d’un grave souci de sécurité), l’administration française a lancé, sans la moindre hésitation décelable, une campagne nationale de vaccination, créant du même coup les conditions d’un dramatique changement d’échelle : à l’évidence – et nonobstant l’admiration démentielle que le REVAHB porte à au moins l’un d’entre eux, les responsables de cette administration n’ont manifestement jamais envisagé que si un médicament de diffusion relativement confidentielle pouvait déjà poser des problèmes de tolérance détectables à l’échelle de la sous-population exposée, la situation allait forcément exploser dans la perspective d’une vaccination « universelle » [14]. Les exemples de cette tragi-comique incapacité de compter pourraient être multipliés.



Le baclofène selon ses prescripteurs

Les lobbies pharmaceutiques ayant été innocentés dans l’espèce dont traite la présente contribution, il serait injuste, toutefois, d’imputer aux seules associations de patients l’exceptionnelle aberration des décisions qui ont permis une autorisation non moins exceptionnelle dans le monde (« C’est la seule demande d’AMM déposée en Europe [et probablement dans le monde] », dixit l’ANSM) : car, à y regarder de plus près, la position d’un bon nombre des médecins concernés est loin de trancher sur les médiocres slogans de la secte pro-baclofène. Sans entrer dans une analyse exhaustive du compte-rendu de la « Commission mixte ad hoc », arrêtons-nous sur les propos de quelques professionnels.

Après d’être déclaré « bouleversé » par « l’effet du baclofène sur certaines personnes », Didier Sicard (ancien président du Comité consultatif national d’éthique : excusez du peu) répond à une objection concernant « la qualité scientifique » et « les limites méthodologiques » des études françaises sur le baclofène, en relevant que « toute étude scientifique peut être critiquée en raison de ses biais. Le baclofène a toujours fait l’objet de prises de positions idéologiques. ». Si personne ne conteste que toute étude peut être critiquée (c’était déjà la position de Hill dans son célèbre article de 1965 [15], il a dû échapper à notre éminent intervenant que le job de la recherche clinique, c’est précisément d’évaluer la portée clinique et épidémiologique de ces biais, au lieu d’en esquiver la discussion précise et argumentée au motif vague de « l’idéologie » [16].

Renaud de Beaurepaire (psychiatre, association Baclohelp) estime que l’exigence d’études « répondant aux standards internationaux », « répétée depuis des années, vise à retarder la reconnaissance du baclofène. L’étude Bacloville est à son sens parfaitement bien menée, et aurait été publiée si les éditeurs de journaux ne refusaient pas de prendre la responsabilité de la publication d’une étude à hautes doses de baclofène ». C’est sûr, et c’est bien ce qui a fait rager Big Pharma depuis l’apparition d’une réglementation sur les essais cliniques, qu’évaluer un produit pharmaceutique retarde sa mise sur le marché (et donc le retour sur investissement) ; mais de là à prétendre que ces essais retardent « la reconnaissance » d’un nouveau médicament, c’est tenir pour acquis par avance que ce dernier est précieux et ne pas voir qu’au lieu de la retarder, le travail de recherche clinique conditionne la reconnaissance du médicament en question. Est-il utile de souligner que le risque priver les gens d’un nouveau médicament forcément génial (« forcément », puisqu’il n’a pas été évalué) est le leitmotiv par lequel l’industrie pharmaceutique, dont on connaît le désintéressement et la philanthropie, a réussi, en quelques décennies, à saper tout l’édifice technico-réglementaire laborieusement mis au point pour contrôler le charlatanisme des faiseurs de miracles médicamenteux : la procédure du fast track, qui a tellement bénéficié au fabricant de Gardasil, est une excellente illustration de cette dérive. Est-il utile, d’autre part, de rappeler que ne pas communiquer sur un médicament avant que les études n’aient été publiées dans des revues de bonne qualité est une exigence éthique tout autant que réglementaire ? Surtout pour un psychiatre supposé intéressé par le côté latent des choses, c’est une excellente hygiène mentale que de s’interroger sur une unanimité de refus éditorial à l’encontre d’une publication [17].

Pour Bernard Granger (Conseil national professionnel de psychiatrie), « le baclofène s’impose de façon ascendante, à partir de l’expérience des patients, contrairement au processus habituel selon lequel un laboratoire présente un dossier calibré, répondant à des procédures réglementaires clairement définies, mais présentant des failles ». Il faut donc croire qu’en principe réalisé par des professionnels du médicament sous le contrôle censément pointilleux de la réglementation en vigueur, la constitution d’un dossier d’AMM présente forcément « des failles » tandis que sans qu’on sache trop pourquoi, « les patients » – dont le mode de pensée nous est apparu plus relever davantage de la secte (cf. plus haut) que de la science, auraient naturellement le secret d’une évaluation parfaite : la génération spontanée d’une recherche clinique optimale, quoi [18].

La démonstration ne pourrait que se renforcer d’autres citations des autres professionnels cités. Il suffit, une fois encore, d’un vernis de culture en recherche clinique pour constater que, dans leur convergence objective, les propos qui viennent d’être cités (pourquoi s’emmerder avec des essais cliniques puisque on a un super médicament ?) sont superposables à ceux des pires commerciaux de Big Pharma clamant que les essais cliniques ne sont rien de plus qu’une nuisance : situation étrange, en vérité, pour des intervenants qui tirent leur prestige auprès des associations de se présenter comme indépendants et libres de tout conflit d’intérêts.

Ce qui ressort des dépositions précédentes, c’est qu’en dépit des rodomontades à l’usage des blaireaux facilement impressionnables, la France n’a toujours pas fait le saut de la recherche clinique : comment interpréter sinon la désolante compulsion des « experts » parmi les plus éminents à seriner que les essais ne sont pas le dernier mot et qu’ils ne sauraient remplacer l’expérience clinique ? C’est possiblement vrai, mais force est de constater que cette compulsion à remettre en cause la méthodologie des essais a, de toujours, résumé le refus forcené des médecins français, dans leur immense majorité, à aller plus loin que leur petite expérience : « croyez-en mon expérience » clamait sans rire mon professeur de thérapeutique dans l’une des facultés de médecine les plus prestigieuses de notre pays [19]. Or, c’est précisément à ce diktat de l’impression personnelle (« à mon sens ») grimée en don de double vue que s’est attaquée la méthodologie de la recherche clinique – partant, l’épistémologie de l’evidence-based medicine.

Quand on a fait, méthodiquement, l’inventaire des propriétés d’un médicament tant au regard du bénéfice que du risque, on peut toujours soutenir que la vérité clinique ne se limite pas à celle des essais – et inventer, dès lors, des méthodologies pour faire ressortir l’effloraison des variations individuelles sur le tronc commun des propriétés objectivement repérables. Mais c’est se foutre du monde de soutenir qu’on peut procéder à l’envers et s’en tenir à l’impression personnelle pour se dispenser d’évaluer ce qui s’impose statistiquement. Sachant néanmoins qu’à procéder de façon aussi archaïque, on s’assure paradoxalement de la gratitude du public tant est forte l’aversion des Narcisses contemporains pour l’idée que leur abyssale originalité puisse être, pour l’essentiel, réductible à d’humiliantes statistiques : « à mon sens », moi-je vaut plus de considération…

J’appartiens à la génération de médecins qui a vu, avec un retard significatif par rapport à d’autres pays développés, la France vaguement s’initier à la recherche clinique, dans un climat de formalisme gesticulatoire qui visait plus à renouveler le prestige d’une profession soudain invitée au concert des « sciences » qu’à stimuler l’imagination scientifique confrontée aux « données molles » de l’humain. Flattés finalement de se voir hériter d’une réputation « scientifique », nos maîtres faisaient mine de se désoler que la médecine se soit écartée des « humanités » pour se rapprocher des « mathématiques », en oubliant opportunément que, dans son ensemble, la médecine n’a jamais plus sacrifié aux humanités qu’elle ne s’est convertie aujourd’hui aux mathématiques.

À une époque où le latin était comme la seconde langue maternelle des intellectuels, celui des médecins faisait ricaner toute personne dotée d’une élémentaire culture humaniste – et je n’ai pas connaissance, au cours des siècles qui ont suivi, d’une réforme des études ou de la formation qui ait remis les humanités au centre.

À l’heure actuelle, je n’ai pas la notion que les médecins aient fait beaucoup de progrès en ce qui concerne tant la démonstration de la preuve que la rigueur dans leurs dénombrements – toutes dispositions qui découleraient naturellement d’une formation même minimum aux mathématiques. Je laisse en PJ un dire récent rédigé par mes soins (et qui a eu l’heur de faire sourire les juges auxquels il était destiné), dans le cadre d’un procès concernant une malheureuse patiente qui, par suite d’une anticoagulation insuffisante, avait développé une thrombose cérébrale la laissant dans un état de grande invalidité. Mon dire répond aux « experts » judiciaires qui, sans nier la réalité de l’erreur thérapeutique commise par l’équipe soignante, s’excusaient avec une componction pleine de condescendance de nous infliger la rigueur des mathématiques pour démontrer, chiffres en mains, que, compte tenu des facteurs de risque de la victime, l’affaire se réduisait à une simple « perte de chances » qui ne saurait excéder 10%, soit des clopinettes en matière d’indemnisation par comparaison avec une faute qui avait rendu grabataire une personne jusqu’à preuve du contraire en bonne santé avant l’erreur médicale de l’espèce. Comme le lecteur même profane peut s’en rendre compte [20], il est évident que nonobstant la prétention « mathématique » sous laquelle ils comptaient écraser tant les conseils de la victime (dont moi-même) que les magistrats, lesdits « experts » sont clairement incapables de raisonner et, encore moins, de quantifier.

Conclusion – Baclofène à l’aune de Diafoirus

Entre deux quintes de rire, une lectrice m’adresse cette contribution parue sur le site de Michel de Lorgeril et rédigée par un médecin : j’en reproduis fidèlement la typographie, en précisant simplement que MG n’est autre que le bon Dr Girard (le dénommé E*** étant un fidèle parfaitement profane, mais qui s’est donné la peine de me lire avec attention – et intelligence.).

« je ne vois pas le rapport avec ce que vous appelez la théorie psychiatro freudienne surtout que Freud était avant tout neurologue et convaincu qu’il y avait une origine anatomique à ce qu’il décrivait. Je ne vais pas ou très rarement chez MG trop long trop tarabiscoté et surtout trop narcissique (Freud ??? Mais je suis allé lire son truc sur le BACLOFENE et là c’est vraiment pitoyable il ne connait visiblement pas la question . je suis prescripteur depuis 6 ans et demi et je lui expliquerai peut-être un jour !! Enfin E*** dire que MG est bienveillant foufoufou il faut que tu m”expliques ta définition du mot bienveillant parce que le Girard il d&zingue plutôt !! »

Passons sur l’indécence consistant à prendre publiquement la parole quand on ne connaît ni les règles de la syntaxe, ni les celles de la typographie, et qu’on n’a pas une maîtrise même minimale du traitement texte (j’espère que ce type ne se hasarde pas à utiliser son ordinateur pour rédiger ses dossiers ou ses ordonnances…) [21]. Passons également sur Freud « neurologue avant tout » : grosse récompense à qui retrouvera le nom du pékin qui a inventé la psychanalyse… Quant à « la définition du mot bienveillant », il suffit de posséder un dictionnaire, même élémentaire, pour la trouver. En posséder un – et savoir s’en servir (savoir, par exemple, que « B » succède à « A » et précède immédiatement « C ») : c’est pas ma faute si mon censeur perd tous ses repères et qu’une phrase lui paraît « tarabiscotée » dès qu’elle s’écarte du schéma sujet/verbe/complément, dont il n’est déjà pas certain qu’il le maîtrise. Bref : avec la complaisance typique du con irrécupérable, le gars-là affiche simultanément son incompétence multidimensionnelle et la fierté qu’il en tire…

Mais le plus splendide de cet extrait, c’est que ce type ose écrire (« écrire » étant ici un euphémisme) qu’il « connaît » le médicament… puisqu’il le prescrit ! Pas un moment ne l’a traversé l’idée qu’avant de prescrire un médicament, il vaudrait mieux le connaître… Voilà qui nous renvoie brut de fonderie au triomphe de l’externe borné dans sa blouse blanc crasseux, et qui ne se sent plus pisser de pouvoir signer toutes les prescriptions qu’il veut sur papier à en-tête de l’hôpital : je prescris, donc je suis (« humanités » obligent : on doit même pouvoir dire ça en latin)…

La France continuera de promouvoir des médicaments dont personne ne veut tant que ses facultés de médecine formeront des Diafoirus qui s’imaginent que prescrire, c’est connaître [22].

Au fait, c’est mon anniversaire aujourd’hui (sérieusement) : fallait bien fêter ça…