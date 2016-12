MEDIATOR : à qui profite le scandale ?

Or, que se passe-t-il en France pendant que, sur son petit nuage d’inconscience nombriliste, l’auteur de cet ouvrage dépourvu du moindre intérêt nous explique que Xavier Bertrand est un "homme honnête" sans se demander qui va payer les mesures de surveillance recommandées par icelui, ni faire le moindre effort de mémoire pour se rappeler quelles étaient ses fonctions entre 2004 et 2007 ?

Que représente cette affaire telle que désormais racontée dans un livre désespérant de mièvreries et de platitudes, qui décontextualise l’essentiel dans un océan d’anecdotes dépourvues du moindre intérêt (sur les goûts de l’auteur en matière de boissons, l’apparence physique de ses confrères ou ses soucis domestiques au quotidien) et d’idées reçues (sur la Revue Prescrire , comme par hasard), quand l’auteur ne franchit pas allègrement les bornes de la falsification : il en va ainsi lorsqu’elle ignore les responsabilités pourtant documentables des divers acteurs qu’elle s’honore d’avoir rencontrés, ou lorsqu’elle reprend à son compte une version strictement fantaisiste de l’affaire Isoméride qui donne aux autorités françaises le beau rôle par contraste avec les autorités américaines [ 1 ].

Certes, il faut se réjouir à chaque fois qu’un médicament toxique et d’efficacité problématique se trouve retiré du marché. Mais que représente cette histoire minuscule par rapport aux problèmes iatrogènes et économiques sans commune mesure posés par d’innombrables médicaments qui, non seulement restent sur le marché, mais sont parfois largement promus par les autorités sanitaires, l’assurance maladie - parfois même avec la participation enthousiaste de l’intouchable Revue Prescrire ?

J’ai dû en passer, et des meilleures - et je n’ai encore rien dit sur la scandaleuse surmédicalisation des sujets âgés...

Un exemple parmi bien d’autres, disais-je plus haut. Quels autres ? Eh bien outre les médicaments d’ores et déjà retirés mais dont on attend toujours un bilan iatrogène tant soit peu précis (Isoméride, Acomplia, Avandia, etc.) - pour ne point parler d’une sanction judiciaire ( hormone de croissance , où les principaux responsables du scandale - notamment les représentants de l’administration sanitaire - ont été relaxés au terme d’une instruction aussi interminable qu’indigente), il suffit de se baisser pour trouver des médicaments qui contribuent très significativement à la fortune des fabricants et à la ruine de notre assurance maladie, alors qu’ils devraient appeler pour le moins une réévaluation indépendante et rigoureuse de leurs bénéfices, de leurs risques et de leur coût (pour ne point parler d’un minimum de conscientisation chez les politiques). Citons en vrac et sans esprit d’exhaustivité :

Or, selon L. Abenhaim, directeur de la DGS au moment du Livre blanc, « la littérature internationale ne suggèr[e] aucune variation temporelle majeure de la fréquence de la SEP » [ 6 ]. Pour foudroyante qu’elle soit ainsi, l’augmentation observée en France est donc surprenante – et il est d’usage, en épidémiologie, de rechercher l’irruption d’un facteur exogène dans une situation aussi inopinée (surtout d’une telle gravité sanitaire).

Or, dix ans plus tard, les mêmes sources [ 5 ] font état d’une prévalence (« environ 100 pour 100 000 ») plus que doublée. Commandité par la DGS en 2006, le Livre Blanc de la SEP propose une fourchette entre 63 608 et 84 623. Depuis lors, toutes les sources disponibles (revues médicales, associations de patients...) font état d’estimations aux alentours de 80 000, et qui vont même parfois jusqu’à 90 000. Ces données épidémiologiques sont cohérentes avec les données affections de longue durée (ALD) de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) lesquelles se limitent au SEP « sévères » et qui montrent une nette augmentation ; elles se recoupent également avec l’expérience commune, la plupart des gens (même en dehors des professions de santé) connaissant aujourd’hui des sclérosés en plaques dans leur entourage.

La sclérose en plaques (SEP) est l’une des rares pathologies pour lesquelles, en France, on dispose depuis longtemps de données épidémiologiques assez précises. Avec une prévalence naguère estimée selon les études entre 25 [ 2 ] et 40 [ 3 ] [ 4 ] pour 100 000, on peut considérer qu’au tout début de la décennie 1990, le nombre total de SEP en France ne dépassait pas 25 000. Ces données épidémiologiques se recoupent avec l’expérience de nombreux professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmières) qui conviennent qu’à cette époque, ils n’avaient jamais vu de sclérosé en plaques.

"Tout vient à point à qui sait attendre" : près de six ans après la mise en ligne du présent article, Irène Frachon s’en prend à ceux qui critiquent la politique vaccinale française, avec une profondeur d’argumentation que ne démentiraient ni Madame Hurel , ni les pires scientigourdes en service commandé pour Big Pharma. Si elle avait la moindre intelligence de ce qu’elle prétend dénoncer avec tant d’arrogance, elle aurait compris que les vaccinations sont devenues l’un des principaux modes opératoires de la criminalité médico-pharmaceutique : en foi de quoi, elle aurait évité - en 2010 - de détourner l’attention du scandale mondial et sans précédent concernant la "pandémie" H1N1 vers la micro-anecdote Mediator. Mais elle a eu les bravos qu’elle méritait, à commencer par ceux du LEEM, pour ne point parler des pires crapules de l’administration sanitaire qui se sont associés à ses vertueuses protestations ... Chaque jour qui passe permet de vérifier que conformément à une prédiction elle aussi ancienne, la situation n’a cessé de s’aggraver - et je maintiens que la mystification Mediator a très significativement contribué à ce désastre.

Dans un prochain article, nous reviendrons sur la vraie histoire Isoméride : nous prendrons la mesure et de la duplicité des autorités sanitaires, et de la légèreté de ceux ou celles qui prennent aujourd’hui pour argent comptant les falsifications desdites autorités...

[1] Rappelons à toutes fins utiles qu’il a fallu moins de 18 mois aux secondes pour retirer du marché des produits qui, chez nous, ont contribué à la fortune de son fabricant durant plus de 35 ans et que les premières ont encore eu besoin de 3 jours après la décision radicale des secondes pour prendre du bout des lèvres une mesure temporaire (1 an) de simple suspension... Rappelons également qu’il n’a pas fallu plus longtemps aux autorités américaines pour identifier ces atteintes valvulaires strictement ignorées chez nous jusqu’alors, et dont on ne parvient toujours pas à comprendre comment elles ne ressortent pas de l’étude que l’auteur se targue d’avoir mise en place, laquelle retombe toujours sur Mediator et jamais sur Isoméride...

