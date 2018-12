Une critique de mon livre sur la brutalisation du corps féminin

Je n’ai pas soudoyé l’auteur et lui-même reconnaît qu’il a mis un certain temps à réagir (tout le monde ne peut pas être éjaculateur précoce…). Mais le commentaire de mon dernier livre que je reçois aujourd’hui même me touche d’autant plus que le docteurdu16 me paraît avoir compris pas mal de choses, sans doute l’essentiel : toute personne ayant l’expérience de l’édition sait comme la critique de ses propres ouvrages peut parfois être frustrante – et je ne me suis pas senti frustré par celle-ci...