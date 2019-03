Livres sur les vaccins : échangerais expert contre expert…

RÉSUMÉ - Un récent article de Michel de Lorgeril concernant la crédibilité de l’expertise a inspiré diverses critiques qui m’étaient directement destinées. Après y avoir répondu point par point, on tente de s’élever à un niveau supérieur d’abstraction en s’interrogeant sur la dynamique des forums d’une part, sur la surenchère des experts et des contre-experts d’autre part.

Un internaute m’adresse la première page d’un récent livre sur les vaccinations. Avec une intuition très sûre, il en profite pour me renvoyer à l’article qui suit, que j’avais mis en ligne le 02/10/2015 et qui se trouvait, une fois encore , centré sur la question de l’expertise : qu’est-ce qu’un « expert » ? Explication dans le post-scriptum qui va suivre.

Exposé du problème

Confronté par l’un de ses visiteurs à l’idée d’un « livre sur la vaccination », l’excellent Michel de Lorgeril répond de la façon suivante :

« Un livre sur la vaccination ? Bonne idée ; mais … chaque chose en son temps ! Et il faut trouver un expert, un vrai, qui soit aussi libre et indépendant… On peut essayer « sous le sabot d’un cheval » peut-être… Il y a déjà « Vaccins, mensonge et propagande » ; vous avez quoi contre ? »

Cette proposition – centrée sur la crédibilité des experts [1] – va susciter, de ma part, la réaction suivante, rédigée sur le mode relativement hâtif qui préside normalement à ce type d’intervention (et qui ne devrait pas poser de problème entre gens de bonne foi).

« Comme attesté par le nombre de contributions que j’ai consacrées à ce sujet [2], tu me trouveras toujours à tes côtés quand il s’agira de réfléchir à la crédibilité de l’expertise. Mais s’il s’agit de répertorier les « vrais » experts, évite de promouvoir un confrère qui n’a jamais prétendu à la moindre expertise (« Le bruit des sabots » [3]), ou une anti-vaccinaliste (« Mensonges et propagande » [4]) omnisciente dont la seule activité professionnelle connue a été celle de mannequin, milieu peu réputé pour recruter sur le QI. Souvent dépourvus de la moindre formation scientifique (voir d’une formation tout court) mais manifestement fascinés par « l’autorité écrasante de la science » (L. Lafforgue) dont ils sont incapables de comprendre les limites et la justification, la plupart des anti-vaccinalistes (du moins, en France et en Belgique) s’imaginent qu’il suffit de parler haut et fort pour s’imposer comme interlocuteurs légitimes. Mais quand tu vois la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (avec laquelle S. Simon a tellement collaboré) écrire sans rire, en page 13 de son dernier document (destiné à Madame Hurel), que « Les vaccins ne répondent pas à la définition d’un médicament », tu te dis qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire pour mériter d’aller jouer dans la cour des grands. Note qu’en matière d’inepties technico-réglementaires, l’inénarrable Philippe Even a fait nettement pire, sous le prétexte d’une « mission » officielle dont personne n’a jamais retrouvé la lettre. Comme l’a bien noté Ricomart [5], ce sont « les deux faces de la même pièce »…

Malgré certains détracteurs qui me reprochent d’être essentiellement malpoli, j’ai suffisamment de savoir-vivre pour ne pas m’imposer plus lourdement sur le site d’un autre. La fonction « forum » ayant été délibérément inactivée dès l’ouverture du mien, l’intérêt de participer – même exceptionnellement – aux forums des autres, c’est surtout de s’auto-administrer une piqûre de rappel [6] concernant la nullité prédominante des échanges auxquels peut donner lieu cette illusion de démocratie que l’on appelle Internet, et qui offre une vue terrifiante sur l’état de délabrement intellectuel, culturel et politique de l’époque [7]. La dernière fois que j’avais consenti à participer à ce jeu sur le site de Michel [8], cela avait été notamment pour répondre à un ombrageux censeur, qui s’autorisait à me reprocher, avec hauteur, un style « illisible » : une brève recherche sur la Toile m’avait permis de reconstituer que pour justifier sa prétention à se poser en nouveau Boileau, l’intéressé n’avait rien de mieux à faire valoir que sa passion pour « le foie gras » et « le Sauternes »… En l’espèce et à la réflexion, la nouvelle question (la crédibilité des experts) soulevée par Michel de Lorgeril appelait un minimum de développements difficiles à insérer dans le forum d’un autre.

La dynamique d’un forum comme si vous y étiez

En cette nouvelle occurrence, le débat lancé par Michel dans son post introductif portait sur la conduite à tenir lorsque l’on est invité dans un média : faut-il y a aller ou, au contraire, boycotter superbement ?

Il s’agit effectivement d’une question grave et lancinante, qui se pose à chaque fois que l’on se trouve invité, quand on n’a aucune illusion sur la presse et qu’on n’est pas particulièrement excité par l’idée de montrer son portrait au fenestron. Bien que, comme d’autres [9], je me la pose moi-même régulièrement [10], ce débat ne semblait pas me viser personnellement : cela n’a pas empêché certains internautes de s’en prendre à mon humble personne, et tout autant avant qu’après la modeste intervention reproduite ci-dessus.

En conformité avec mon point de vue habituel d’impersonnalité, le développement qui suit ne vise pas à défendre mon ego contre de pauvres attaques dont je n’ai sincèrement rien à f***, mais à saisir cette occasion pour, à propos d’une problématique à laquelle je crois avoir beaucoup réfléchi (la crédibilité de l’expertise), identifier les arguments produits, en caractériser la déprimante nullité et en abstraire une méditation plus générale sur l’expertise – et sur le fonctionnement des forums…

Peut-être sous l’emprise du Sauternes qu’il aime tant, mon précédent contradicteur (qui répond au pseudonyme d’oursdesneiges, pas forcément inadéquat si l’on s’en tient à la représentation d’une certaine balourdise) – après avoir recommandé qu’en préalable de tout, on me colle « un carton rouge » – se demande gravement s’il existe « un lien entre le fait que la France soit le seul pays ou la psychiatrie a été – et est toujours – inféodée aux thèses psychanalytiques, et le record de consommation de psychotropes dans notre pays ? ». D’une part – et n’en déplaise aux « experts » comme Even qui entretiennent la rumeur [11] –, je ne connais aucune source fiable attestant le « record » français en matière de psychotropes [12]. D’autre part, j’invite l’intéressé à s’informer davantage sur « les thèses » de la psychiatrie française (il peut, à ce sujet, trouver une documentation de départ sur mon site, laquelle ne plaide pas en faveur de son inféodation à la psychanalyse [13]).

Un autre intervenant, qui répond au doux pseudonyme de Papynou, se déclare « pantois qu’une personne puisse en juger une autre simplement sur la profession qu’elle a exercée », sans apercevoir que le cœur du débat n’est certainement pas de « juger » quiconque, mais d’évaluer une crédibilité à intervenir publiquement (et d’une façon qui ne souffre pas la contradiction) sur un certain nombre de problèmes technico-scientifiques d’une extrême complexité [14]. Alors qu’une critique a priori recevable de mon propos consisterait à me sommer de produire mes sources concernant mes allégations sur les antécédents professionnels de S. Simon, mon contradicteur se borne à la dénonciation d’un sacrilège : à l’évidence, on est en pleine controverse scientifique… [15].



Sur la lancée, Papynou se permet une allusion qu’il a l’air de trouver très spirituelle concernant « la finesse des chevilles » supposée caractériser un mannequin – par opposition, s’entend, avec l’arrogance de ceux qui osent insinuer qu’un minimum de formation préalable s’imposerait avant de prétendre dire le vrai et le faux sur une multiplicité de sujets médico-scientifiques pourtant ardus. Si la participation à des forums lui laisse un peu de temps libre pour s’informer sur les sujets dont il prétend traiter publiquement, que Papynou aille regarder quelques vidéos de Sylvie Simon et qu’il examine s’il va de soi qu’une personne qui se targue de n’avoir aucune formation post-bac attende l’âge respectable de 67 ans pour découvrir sa vocation médico-scientifique (à l’occasion d’un dîner mondain !), pour ensuite s’autoriser à trancher abruptement de tout – y compris de ce qu’elle ne connaît manifestement pas, sans la moindre nuance [16] et quitte à se contredire avec exactement le même type de désinhibition [17]. On finit par reconstituer qu’elle s’était quand même fait une sorte d’auto-formation sur le terrain, celle « d’antiquaire » (activité dont tout un chacun connaît l’intransigeante rigueur), qui, de son propre aveu, lui avait appris à choisir « au pendule » et « par transmission de pensée » les objets qu’elle achetait : comme le remarque à juste titre un autre intervenant (cette fois à propos des livres de l’intéressée), on n’est pas loin du « délire » par moments… L’analyse du même intervenant concernant l’incapacité frappante de S. Simon à prendre en compte les arguments qui ne vont pas dans son sens est également corroborée par l’aveu de l’intéressée, qui se vante avec une renversante ingénuité que pour réaliser ce qu’elle appelle ses « travaux », elle n’a eu, grâce au « Ciel », qu’à attendre les documents qui se sont « venus sur son bureau » : on peut certes avoir un idéal plus méthodique de la recherche documentaire, mais à partir du moment où, depuis l’enfance, on a posé comme allant de soi que « le paranormal est une chose totalement normale », on doit trouver « normal » de ne tomber que sur des informations qui vont dans le même sens quand on s’attelle à ses « travaux »…

S’offusquant de mon propos sur Philippe Even, un justement nommé « Inoxydable » [18] m’adresse le reproche – imparable – que je n’aimerais pas les « têtes blanches ». Cependant : i) ma propre tête tend vers le blanc depuis l’âge de 16 ans (quitte à s’en remettre à des indicateurs idiots, autant entrer dans le détail : j’ai des photos…) ; ii) dans toute ma carrière médiatique, le seul intervenant que j’aie croisé, assez culotté pour dénoncer publiquement « la sénilité » de ses contradicteurs, a été Philippe Even, lors d’un C dans l’air auquel nous participions tous deux au cours duquel il n’a pas trouvé mieux pour décrédibiliser des gens manifestement plus jeunes que lui [19] et qui avaient, sur lui, une nette supériorité d’argumentation ; iii) avant de contre-attaquer sans savoir, personne n’empêche mon contradicteur de s’informer quant aux énormes casseroles que, de notoriété publique (quoique regrettablement ignorée par Inoxydable), Philippe Even traîne derrière lui – avec un art tout particulier pour renouveler les anciennes par des nouvelles. Ne pas travailler pour connaître ce dont on prétend parler publiquement, c’est effectivement un bon moyen pour rester « inoxydable » : veinard…

Avant donc que d’écrire…

Le bref échantillonnage qui précède, mais qui pourrait être élargi à l’occasion de presque chaque forum, illustre l’un des problèmes politiques les plus préoccupants de l’époque, à savoir la dextérité effrayante avec laquelle le néocapitalisme parvient à désamorcer même ceux des outils qui seraient le plus susceptibles de lui porter la critique. Pour un homme de ma génération, Internet se signale par sa puissance documentaire prodigieuse ainsi que par sa déconcertante facilitation des communications (permettant en principe la vérification, l’échange et l’approfondissement). Mais il est patent que pour pouvoir exploiter effectivement un tel potentiel, il faut une structuration mentale dont le néocapitalisme s’est précisément ingénié à contrarier l’émergence, notamment en réduisant quasiment à néant les bases de la formation scolaire : est-ce un hasard si les informaticiens les plus brillants de la Silicon Valley sont prêts à payer très cher pour envoyer leurs enfants dans des écoles où ils seront privés d’ordinateur alors que, dans le même temps, la politique de décervelage promue ici par les valets décomplexés de « la finance » passe par l’attribution de « tablettes » informatiques à tous les enfants – incluant même ceux qui n’en veulent pas [20] ?

En l’espèce, il est patent que ce sont bien les principes les plus élémentaires du raisonnement, de l’argumentation et de l’abstraction (en gros ce qu’on apprenait autrefois en logique élémentaire ainsi que par l’étude des textes) qui se trouvent ignorés par les participants à ce forum.

Même si je comprends sans peine que, dans son intransigeance relativement à l’essentiel (« connais-toi toi-même »), Freud puisse susciter une répulsion réflexe chez quelqu’un qui, probablement arrivé au dernier tiers de sa vie, n’a encore rien trouvé de mieux que « le foie gras » et « le Sauternes » pour justifier sa participation au débat public [21], je ne vois aucun rapport entre la question soulevée par Oursdesneiges et celle qui m’a amené à intervenir sur le site de Michel... À l’école d’autrefois, on appelait ça un « hors-sujet ». Quand l’époque exige un CV de n’importe quel quidam postulant pour un poste de manutentionnaire dans une usine de cartonnage (et que Pôle Emploi paye même très cher des « conseillers » pour aider l’impétrant – moyennant une syntaxe souvent approximative – à satisfaire cette exigence désormais incontournable), je ne vois pas où est le scandale de s’interroger sur la formation de quelqu’un qu’on nous a présenté comme expert « vrai, libre et indépendant » [22]. Classiquement, on appelait ça les « titres et travaux », mais prolonger la discussion sur ce préalable qu’on aurait cru incontournable amènerait à disserter sur la distinction, naguère évidente, entre condition nécessaire et condition suffisante... À l’école d’autrefois, on tenait pour un contresens de réduire un problème de fond à un détail anecdotique – par exemple les cheveux blancs en lieu et place d’une argumentation inepte : on avait lu Contre Sainte-Beuve de Proust et on savait que pour critiquer l’œuvre de quelqu’un, il valait mieux se dispenser d’arguments sans rapport avec cette œuvre et concernant, par exemple, le physique de son auteur, ses vices réels ou supposés… Et, que ce soit en cours de français ou de mathématiques, on encourageait la technique du « contre-exemple » pour confirmer la fausseté d’une proposition générale. Tous concepts qui eussent évité à Inoxydable de se ridiculiser en imputant à une horreur des cheveux blancs une exigence de méthode qui me conduit à contredire avec la même intransigeance tout autant des vieux cons que de jeunes crétins…

Voilà la Toile : l’incompétence à l’état pur, les impuissants qui bandouillent avec ravissement sans même s’être aperçus que Bobonne s’était tirée depuis longtemps, – bref, la confusion dans tous ses états…

Comme le dit justement une base de données que j’ai trouvée par hasard sur Internet, « avant donc que d’écrire, apprenez à penser »…

Retour sur Frachon

Mais l’intervention la plus significative – celle qui m’a finalement déterminé à écrire le présent article – vient d’un internaute qui signe Dr MG (bienvenue au club) et selon lequel le bon Dr Girard « se discrédite complètement par sa rhétorique où il insulte tout le monde. Il n’y pas grand monde pour trouver grâce à ses yeux. Il est le type même de l’expert qui sait alors que les autres ne savent rien ». Prétendant qu’à chaque fois qu’il m’a contacté (ce dont je n’ai aucun souvenir), je l’aurais « envoyé "chié" » (sic), il s’autorise du conseil que « avec une parole "plus lisse" », je pourrais « être écouté et peut être entendu », alors que la façon dont je m’exprime me « discrédite complètement » [23]. « Par ailleurs, dixit le même, il poursuit de sa vindicte certaines personnes dont Irène Frachon. Je n’ai jamais compris pourquoi (…) ».

Je n’ai aucun souvenir d’avoir croisé ce Dr MG lors d’un engagement significatif – un de ces engagements où les risques sont réels –, aucun souvenir de l’avoir envoyé « chié » [24], aucun, non plus, de l’avoir entendu protester lorsque j’ai payé les conséquences des miens… Mais je présume que pour prétendre me conseiller de façon aussi assertive sur les moyens d’être « écouté, peut-être entendu », le gars-là doit avoir une sacré expérience du combat : David, mais pas douillet… S’il veut maintenant tirer la chasse d’eau pour revenir croiser le fer avec moi, qu’il le fasse à la loyale en commençant – comme je l’ai toujours fait moi-même – par préciser ceux de ses engagements et celles de ses réalisations personnelles qui l’autorisent à me corriger de façon aussi directive.

Avant de critiquer comme inutilement agressive la rhétorique d’un gars, il serait approprié d’examiner préalablement si les controverses qu’il affronte découlent d’une incapacité constitutionnelle de s’entendre avec quiconque ou, plus simplement, sont inhérentes aux sujets qu’il traite… Comme disait un juge de ma connaissance, dans un moment d’inspiration : « l’expertise n’est pas le lieu du consensus ». Il est certain que, quand, à l’instar de S. Simon, on ignore simplement tout ce qui pourrait contrarier la thèse qu’on soutient (faute, le plus souvent, d’en avoir entendu parler), ça baisse mécaniquement le niveau de polémique : le mépris autistique pour les opinions dissidentes est encore le meilleur moyen de minimiser la controverse – et de rassurer les âmes sensibles qui ont peur du sang. Cependant, la décrédibilisation a priori de la polémique n’est pas neutre, politiquement, si l’on se réfère à l’intuition profonde de Martin Luther King :



« Le grand obstacle à notre mouvement vient des “réalistes” qui vénèrent plus l’ordre que la justice et qui préfèrent une paix négative, caractérisée par l’absence de tension, à une paix positive, caractérisée par la mise au jour des conflits. Encore faut-il bien préciser que nous, qui produisons les actions directes, ne sommes pas ceux qui produisons les tensions. Nous nous contentons de les dévoiler. Nous les faisons apparaître au grand jour pour qu’on puisse les reconnaître et les traiter. » (C’est moi qui souligne) [25].

C’était, de nouveau, une formation élémentaire à la rhétorique et à la morale que l’on recevait naturellement autrefois que de délimiter le débat, en s’abstenant d’évacuer une critique éventuellement fondée sur un « tu ne t’es pas regardé ». Sur cette base, je peine à comprendre que dénoncer comme incompétents ou escrocs ceux qui sortent de leur compétence documentable revienne à se poser comme « l’expert qui sait alors que les autres ne savent rien » : ai-je prétendu, moi, défier Joyeux comme cancérologue quand je me suis attaché à documenter que sur la question des vaccins, il aurait mieux fait de la fermer ? Ai-je jamais pris publiquement position sur quelque problème que ce soit sans m’attacher à préciser, au préalable, à quel titre je me croyais autorisé à l’évoquer ? Cette obsession des références – qui m’attire régulièrement le reproche d’illisibilité, notamment chez les amateurs de Sauternes et de foie gras – est-elle compatible avec l’illusion qu’il n’y aurait que moi qui saurais [26] ? M’a-t-on entendu – moi – prendre position pêle-mêle sur l’agro-alimentaire et sur les OGM, sur l’industrie nucléaire, sur la pollution atmosphérique, sur l’organisation de l’hôpital, sur le CAC 40 [27] ? Prompt à dénoncer ce que je n’ai jamais écrit, le Dr MG a-t-il bien remarqué, en revanche, mon obsession concernant le processus de délimitation, qui vise à circonscrire le plus précisément possible l’expertise de ceux qui en ont effectivement une ? Quant au nombre de gens « qui trouvent grâce à mes yeux », il est probablement élevé, au moins par défaut : mais comme à la différence de d’aucuns, je n’ai aucune propension à intervenir publiquement sur tout et n’importe quoi, je réserve effectivement l’essentiel de mes interventions à dézinguer les menteurs, les pervers et les incapables qui interviennent dans mes domaines de compétence – d’où cette ambiance de polémique (au sens étymologique) qui découle logiquement du choix de mes sujets. Classiquement, on appelle ça un biais : avec une réinterprétation aussi débile que celle du Dr MG, on traitera de fieffé raseur le plus spirituel des anesthésistes au motif indubitable que, dans son boulot, il endort tout le monde…

La confusion intellectuelle du Dr MG au sujet de l’expertise, de sa validation et de sa critique atteint son sommet lorsqu’il me donne acte, et à plusieurs reprises, d’être « experts sur les vaccins ». Je l’ai dit à de nombreuses reprises (et cela ressort clairement de mon CV…) : je ne connais strictement RIEN en vaccinologie (ni en infectiologie) – me contentant de réclamer (n’en déplaise à la LNPLV…) que l’on applique aux vaccins en particulier la réglementation normalement applicable aux médicaments en général. On admettra qu’il faut quand même une certaine obtusion mentale pour reprocher à quelqu’un de se présenter comme l’expert-qui-sait-tout tout en lui attribuant une expertise à laquelle l’intéressé n’a JAMAIS prétendu...

Comment aller encore plus haut dans l’inepte quand on a déjà atteint de tels sommets ? C’est à propos de l’affaire Médiator que mon contradicteur va franchir le mur du con – sans effort apparent. Car si, malgré la vingtaine d’articles que j’ai consacrés sur mon site à cette histoire (sans parler de mes nombreuses références croisées à cette invraisemblable affaire), mon contradicteur n’a « jamais compris » mon positionnement, je ne peux vraiment rien pour lui : mais s’il est si dur de la comprenette, il devrait peut-être y regarder à deux fois avant de prétendre m’expliquer tout ce que j’aurais à « gagner » en changeant ma « façon de m’exprimer » [28]… Le plus fort, cependant, c’est que ce contempteur intransigeant de ceux qu’il accuse de se présenter comme « les seuls » à savoir avoue aussi ingénument sa passion pour Irène Frachon, dont la propension à trancher péremptoirement de tout (notamment sur ce qu’elle ne connaît manifestement pas) est quand même difficile à ignorer – même à travers des yeux de l’amour : auteur d’un livre truffé d’erreurs ou de sottises, s’autorisant (sans la moindre expérience politique connue) à octroyer des brevets « d’honnêteté » à des ministres connus pour leur cynisme et leur absence de scrupules, dénonçant comme inacceptable qu’un justiciable prétende exercer les droits que lui reconnaît un code de procédure civile dont elle n’a manifestement pas la moindre idée, se portant pompeusement garante d’un processus judiciaire dont elle ne maîtrise pas les déterminants et sur lequel elle n’a aucun pouvoir [29], vouant aux gémonies toute personne prétendant lui tenir tête tout en entretenant avec délectation des relations plus que douteuses pourvu qu’elles contribuent à sa notoriété, se présentant comme la première à avoir compris une histoire dont, à l’évidence, elle n’a rien pigé [30], ne craignant jamais de pérorer abruptement sur tout pour autant que ce soit à portée d’un micro ou d’une caméra, gérant ses propres conflits d’intérêts d’une façon d’autant moins transparente qu’ils sont actuels [31], etc.

Chacun dans son genre, les exemples de Sylvie Simon et d’Irène Frachon attestent que cette sidérante capacité de dégoiser haut et fort sur tout et sur n’importe quoi génère forcément une multiplication d’erreurs ou d’incongruités qui, par le fait même, devrait offrir à tout un chacun des motifs de légitime défiance. Car il n’est nul besoin d’être omniscient pour réfuter ceux qui prétendent l’être, puisque leur propension à pontifier sur tout les expose au risque d’être contredits sur n’importe quoi : Falsus in uno, falsus in omnibus [32]. Cependant, loin de susciter une répulsion qui devrait aller de soi, cette prétention ridicule à l’omniscience rassure, au contraire, les écrasés de toujours – ceux qui ont peur de tout, ceux qui plient devant n’importe qui et qui sont toujours prêts à avaler n’importe quelle couleuvre – en leur offrant l’occasion de justifier leur esclavage par l’impression qu’ils ont choisi leur maître, tandis que, selon une dynamique de projection qui ne saurait émouvoir un freudien, ce sont ceux qui dénoncent l’illimitation de la pseudo-expertise qui se voient reprocher de se poser comme les seuls à savoir. Coup double, en vérité : se conforter dans sa dépendance à l’autorité des experts tout en se donnant l’illusion qu’on l’a contestée…

C’est pour ton bien…

Ainsi, et c’est là où je voulais en venir, cette minuscule plongée dans un forum comme il y en a des milliers d’autres illustre de façon frappante le propos, repris par J.C. Michéa, que dans un monde où l’âge adulte a été redirigé vers la capacité d’« être aux commandes dans un monde enfantin » (ou de limiter ses passions au Sauternes et au foie gras), on a forcément besoin de « faire confiance aux experts » [33] – ou du moins, à ceux qui se font passer pour tels. Les zélateurs des Simon ou des Frachon s’imaginent qu’ils se sont révoltés contre « la dictature » des experts alors qu’ils se sont contentés de troquer les anciens contre les nouveaux [34] – dans une spirale sans fin de médicalisation à laquelle les contraignent leur pusillanimité intellectuelle et leur lâcheté existentielle. Qui ne voit, par exemple (il suffit d’aller batifoler sur leurs sites ou dans leurs revues), que la haine affichée des anti-vaccinalistes pour « la médecine » (les médecins étant juste « des marchands de médicaments », selon Sylvie Simon) ne fait que recouvrir d’un vernis pseudo-contestataire leur effrayante obsession d’hypocondriaques qui passent leur temps à s’auto-palper, à consulter des officines « parallèles », à promouvoir des médecines « douces », à ingurgiter des "compléments" – convaincus qu’ils sont que la préservation de leur « santé » s’explique par cette débauche de soins pour rien (mais jamais en retard d’une consultation « académique » lorsqu’ils tombent vraiment malades) [35], et décidément incapables de concevoir que l’on puisse gérer sa vie sans penser constamment à toutes les maladies que l’on pourrait avoir, ou s’obséder sur l’approvisionnement et le fonctionnement de son tube digestif – en une fixation durable sur ce qui correspond à la première relation du Bébé au monde extérieur…

On voit bien, dès lors, que dans un tel public, c’est – précisément – l’absence de limites dans la prétention intellectuelle qui suscite une confiance aveugle, puisqu’elle incarne le fantasme de toute-puissance caractéristique de l’enfance, lequel présuppose que l’on puisse céder à son désir - à la seule condition de faire allégeance à l’ordre matriarcal, marqué par le primat de l’affectif sur le symbolique [36], le symbolique étant justement ce qui ne donne pas prise au désir [37], ce qui s’impose (la Loi) sans requérir l’intermédiaire d’une personne donnée [38]. On admettra qu’avec l’adulation fervente, voire fanatique, portée par mes contradicteurs à leurs « expertes » de référence, on est très loin quelque symbolique que ce soit : qui ne voit, par exemple, que la notoriété médiatique de Frachon – inexplicable en fait – repose précisément sur la valeur « exemplaire de l’amour et du dévouement » (p. 173), que Michéa pose comme les deux… mamelles de l’ordre matriarcal ? Mais comme le remarque très justement le même auteur, il n’est nul besoin d’être une femme pour dominer ainsi autrui sur le mode matriarcal (p. 188) : il suffit de penser au cas Even, qui n’a jamais d’autre argument que sa présumée supériorité de savoir tous azimuts (Maman sait mieux que toi et c’est pour ton bien) [39] et que, comme par hasard, mes contradicteurs prétendent m’opposer.

Ainsi, la contestation de l’expertise par des gens capables de s’enthousiasmer autour de figures d’omnipotence aussi effrayantes que celle de Simon, de Frachon ou d’Even ne marque en aucun cas un progrès vers l’autonomie morale ou intellectuelle. Elle permet simplement à ceux qui s’y adonnent d’oublier l’impuissance et la servilité à laquelle ils se sont résignés depuis probablement toujours : loin d’échapper à « la dictature des experts », ils s’y sont soumis avec une délectation redoublée par le fantasme que, cette fois, c’est eux qui ont choisi leur Maître…

Bonne nuit, les petits…

Mais pour l’heure, mon cher Contradicteur, rendors-toi comme le gros bébé que tu es : retourne à tes beaux rêves. Maman viendra te faire un bisou quand Papa aura commencé à cuver…

Et si t’es vraiment sage, elle dira à Tante Irène de monter aussi.