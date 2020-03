Coronavirus : un poing sur la « pandémie »

Fin avril 2009, alors que mon dernier souci était d’intervenir dans le débat public, la bêtise des autorités sanitaires (Bachelot en tête) m’avait conduit à prendre position sur la « pandémie » porcine. Onze ans après (13/03/20), je me retrouve exactement dans la même position, sollicité par ceux qui n’ont pas oublié que dès cette date, j’étais bien seul contre tous à soutenir que l’OMS se fichait du monde. Et, n’en déplaise à tous les résistants de la dernière heure et les faux-culs qui n’ont jamais tort, mes lecteurs sont bien obligés de constater que, pour ultra-minoritaire qu’elle fût, non analyse initiale n’a jamais eu la moindre raison d’être corrigée, bien au contraire.

Forcé par une actualité délirante de rédiger les quelques lignes qui suivent à seule fin de rassurer le public, je commencerai par un constat fort éloquent : alors que, jusqu’à preuve du contraire, j’avais bien été le premier à poser un diagnostic d’arnaque avec cette pandémie porcine [1], lequel n’a jamais été démenti par les faits, pourquoi suis-je aussi le seul à être boycotté des anciens combattants où l’on retrouve, par contraste, tous ceux dont le catastrophisme a été catégoriquement démenti, tandis que leurs conflits d’intérêts se voyaient crûment démasqués [2], [3] ? Il doit falloir comprendre que les pompiers, surtout quand ils sont volontaires, sont rarement persona grata au bal des incendiaires.

Comme en 2009, les arguments des « experts » préposés à l’abrutissement des foules n’ont pas progressé en intelligence, bien au contraire [4]. Avec la sereine désinvolture de qui a mieux à faire que pister la bêtise dans tous les recoins qu’elle affectionne, je me contenterai de deux exemples, qui concernent quand même la question cruciale du diagnostic, et celle non moins cruciale de la prévention.

Présenté à grands renforts de tambours+trompettes, la « troisième victime » française de la « pandémie » évaluée selon l’arithmétique sophistiqués de la DGS ( un, deux, beaucoup ) s’avère avoir été une malheureuse femme de 89 ans dont rien n’indique qu’elle ait présenté une infection virale (encore moins qu’elle en soit morte), chez laquelle un coronavirus a été retrouvé post-mortem , parmi les centaines de virus, de bactéries et de champignons qu’on aurait retrouvés au même endroit (i.e. sur son cadavre) si on les avait cherchés de façon tant soit peu systématique. Que les plus éminentes autorités sanitaires et politiques du pays s’emparent d’une telle non-observation pour tirer démonstration de l’hénaurme menace supposée peser sur votre conjoint, vos enfants ou vos voisins me dispense d’accorder la moindre attention aux élucubrations de tous ces gens.

Grâce au dictateur en culotte courte qui sert de président à notre pays, les écoles sont fermées : il en résulte que les gamins, potentiellement contaminés par le coronavirus, vont se retrouver majoritairement sous la garde de leurs grands-parents, dont on nous explique par ailleurs qu'en raison de leur âge, ils sont une cible privilégiée de la catastrophe sanitaire en cours…

Rédigé à l’usage des victimes de la politique vaccinale des autorités – c’est-à-dire plus ou moins à l’usage de tout le monde [5] –, ma précédente contribution sur le sujet était, et est toujours, programmée selon plusieurs parties, traitant successivement de la campagne de vaccination « universelle » lancée par le fabricant d’Engerix dès 1993 jusqu’à l’obligation prévisible de la vaccination par Gardasil/Cervarix, en passant par la « pandémie » porcine de 2009 et l’élargissement des obligations vaccinales de janvier 2018. La tragi-comédie du coronavirus m’oblige sinon à accélérer le rythme prévu, du moins à présenter sans attendre cette brève mise au point.

Je n’ai pas suffisamment d’informations pour déterminer si la situation de panique ambiante qui motive la présente mise au point résulte d’un plan froidement arrêté par ceux qui y auraient intérêt (mais précisément : qui ?) ou d’un dérapage non contrôlé lié, en dernière analyse, à l’incompétence des gouvernants. Nul doute, en tout cas, que l’analyse que je m’étais fixée contribuera à éclairer le tableau d’ensemble, sinon à totalement l’expliquer.

Nul doute, non plus, que le désordre actuel ne peut que satisfaire ceux qui, quelles que soient leur bêtise et leurs erreurs, ne pourront, in fine, que se réjouir du formidable déficit démocratique qui va s’ensuivre, dont la menace sur les élections de cette semaine n’est qu’un signe avant-coureur. Savoir si les élections qui ont actuellement lieu dans les pays développés sont « démocratiques » est une question qui mérite d’être posée ; admettre comme allant de soi, voire comme rassurant, qu’elles puissent être reportées, pour des raisons aussi objectivement débiles qu’une de ces « pandémies » que l’OMS nous a concoctée une fois encore, serait se résigner à subir la loi des aventuriers sans scrupules ou des réactionnaires gâteux [6]. Nous avons déjà connu ça, le 18 Brumaire 1849, par exemple, ou le 10 juillet 1940…