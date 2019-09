Non-lieu sur la vaccination contre l’hépatite B : l’envers du décor

[1] À dire vrai, moi non plus : les autorités judiciaires françaises se sont autorisées à de tels dénigrements concernant mon travail que la Convention européenne des droits de l’homme m’aurait théoriquement garanti le droit fondamental de « défendre ma réputation » en rendant public les éléments du débat. Mais j’ai jugé plus prudent de la fermer eu égard à la justice d’exception qui m’a été réservée, avec le concours empressé d’un président honoraire de la Ligue des droits de l’homme, avocat du Canard Enchaîné, et de l’avocat du Monde, respectivement défenseurs du fabricant de GenHevac et du fabricant d’Engerix : bonjour pour la médiatisation...