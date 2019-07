Écologie pour les nuls : on peut compter sur EELV…

RÉSUMÉ – On part des déclarations récentes de deux leaders d’EELV (Jadot et Rivasi) proclamant leur dévotion aux vaccinations considérées comme un tout. On relève notamment une rhétorique sectaire qui cherche à en imposer pour de la science et, sur la base de quelques exemples, on montre les contradictions et la sélectivité du discours résultant. Après avoir rappelé la lamentable retraite des Verts devant la directive scélérate du 22/09/2010, modifiant la 2001/83/CE à la demande des lobbies pharmaceutiques pour anéantir tout espoir de pharmacovigilance, on revient sur l’histoire du mouvement écologiste : on montre qu’il n’a jamais été en mesure de poser clairement les termes du débat entre une perspective dynamique « de gauche » et un point de vue « de droite » nettement conservateur – avec pour résultante (exemples à l’appui) quelque chose qui tient plus de la chronique clochemerlesque que d’une réflexion tant soit peu politique.

Introduction

Centré sur les récentes déclaration du président d’EELV revendiquant son attachement AUX vaccins, le début de la présente contribution avait initialement été mis en ligne, en date du 07/06/19, comme post-scriptum d’un article consacré à la sidération des magistrats français devant les abus pourtant flagrants de l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’à la mystification concomitante de la « démocratie sanitaire » telle qu’incarnée par les associations dont le REVAHB est un exemple-type (pas le seul, malheureusement). Rétrospectivement, il m’est apparu que le prétexte de ce post-scriptum – la putasserie politique d’EELV – était un sujet en soi, dont l’intérêt et l’actualité pouvaient avoir été masqués par les considérations relativement spécialisées (juridiques, notamment) de l’article initial. Ma décision de l’individualiser comme article autonome s’est trouvée confortée par un article de Michèle Rivasi (que j’avais également mise en cause) publié [1] juste après (le 17/06/19) dans la revue Politis et qui conforte mes critiques – pour ne point parler d’un résultat électoral aussi éloquent que lui aussi très récent, présenté comme un triomphe par EELV, dont les cadres sont manifestement ravis d’avoir rassemblé sous leur bannière… 6% des inscrits. « Irresponsabilité ET niaiserie » avais-je dit…

Dixit Jadot

Si j’en crois un texto Twitter qui m’a été retransmis par un lecteur, le leader d’EELV [2], Yannick Jadot, aurait déclaré le 02/06/19, sur France Inter :

« Nous sommes pro-vaccins mais il est indispensable, dans le même temps, d’avoir toute la transparence sur le poids des lobbies pharmaceutiques dans la décision publique. »

Il est difficile de montrer plus clairement l’alliage d’irresponsabilité ET de niaiserie qui caractérise aujourd’hui la classe « politique » [3]. Difficile, du même coup, de confirmer plus crûment le leitmotiv de mes récentes contributions, à savoir que par-delà les problèmes sanitaires et économiques qu’il pose, l’activisme vaccinal du gouvernement constitue une grave menace civilisationnelle.

En présentant comme acte de foi qu’il est « pro-vaccin », Jadot commet une double bévue, assez inquiétante chez quelqu’un que la presse présente aujourd’hui comme le patron du troisième parti français [4].

Il pose comme allant de soi que l’administration des vaccins serait un tout homogène et insécable : « la » vaccination en lieu et place DES vaccins. Certes, Jadot s’est contenté d’un cursus en économie, mais l’on comprend mal que ses commères agrégées de SVT [5] (et fières de l’être) aient négligé de le déniaiser à ce sujet en principe élémentaire pour un élève du secondaire. En tout état de cause, Jadot peut trouver sur le présent site quelques éléments de réflexion pour mesurer la criminelle ineptie de son point de vue sur LES vaccins considérés comme un tout.

Bien que né en 1967, Jadot a manifestement oublié que du temps de sa jeunesse, les vaccins n’étaient pas l’obsession des professionnels de santé, alors que la mortalité par maladie infectieuse n’était pas pire qu’aujourd’hui, pour le moins que l’on puisse dire. Également sur le présent site, il peut trouver les éléments de fait, soigneusement référencés, qui retracent l’historique de cette obsession nouvelle, clairement imputable à la multinationale (un « lobby pharmaceutique » dixit) ayant développé le vaccin Engerix B. Dans l’improbable cas où l’inspiration bassement lucrative de cette obsession échapperait encore à l’intelligence qu’il est supposé avoir exercée lors de ses études d’économie, il peut se rattraper en méditant un second super-plantage extrêmement coûteux pour les finances publiques, celui de la « pandémie » H1N1, dont les ressorts boueux ont été soigneusement analysés par le British Medical Journal [6], qui n’est pas l’organe d’une vulgaire association anti-vaccinaliste (comme ses commères agrégées ont dû le lui dire, pour autant qu’elles le connaissent).

Pourquoi Jadot appelle-t-il au contrôle des « lobbies pharmaceutiques » alors qu’il assume, et même revendique d’avoir sauté à pieds joints dans le piège à cons dressé par ces mêmes lobbies – accréditer qu’il faudrait pousser à la consommation DES vaccins pour préserver la santé publique ? Le point focal que ses études à Paris-Dauphine ont dû rater, c’est de comprendre le principal ressort de la prédation capitaliste contemporaine : la façon dont chacun intègre et s’approprie les sornettes du système. Puisque la presse a médiatisé une convergence d’intérêts entre le leader d’EELV et elle, qu’il me soit permis de renvoyer aux livres d’Isabelle Saporta pour apercevoir le mécanisme à l’œuvre : les abus du système, c’est toujours la faute des autres , jamais la façon dont par lâcheté ou inculture, on en a intériorisé les mécanismes. Qui contredirait Jadot quand il appelle à la transparence dans l’action des lobbies ? Mais aussi, quelle « transparence » quand on s’est laissé opacifier l’intelligence par la propagande de ces mêmes lobbies, notamment en acceptant leur mainmise sur les médias et l’enseignement ? Entre sa compagne journaliste et sa copine agrégée de SVT, Jadot n’est pas sorti de la fosse à purin intellectuel, et il va avoir du boulot s’il veut se décrasser les neurones !

La dépolitisation, c’est ça : participer à des marches pour les victimes des lobbies vaccinaux, tout en clamant que la décence ordinaire, c’est d’être « pro-vaccin ». « La politique implique des choix » disait Castoriadis en dénonçant « le discours vide des politiciens » [7]. Avec Jadot, on cherche le « choix » quand il dénonce les lobbies tout en avalisant leur propagande ; en revanche, on aperçoit sans difficulté le « discours vide »…

Le propos d’EELV rappelle celui de ces vieilles cocottes qui, ayant tout subi, tout gobé, tout avalé, se cabrent sur une ultime et unique exigence, qu’elles présentent comme incontournable : « pas dans le cul ! »…

Dixit Rivasi

La forme

Cette dernière contribution de Rivasi confirme le constat de mon article consacré au Roundup, à savoir sa prétention niaise à force de candeur d’incarner LA science : ses critiques, tout comme sa « formation », sont forcément « scientifiques » et son intervention vise en toute simplicité promouvoir LA « information » pour rétablir « LA vérité », tandis que ses adversaires, tous et indistinctement, sacrifient à « l’obscurantisme », cultivent les « mensonges » et n’ont d’autre argument que « le déni ».

Au simple niveau de la forme, et chez quelqu’un qui met si complaisamment en avant son statut d’enseignante, y a-t-il, dans ce discours digne des guerres saintes et de la violence religieuse, quoi que ce soit que nous souhaiterions voir transmis à nos enfants au nom de la Science – surtout à une époque où les intégrismes de toutes sortes reviennent menacer, mais par le bas, les idéaux de culture et de Vérité [8] auxquels certains d’entre nous ont cru et continuent de croire. N’en déplaise à Rivasi, « les dérives fondamentalistes » ne sont pas toujours celles des autres…

Le fond

Si l’on s’intéresse, cette fois, au fond de ce que dit Rivasi, c’est encore pire, mais tellement déprimant intellectuellement que l’on se limitera à quelques exemples sans prétention d’exhaustivité.

Qui croit sérieusement que, pour respectables que ces épreuves puissent être quand elles sont considérées pour ce qu’elles sont réellement (à savoir un indicateur de bonne mémoire, d’orthodoxie intellectuelle et d’une certaine endurance dans le bachotage), l’admission à Normale Sup et l’agrégation soient des marqueurs de créativité et d’imagination ? En plusieurs décennies d’activité raisonnablement scientifique et obstinément interdisciplinaire, je n’ai pas souvenir d’avoir vu beaucoup de travaux dont les auteurs revendiquaient ces distinctions au titre de leurs credentials (leurs références) – surtout dans une dynamique internationale [9].

(leurs références) – surtout dans une dynamique internationale [9]. La naïve infatuation de Rivasi relativement à des titres scolaires très franco-français dont on attendrait qu’ils soient rangés dans les souvenirs de jeunesse dès qu’on les a obtenus, ressort encore mieux de ses fanfaronnades concernant la CRIIRAD, « premier laboratoire indépendant sur la radioactivité en France » mais dont le financement est évoqué de façon excessivement sommaire sur le site de l’association, alors qu’à l’évidence il devrait s’agir d’un paramètre clé pour quiconque prétend donner des garanties « d’indépendance » effective dans un domaine tellement exposé aux pressions : simple réflexe d’une pratique scientifique authentique [10]…

sur la radioactivité en France » mais dont le financement est évoqué de façon excessivement sommaire sur le site de l’association, alors qu’à l’évidence il devrait s’agir d’un paramètre clé pour quiconque prétend donner des garanties « d’indépendance » effective dans un domaine tellement exposé aux pressions : simple réflexe d’une pratique scientifique authentique [10]… Quoique sauf erreur de pointage, il soit difficile d’inventorier les publications scientifiques de Rivasi, je n’en ferais pas une objection majeure, pour deux raisons : i) j’ai une conscience suffisante des tares dont souffre désormais le système pourtant crucial de la publication scientifique [11] pour ne pas faire des publications personnelles plus qu’un élément de crédibilité parmi d’autres ; ii) cela ne me pose aucun problème de considérer qu’un scientifique puisse consacrer son excellence intellectuelle à l’enseignement et à la transmission plus qu’à la production de nouveaux résultats [12]. Justement, hormis l’admiration qu’elle ne dissimule pas pour Philippe Meirieu (considéré par beaucoup de ses collègues normaliens et agrégés comme le fossoyeur d’un enseignement qui ne nous mettait pas en piteuse queue des nations développées), que peut-on reconstituer quant à l’idéal professoral de Rivasi ? Il suffit de se reporter aux manuels scolaires de SVT (c’est-à-dire peu ou prou des « Sciences naturelles » de l’ancien temps) pour apercevoir l’ampleur du désastre et constater que l’enseignement de cette matière (dans laquelle Rivasi se targue d’exceller) est effectivement le ventre mou d’une école qui fonctionne bien, désormais, comme fabrique du crétin : sexuation et « théorie » des genres, contraception médicalisée, industrie nucléaire, agrochimie… Il suffit d’avoir un minimum de familiarité avec l’institution scolaire et, plus encore, avec les enseignants, pour constater que dans leur majorité, ceux de SVT se sont couchés devant les exigences pourtant exorbitantes du néolibéralisme au point d’avoir intériorisé même les pires propagandes du système : à titre de contre-exemple, il suffit de leur opposer la vaillante résistance des enseignants de Sciences économiques et sociales [13] pour prendre, par contraste, la mesure des abominables reniements dont Rivasi ne semble même pas avoir la moindre conscience.

; ii) cela ne me pose aucun problème de considérer qu’un scientifique puisse consacrer son excellence intellectuelle à l’enseignement et à la transmission plus qu’à la production de nouveaux résultats [12]. Justement, hormis l’admiration qu’elle ne dissimule pas pour Philippe Meirieu (considéré par beaucoup de ses collègues normaliens et agrégés comme le fossoyeur d’un enseignement qui ne nous mettait pas en piteuse queue des nations développées), que peut-on reconstituer quant à l’idéal professoral de Rivasi ? Il suffit de se reporter aux manuels scolaires de SVT (c’est-à-dire peu ou prou des « Sciences naturelles » de l’ancien temps) pour apercevoir l’ampleur du désastre et constater que l’enseignement de cette matière (dans laquelle Rivasi se targue d’exceller) est effectivement le ventre mou d’une école qui fonctionne bien, désormais, comme : sexuation et « théorie » des genres, contraception médicalisée, industrie nucléaire, agrochimie… Il suffit d’avoir un minimum de familiarité avec l’institution scolaire et, plus encore, avec les enseignants, pour constater que dans leur majorité, ceux de SVT se sont couchés devant les exigences pourtant exorbitantes du néolibéralisme au point d’avoir intériorisé même les pires propagandes du système : à titre de contre-exemple, il suffit de leur opposer la vaillante résistance des enseignants de Sciences économiques et sociales [13] pour prendre, par contraste, la mesure des abominables reniements dont Rivasi ne semble même pas avoir la moindre conscience. On veut bien que « la santé publique », à côté de « l’intérêt général », soient « les seules boussoles » de Rivasi. Mais s’est-elle jamais risquée – ce serait une bonne question à l’oral d’agreg – à définir « la santé » ? A-t-elle remarqué qu’à l’échelle internationale, les plus actif propagandistes de « la santé » ne sont autres que l’OMS et les lobbies qui en sont les maîtres ? S’est-elle demandé pourquoi ?

À côté du manichéisme primaire qui nous a frappés d’emblée, c’est aussi par son triomphalisme béat que se caractérise le discours de Rivasi : à l’entendre, elle a remporté tellement de succès et tellement éclatants qu’on finit par se demander s’il est encore utile qu’elle poursuive l’action politique. Il faudrait comprendre, par exemple, que « la transparence et la traçabilité » des aliments font partie des résultats qu’elle a « obtenus » : d’où l’on déduit que quand elle achète des champignons, elle sait exactement d’où ils viennent, de même que la composition précise des lasagnes congelées qu’elle a rapportées du supermarché n’a aucun secret pour elle [14]. Je ne parle pas du beurre européen où elle reconnaît, au premier coup d’œil, le pis de la vache dont il est sorti [15]. Bref, la traçabilité n’a aucun secret pour elle et les blaireaux qui y voient un enjeu proprement « cauchemardesque » [16] n’avaient qu’à faire Normale Sup, où ils auraient peut-être eu l’honneur de croiser la jeune Rivasi en attendant que son excellence scientifique ne soit consacrée pour l’éternité par une prestigieuse agrégation… Dans le même ordre d’idées, on préfèrerait que « la belle victoire » revendiquée par Rivasi & Co à propos du glyphosate concerne les pratiques réelles de la ferme davantage que le « niveau de la Cour de justice de l’UE », sachant de plus qu’on serait scientifiquement plus convaincu si au lieu de se focaliser démagogiquement sur ce seul produit, la réflexion des Verts incluait toutes les dérives d’une agriculture qui « marche sur la tête », pour reprendre une expression que j’ai entendue dans la bouche de Corinne Lepage. Sachant aussi que cette « belle victoire » concerne la communication publique des études sur le glyphosate, alors qu’il existe d’excellentes raisons pour douter que EELV ait l’expertise suffisante pour les inventorier et les analyser.

de la ferme davantage que le « niveau de la Cour de justice de l’UE », sachant de plus qu’on serait plus convaincu si au lieu de se focaliser démagogiquement sur ce seul produit, la réflexion des Verts incluait toutes les dérives d’une agriculture qui « marche sur la tête », pour reprendre une expression que j’ai entendue dans la bouche de Corinne Lepage. Sachant aussi que cette « belle victoire » concerne la communication publique des études sur le glyphosate, alors qu’il existe d’excellentes raisons pour douter que EELV ait l’expertise suffisante pour les inventorier et les analyser. Héritage ancestral d’une école qui, malgré ses incontestables limites, savait encore apprendre à réfléchir avant que les amis de Rivasi n’en prennent les commandes : l’esprit de clarté et l’organisation des idées. On reste confondu par le désordre conceptuel qui préside aux exemples rassemblés pêle-mêle par la député européenne pour illustrer la variété de ses investissements intellectuels et politiques : « amiante, Lévothyrox, radioactivité, prothèses mammaires »… On pardonnera au freudien de ricaner sur l’association « radioactivité » et ersatz de sein : question de rayonnement, sans doute - ou d’irradiation… On permettra également au professionnel de santé d’insinuer qu’historiquement, politiquement et scientifiquement, amiante (dont la toxicité était déjà suspectée dans l’Antiquité) et Lévothyrox n’ont RIEN à voir... Pour y avoir consacré une bonne part de ma vie, je pense, d’autre part, connaître les problèmes de vaccinations bien mieux que Michèle Rivasi mais, à la différence de cette dernière qui prétend « savoir » (sans citer ses sources), je serais bien en peine de fournir la moindre preuve scientifique des progrès sanitaires censément « apportés par LES vaccins » : et je crois savoir que d’autres, bien plus éminents que moi (tels que Thomas McKeown), sont restés dans la même peine… Au passage et puisqu’on en est au devoir de vérification qui devrait présider à l’enseignement d’un prof, surtout s’il est agrégé, on me permettra de relever qu’avant d’imputer au virus de la polio la paralysie de Franklin Roosevelt (et donc de célébrer les bienfaits d’une vaccination qui eût permis au président américain de garder l’usage de ses jambes), Rivasi aurait mieux fait de vérifier ses sources [17].

La sélectivité

De ce discours fanatique bien davantage que scientifique, émerge l’ennemi dénoncé dès le titre de l’article : « les lobbies ». Mais de tout temps, les religieux ou leurs avatars ont été plus prompts à désigner l’ennemi qu’à le caractériser – et encore moins : à justifier sa dangerosité. Ce peut-être, selon le contexte et les époques, les « rouges », « les bolcheviques », les « fascistes », les « huguenots », les « papistes », sans oublier, bien sûr, « les juifs » [18]… En l’espèce, quand on balaie indistinctement de l’amiante aux prothèses mammaires en passant par Lévothyrox et la « radioactivité » (en général), on serait bienvenu de dire sur qui il faut tirer à vue : à ma connaissance raisonnablement documentée, par exemple, le seul « lobby » reconstituable dans l’affaire franco-française du Lévothyrox, c’est celui des associations excitées par des avocats de compétence problématique qui rêvent d’un coup « à l’américaine » (beaucoup d’argent pour un travail minimal [19] grâce une inflation de « victimes » rabattues selon des méthodes douteuses) et par la démagogie victimaire de certains parlementaires, dont ceux d’EELV. Je ne suis pas certain, non plus, qu’il soit très pertinent de mettre dans le même sac les acteurs surpuissants du nucléaire et le minable charcutier qui avait bricolé des prothèses mammaires avec de l’huile de vidange : est-ce vraiment la même paroisse ?… Abstraction faite de la facilité rhétorique, relèvent-ils vraiment d’une même analyse politique ?...

Le problème du tir à vue, c’est notamment quand il est pratiqué par des gens bigleux. Et puisqu’on est dans le religieux, on peut plagier le vieil aphorisme que les lobbies, c’est toujours les autres. La méconnaissance de Rivasi quant aux affaires pharmaceutiques étant aisément palpable (cf. plus bas), quid des lobbies dont notre professeur « agrégée » a forcément une expérience plus concrète, par exemple ceux qui, sous la houlette de son ami Meirieu, ont fait main basse sur la pédagogie scolaire ? Encore plus bigleux : quid des lobbies de santé qui ont inspiré, peut-être dicté, les chapitres délirants des manuels de SVT concernant, par exemple, les vaccinations ou la contraception. Quid de son « combat depuis toujours » pour « l’information des citoyens » dont les enfants d’âge scolaire forment un sous-ensemble particulièrement vulnérable ? À défaut de « mener la bataille » au bénéfice noble mais très vague de « l’intérêt général », ne serait-il pas plus naturel d’attendre d’une « agrégée » qu’elle fasse ses preuves sur les éditeurs de manuels scolaires avant de monter à l’assaut de Big Pharma ou de la filière nucléaire ? Or, elles sont où les preuves de sa pugnacité contre ce que Michéa (parmi bien d’autres) appelle « l’enseignement de l’ignorance » ?... Ça fait les affaires de « quels lobbies » de seriner aux enfants, sous prétexte d’enseignement du « genre », qu’en aucun cas, « la nature » ne saurait constituer une limite ?...

À tort ou à raison – le lecteur jugera – la prétention de Rivasi à détenir la vérité au prix de n’importe quelle torsion du réel me rappelle une citation d’Orwell :

« Le plus effrayant dans le totalitarisme n’est pas qu’il commette des atrocités, mais qu’il détruise la notion même de vérité objective »

D’aucuns se formaliseront peut-être de voir la militante d’EELV associée à quelque « totalitarisme » que ce soit, mais il se pourrait que la destruction de « la notion même de vérité objective » ne soit qu’un premier pas – surtout quand on ne se rend pas compte de la portée criminelle des décisions politiques que l’on promeut sans le moindre état d’âme.

EELV à l’épreuve du réel

À l’écriture de ces lignes, m’est revenu un souvenir personnel que j’avais presque oublié. Vers la fin de l’année 2009, je fus invité par les Verts au Parlement européen pour les dégrossir sur le projet, inspiré par les « lobbies » pharmaceutiques, de nouvelle directive européenne modifiant la 2001/83/CE et qui visait à dissoudre dans l’acide sulfurique le cadavre d’une pharmacovigilance déjà agonisante sous les coups conjugués de Big Pharma et des héros du REVAHB. Ce fut pour moi l’occasion de constater que, n’ayant pourtant rien à apprendre sur les solidarités sonnantes et trébuchantes (voire plus si affinités) constituant le quotidien des parlementaires européens avec les lobbyistes qui grenouillent à Bruxelles, mes interlocuteurs d’EELV n’avaient pas la moindre compréhension des enjeux « scientifiques et réglementaires » (pour parler comme Rivasi dans son article de Politis) de cette directive scélérate. Ayant – gracieusement – rédigé un mémo, dans l’urgence que les politiques ont l’habitude d’imposer à leurs consultants en vue d’accréditer une irrésistible frénésie dans leur bataille « pour l’intérêt général », je ne fus pas long à constater que mes hôtes n’avaient strictement RIEN fait de ma contribution pourtant pointue (dont je n’aurais pas à retrancher un seul mot dix ans après) et qu’ils s’étaient tout simplement couchés devant les demandeurs du supplice ultime de la pharmacovigilance européenne (et peut-être plus si affinités : quitte à se coucher…).

En revanche, dans la grande kermesse qui préside à ce genre de consultations élargies supposées incarner la dévotion des parlementaires à la démocratie, j’avais croisé chez mes hôtes des représentants d’associations de victimes, globalement aussi bêtes que ceux dont j’avais déjà l’expérience, à ce titre ardents promoteurs d’un projet de directive qui puait la manipulation mais dont l’argumentaire faisait grand cas de la parole enfin donnée aux « victimes » (qu’elles fussent réelles ou supposées [20]). Il suffit de lire les dernières contributions du REVAHB pour faire le bilan [21] : non-lieu judiciaire malgré une exceptionnelle accumulation de preuves, marches protestataires avec la participation de Rivasi & Co, obséquiosité passionnelle pour les responsables des drames dénoncés, tir à feu nourri sur les traîtres comme moi-je qui ont gardé le sens du ridicule…

Il suffit, surtout, de lire la prose de Rivasi qui « ne remet pas en cause l’utilité de la vaccination », pas davantage que son rival Jadot qui se déclare résolument « pro-vaccins ». À EELV, on peut s’épuiser dans des rivalités mesquines ou des querelles de personnes, mais il n’y a pas l’ombre d’une discordance sur l’essentiel :

« Vaccinez-vous ! »

En son temps, Bachelot disait déjà la même chose…

Retour sur la naissance de l’écologie à la française

Brisons là sur les incongruités et contradictions qui saturent le discours de Rivasi – dont il est difficile de décider si elles relèvent de la mauvaise foi ou de l’incompétence (sachant qu’en politique, la ligne de partage ne va pas de soi : on ment d’autant plus qu’on est rattrapé par son incompétence…). Sans entrer dans un détail historiographique d’autant plus rasoir qu’il concerne une population prodigieusement inintéressante qui va des pervers hystériques comme Cohn-Bendit à des éteignoirs comme Duflot ou Jadot, en passant par des toquards comme Hulot [22] ou des tyranneaux de la braguette comme Baupin, rappelons que, dans notre pays du moins, la mouvance écologique s’est naturellement inscrite dans une contradiction dont étonnamment peu de gens semblent s’être avisés. Au sortir de mai 68, c’était une mode atrocement banale de marquer son originalité en affichant, comme tout le monde, un anticonformisme de bon aloi [23] – que l’on considérait à l’époque comme une marque indiscutable d’orientation à « gauche » ou à « l’extrême-gauche ». En même temps, l’écolo-type, c’était le mec (ou la nana) doté d’une aversion innée pour la technique et le « progrès scientifique », qui cultivait des carottes sur son balcon (parfois entre deux rangées de pavots) et affichait sa préférence pour « le bon vieux temps », la conservation, la résistance au changement [24]. Gauche ou droite : deux choix a priori pas moins honorables l’un que l’autre, mais dont peu semblent s’être aperçus qu’ils étaient idéologiquement aux antipodes [25]. À dire vrai, il n’y avait aucune fatalité épistémologique dans cette alternative imbécile : il est parfaitement possible de penser le souci de préservation ou d’équilibre d’une façon dynamique et évolutive, mais ça passe par une redoutable exigence scientifique [26] qui vole manifestement très au-dessus de l’écolo moyen, fût-il agrégé et fier de l’être [27].

Dès lors que l’on revendique aussi bruyamment d’adhérer à des idéologies aussi manifestement antagonistes, comment aller au fond des choses ? Dans sa consternante nullité, l’article de Rivasi est parfaitement représentatif : sortis de la frime démagogique qui est depuis toujours leur fonds de commerce, les militants se crashent lamentablement à chaque fois qu’il faudrait se colleter aux faits. Pour parler psychanalytiquement, EELV c’est la surdétermination dans la nullité : chaque polémique sur les défaillances d’un individu fait apparaître, quasi mécaniquement, celles de ses accusateurs ou de ses adversaires. Le récent procès Baupin (Le Point, 08/02/19) a illustré à la perfection cette dynamique de nullité collective :

personne ne peut croire que les comportements assez lamentables du vice-président de l’Assemblée nationale aient été concevables sans une énorme omerta au plus haut niveau ;

en prenant néanmoins l’initiative d’une plainte pour diffamation, l’intéressé n’a manifestement pas envisagé une seconde qu’elle pût se retourner contre lui (un grand bravo à son avocat) : on comprend que, degré zéro de la conscience critique, Baupin soit rapidement arrivé au sommet d’un appareil dont la réflexion politique se borne à dénoncer la faute des autres ;

; l’exhibition hystérique de ses victimes, Duflot en premier lieu, défie l’entendement : paniquer devant la dragouille d’un minable qui n’est quand même ni Barbe-bleue, ni Landru cadre mal avec une rhétorique de combat implacable contre les « lobbies »…

Témoin à décharge lors du procès, l’ancienne ministre Dominique Voynet a reconnu la culture du « libertinage » qui prévaut chez les siens en ajoutant sans rire :

« On avait un peu l’impression d’être en avance sur la société, oui. »

À l’évidence et au contraire de ce que prétend Rivasi, « les seules boussoles » de ces gens-là ne sont ni « la santé publique », ni – encore moins – « l’intérêt général », mais simplement leurs fluctuations hormonales ou la turgescence de leurs organes…

Le parti de l’invisibilisation

N’en déplaise à Cohn-Bendit et à ses alliés, la douleur de vivre humainement n’a pas changé grâce à mai 1968, et se cristallise toujours sur deux pôles :

l’exploitation de l’homme par l’homme ;

la fatalité de la mort individuelle.

Les Verts auront été les plus sûrs alliés du capitalisme pour invisibiliser les véritables enjeux de ce qui se trame :

De l’aveu autorisé de Voynet, la conscientisation politique des Verts a privilégié la fête du slip et les dérives connexes sans apercevoir que, en se regorgeant d’une telle « avance », ils se comportaient en acteurs dévoués de « l’ébranlement permanent » (Marx et Engels) dont le capitalisme a besoin pour prospérer. Qu’il suffise de citer les très récentes déclarations de Jadot recommandant de mettre en place des congés « canicule » supposés permettre aux « parents, aux enfants et aux salariés » de s’organiser (bien entendu sans se préoccuper de l’organisation subséquente des patrons). On peine à commenter cette dernière saillie tant elle est con : l’accélération manifeste du réchauffement climatique renvoie aux conséquences vertigineuses de ce qui pourrait bien constituer le dernier crime du capitalisme – l’anéantissement sinon de la planète, du moins des conditions qui ont permis le développement de l’humanité – par rapport auquel on imaginerait les Verts naturellement dotés d’un surcroît de conscience tragique. Au lieu de quoi, leur leader n’affiche d’autre souci que de recommander encore plus de vacances et encore plus de loisirs . Avec ses airs d’adolescent dissipé, Jadot – au fond – réagit comme les potaches qui célèbrent par une explosion de joie l’annonce que les cours du professeur principal seront suspendus pendant deux jours au motif que ce dernier doit enterrer tous les siens tragiquement disparus dans un accident de la circulation [28]...

et . Avec ses airs d’adolescent dissipé, Jadot – au fond – réagit comme les potaches qui célèbrent par une explosion de joie l’annonce que les cours du professeur principal seront suspendus pendant deux jours au motif que ce dernier doit enterrer tous les siens tragiquement disparus dans un accident de la circulation [28]... Quant à l’inéluctabilité de notre mort individuelle, elle renvoie évidemment aux stratégies narcissiques de déni, articulées sur l’obsession de « la santé » (dont on a vu qu’elle était centrale dans le discours de Rivasi) et sur la promotion des mesures censées la préserver, incluant les médecines « alternatives » (engagement historique des écolos)… ainsi que les vaccinations.

Conclusion

Voici quelques jours, je suis tombé sur l’aveu rétrospectif d’un « repenti » de mai 1968 :

« Nous désirions de toutes nos forces nous baigner dans l’idiotie. » [29]

On peut adresser moult reproches aux militants d’EELV, mais certainement pas de s’être, si peu que ce soit et ne serait-ce qu’un instant, détournés de ce programme inaugural.