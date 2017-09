Classement sans suite des plaintes concernant les pilules de 3e et 4e générations

La presse du 19/09/17 nous apprend qu’après QUATRE années d’enquête (excusez du peu), le parquet de Paris a classé sans suite une plainte visant le sur-risque des pilules de 3e et 4e génération.

Antérieur au dépôt de cette plainte quoique parfaitement snobé par la presse féminine [1], un long passage de mon livre La brutalisation du corps féminin dans la médecine moderne donnait pourtant tous les éléments utiles pour reconstituer les problèmes de l’espèce ; rétrospectivement, il suggère - une fois encore - que pour avancer dans la moralisation du monde pharmaceutique, il faut sans doute plus que des "lanceurs d’alerte" autoproclamés ou des avocats enclins à se présenter en "bêtes noires" de Big Pharma. Plus, aussi, que des "juges spécialisés-hi ! hi !" incapables de poser avec précision et pertinence les questions inhérentes : i) à la réglementation, à son histoire et à son évolution ; ii) au respect de cette réglementation et, en particulier, au contrôle de la publicité sous toutes ses formes (incluant les magazines féminins, ainsi que les manuels scolaires de SVT à l’usage de nos chères têtes blondes...) ; iii) à la compétence et la déontologie des prescripteurs ; iv) à la pression des consommateurs (qui ne sont, hélas, pas toutes du sexe féminin)…

Ce sera un grand jour quand les juristes (magistrats ou avocats) supposés faire respecter la réglementation pharmaceutique s’aviseront d’en prendre connaissance. Mais ça prend plus de temps (et d’énergie) que trois-petits-tours-et-puis-s’en-vont devant les journalistes ou les associations...

Juste pour une bonne pinte de rire en passant, on relèvera que si, comme le prétend sentencieusement le parquet, "l’absence de certitude" concernant le lien de causalité suffit à exonérer quiconque de toute responsabilité (Le Monde, 19/09/17), alors il faut clôturer de toute urgence toutes les instructions concernant la toxicité de n’importe quel médicament, dans la mesure où la méthode d’imputabilité des effets indésirables imposée [2] depuis plus de 30 ans par l’administration française à tous les professionnels du médicament exclut, par principe, qu’un tel lien "de certitude" puisse exister [3], [4].

La boucle se boucle donc, et elle est serrée comme un collet : alors que, sous le fallacieux prétexte de nouvelles obligations vaccinales, l’administration sanitaire s’inscrit effrontément dans une effrayante perspective de contrainte dont il est facile d’anticiper qu’elle va s’élargir à bien d’autres "innovations" médico-pharmaceutiques et à bien d’autres classes d’âge, l’administration judiciaire, de son côté, développe les concepts permettant de garantir une totale impunité aux fabricants de ces "innovations", si défectueuses soit-elles (au sens juridique du mot...) [5]...