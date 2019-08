Vaccination contre l’hépatite B : l’heure de vérité

RÉSUMÉ - Le dernier arrêt du Conseil d’État (avril 2019) concernant l’élargissement des obligations vaccinales inclut des considérations nées à propos de la vaccination contre l’hépatite B. Il conclut de la sorte une histoire de plus de vingt ans, initialement imputable à quelques incompétences faciles à reconstituer [ 1 ] (notamment celle de Douste-Blazy et celle de la Commission Nationale de Pharmacovigilance), mais dont les conséquences sanitaires ont été tellement graves qu’elles ont peu à peu conduit tous les acteurs impliqués (l’Agence du médicament, la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé, la justice civile, administrative et pénale, la presse profane ou spécialisée, les associations [incluant indistinctement les pros et les antis]…) à s’engager dans la falsification, la promotion du mensonge ou l’embrouille. Il s’en est suivi une situation inextricable où, en l’espace de 30-40 ans, la France est passée d’une nation gravement sous-développée en recherche clinique et en pharmacie industrielle à un pays de cocagne pour les pires forbans de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Introduction : un historique exemplaire [2]

N’en déplaise aux mégères décervelées du REVAHB ou aux Don Quichotte de l’expertise qui caracolent sous l’oriflamme de l’AIMSIB en ignorant grotesquement le B A BA du technico-réglementaire pharmaceutique [3], ce n’est pas par obnubilation personnelle (et encore moins parce que je n’avais rien de mieux à faire) que j’ai consacré tant d’énergie à la vaccination contre l’hépatite B, mais parce que :

par le nombre et par l’effroyable jeunesse des victimes qu’elle a causée (en France, du moins), cette immunisation correspond au drame iatrogène probablement le plus terrible du XXe siècle (et d’autant plus tragique qu’il était parfaitement évitable) ;

plus terrible encore : la campagne de « vaccination universelle » dont elle a fourni le prétexte marque le moment où, classiquement peu intéressés par les vaccins, les commerciaux de Big Pharma se sont rendu compte qu’ils disposaient grâce à ces produits d’un fabuleux passe-partout pour investir à peu de frais dans des eldorados quasi inépuisables (dont Gardasil est le plus récent exemple mais certainement pas le dernier) et grâce à la France d’une terre de mission pour convertir les blaireaux ;

à la différence des blaireaux et blairelles qui savent tout sans avoir rien étudié, l’effort d’un professionnel pour acquérir une connaissance raisonnable du dossier avait été assez épuisant pour exclure un investissement équivalent sur quelque autre vaccin que ce soit, de là une focalisation qui aurait pu en imposer pour une obsession si je n’avais assorti mon travail d’une réflexion didactique visant à montrer que les problèmes posés par la vaccination contre l’hépatite B pouvaient facilement s’extrapoler aux autres vaccinations sur lesquelles Big Pharma jetait son insatiable dévolu [4], [5].

Bref et pour tout dire, la promotion internationale de la vaccination contre l’hépatite B par SKB au début des années 1970 apparaît bel et bien comme un moment fondateur [6] dans la dérive maffieuse de l’industrie pharmaceutique mondiale.

La situation à la mi-novembre 2002

En fait, il n’était pas besoin de se prévaloir d’une expertise pour apercevoir les inconvénients évidents de cette vaccination « universelle » [7] :

efficacité non garantie relativement à une maladie sur laquelle on n’avait aucune statistique autre que celle du gros bon sens attestant que personne ne s’en était soucié avant que les « experts » à la solde de Big Pharma n’en fassent une préoccupation majeure de santé publique [8] ; risque de tolérance lié au changement d’échelle dans l’exposition (une complication possiblement inaperçue sur une petite population exposée peut se solder par un raz-de-marée toxique si le nombre de personnes exposées augmente brutalement) ; coût financier non évalué, mais probablement exorbitant compte tenu du prix de vente que les autorités avaient généreusement accordé à ces vaccins (à une époque où les finances de l’assurance maladie n’étaient déjà pas florissantes).

Compte tenu des circonstances qui avaient placé l’essentiel de cette entreprise sous la responsabilité de la pharmacovigilance française, il fallait en revanche une certaine expérience du job pour redouter que celle-ci ne manque des moyens intellectuels pour assurer un minimum de surveillance épidémiologique. Outre ses tares originelles incluant une informatisation « d’âge de pierre » (cf. PJ1), le personnel de notre pharmacovigilance, dès qu’il s’agit de dénombrement, avait le réflexe des tribus primitives pour qui « compter » se résume à écarter les doigts d’une main en ânonnant : « Un. Deux. Beaucoup… » [9]. Variante de la même rigueur arithmétique : faire pâmer (pour reste décent…) les mégères susnommées en proclament que le désastre sanitaire résultant se ramenait finalement à « un petit quelque chose » : on a les succès féminins qu’on peut [10].

Au moment (automne 2002) où je remettais la première partie de la mission pénale dont j’avais été chargé (cf. PJ1), il était d’ores et déjà possible de contredire le juge d’instruction qui justifiait son incurie en arguant que « il n’existe pas de sanction pénale contre la bêtise » : il n’était point besoin d’avoir fait du droit, et encore moins du droit « spécialisé » pour observer que lorsque la bêtise ou l’incompétence avaient conduit à des catastrophes, les responsables adoptaient alors des comportements de dissimulation ou de mensonge qui, eux, étaient parfaitement sanctionnables. Or, les dissimulations et mensonges étaient aisément documentables dans une affaire de ce type en principe contrainte par une réglementation assez pointilleuse [11].

Prenons le défaut d’information, explicitement visé dans la plainte des victimes de la vaccination contre l’hépatite B. Eh bien, s’il fallait en croire la responsable de la coordination de la vigilance de l’AFSSAPS, « nous n’avons pas d’observation d’atteinte démyélinisante centrale chez l’enfant » (Le Monde, 01/10/04). Mais s’il fallait en croire les mêmes d’après leurs communiqués antérieurs, le nombre d’atteintes démyélinisantes centrales chez l’enfant inventoriés par l’AFSSAPS s’élevait à 16 en février 2000, à 20 en décembre 2000 et à 27 en décembre 2001 ; le plus jeune des cas ainsi avoués par l’AFSSAPS avait 25 mois lors de l’apparition des troubles.

s’élevait à 16 en février 2000, à 20 en décembre 2000 et à 27 en décembre 2001 ; le plus jeune des cas ainsi avoués par l’AFSSAPS avait 25 mois lors de l’apparition des troubles. Qui savait qu’avant la campagne vaccinale, la survenue de scléroses en plaques (SEP) chez l’enfant était une entité rarissime : comment donc expliquer cette « épidémie » d’une maladie neurologique naguère exceptionnelle chez l’enfant et, plus encore, chez le petit enfant ?

Prétendre, de plus, que la vaccination n’avait occasionné aucune SEP chez le nourrisson était une ineptie doublée d’une mystification. S’il était exact que le système de myéline est immature chez le nouveau-né, ce dernier n’en sécréterait pas moins les anticorps qui, selon toute probabilité, finiraient par confondre le soi et le non soi chez certains d’entre eux (et donc par déclencher des phénomènes d’auto-immunité) : qu’en serait-il lorsque leur myéline serait formée ? Une bombe qui n’éclate pas quand on la pose, cela s’appelle généralement une bombe à retardement – et pas une « absence de signal ».

D’autre part, et dans la mesure où les experts de l’Agence avaient opportunément décrété [12] qu’il ne fallait pas moins de deux poussées pour poser un diagnostic de SEP, quiconque connaissait les pratiques préhistoriques(« âge de pierre informatique ») de la pharmacovigilance française en matière d’informatisation et de suivi reconstituait sans peine ce qui s’était passé : au lieu de s’étonner qu’un bébé de cinq mois fasse une première poussée, on avait jugé qu’il était urgent d’attendre, ce qui avait permis de perdre de vue [13] un bon pourcentage des signalements qui avaient survécu à la sous-notification et de dater chez les autres l’apparition de la maladie lors de la seconde poussée, quelques années plus tard, en arguant qu’eu égard au temps écoulé depuis l’injection, la responsabilité du vaccin ne peut être envisagée… Quod erat demonstrandum, comme on disait autrefois.

On n’avait pas encore la chance d’avoir un président omnipotent qui avait tiré de son pieux passage dans une école religieuse, outre l’amour des femmes mûres et mariées, une sainte horreur des fake news. Mais pour prendre la mesure du contexte et des forces en présence, il était utile de se demander pourquoi, dans une affaire difficilement médiatisable car techniquement complexe et non réductible à une croustillante circulation d’argent ou de libido entre les délégué(e)s d’un fabricant et un ministre, les journalistes « médicaux » étaient systématiquement aux abonnés absents quand il de fût agir d’aider les gens au travail de mémoire et de recoupement qui eût permis aux non spécialistes d’apercevoir à quel point les responsables se moquaient d’eux. Déjà, en 2001, lorsque j’avais contacté l’un de ces journalistes pour commenter les fameuses études américaines du New England Journal of Medicine, je m’étais vu textuellement répondre qu’entre son quotidien et les critiques de la vaccination, c’était « une lutte à mort » : à croire que la « liberté de blâmer » s’arrêtait aux intérêts des fabricants de vaccins… [14].

La situation depuis la mi-novembre 2002

Lors de la préparation de l’énorme pré-rapport d’expertise dont la médiatisation allait justifier la PJ1, mon exténuante charge de travail (incluant de nombreuses autres missions ordonnées dans le cadre d’affaires civiles) avait été très significativement alourdie par un harcèlement judiciaire sans précédent [15] mené à l’initiative des fabricants concernés. Conscient, en professionnel éprouvé de la pharmacie industrielle, d’être confronté à une affaire de santé publique gravissime et toujours en cours [16], j’avais été constamment broyé entre les exigences du secret de l’instruction et mon devoir d’assistance à personne en danger. Lors de la remise de mon pré-rapport, j’avais donc l’impression que cette étape de ma mission allait forcément soulager la terrible pression qui s’était exercée sur moi depuis si longtemps en donnant aux juges des éléments de fait largement suffisants pour faire leur boulot [17] : de fait, tous les lecteurs autorisés – avocats, journalistes – s’étaient déclarés ébahis (« on n’a jamais vu ça ») par le nombre et la qualité des preuves que j’avais réunies (dont des centaines de références précises aux scellés).

Petit Girard deviendra grand : il ne connaissait pas encore la terrible duplicité de l’administration judiciaire, ni la formidable incompétence du Pôle « spécialisé » dans les affaires de santé [18].

Malgré mon horreur avouée des vidéos, j’ai rapidement visionné l’enregistrement d’une émission télé datée du 30/09/04 qu’un aimable lecteur a mis en ligne. Je ne pense pas me tromper en disant qu’on pourrait croire, que pour vieille qu’elle soit de 15 ans, cette vidéo date d’hier.

C’est d’autant plus consternant que malgré la certitude avouée de mes contradicteurs qu’ils sont – à l’instar de Rivasi ou de de Lorgeril – inexpugnablement ancrés dans « la Science » malgré les énormités qu’ils profèrent, les questions légitimes et précises que je leur posais sont restées sans réponse : combien de cas d’hépatite B en France ? combien de formes graves ? quelle puissance statistique des études ? quels sont les liens des « experts » ? pourquoi y a-t-il une épidémie de scléroses en plaques pédiatriques ? pourquoi les autorisations de mise sur le marché de vaccins en concurrence n’ont-elles pas le même degré de reconnaissance internationale ? pourquoi le vaccin français ne dispose-t-il pas de posologie pédiatrique [19] ? Etc.

Bilan et conclusion

S’il faut récapituler en s’en tenant à l’essentiel.

Le gouvernement et l’administration sanitaire française ont gobé la propagande parfaitement traçable [20] du fabricant d’Engerix pour faire de l’hépatite B le problème de santé publique qu’elle n’était pas, et lancer un programme de « vaccination universelle » dont les risques étaient évidents.

La surveillance de ce programme a été confiée aux responsables de la pharmacovigilance françaises, dont l’incompétence était (et reste) évidente.

La promotion idéologique de ce programme a été abandonnée aux médecins français dont l’incompétence sur les matières d’espèce (la pharmaco-épidémiologie, en particulier) était évidente [21] : elle est encore illustrée par l’incapacité de mes interlocuteurs de répondre aux questions précises que je leur posais le 30/09/2004 (et, pour une part au moins, de les comprendre).

L’instruction pénale sur cette affaire qui cristallisait des infractions patentes même pour le profane a été confié à un Pôle censément « spécialisé » dont l’incompétence était (et reste) évidente.

La judiciarisation civile et administrative de cette affaire a été confiée a des tribunaux dont l’incompétence, encore révélée par les récents arrêts du Conseil d’État, est évidente.

Les plaignants et protestataires concernant cette histoire étaient regroupés en associations (REVAHB, LNPLV, E3M en particulier) dont l’incompétence est évidente.

Quant à l’incompétence de la presse, elle est tellement évidente que je n’y reviens pas.

Ce nonobstant, il ne faut pas désespérer. Vingt ans après les premières plaintes, une nouvelle association, vouée en toute Indépendance à la Science et à la Bienveillance, s’est levée pour relever le gant, autour d’une idée radicalement innovante, parfaitement de nature à révolutionner le débat – et, plus encore, à motiver les autorités tant sanitaires que judiciaires en les dispensant d’étudier l’énorme corpus législatif et réglementaire supposée gouverner la pharmacie industrielle :

« Les vaccins ne sont PAS des médicaments. » [22] (c’est moi qui souligne)

.