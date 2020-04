Un livre "conçu pour durer"

En postant d’emblée le Chapitre 1 de mon précédent ouvrage sur la manipulation des peuples par des fausses menaces infectieuses, j’ai voulu frapper les esprits par l’actualité de mon propos et montrer qu’en plus de dix ans, l’art de créer des alertes n’avait pas changé.

Avant de poursuivre par la mise en ligne du Chapitre 2, qu’il me soit permis de revenir un peu en arrière en diffusant l’Introduction de cet ouvrage (cf. PJ), attestant que malgré l’affolement environnant de 2009, il avait bel et bien été « conçu pour durer », et destiné au « grand public » malgré sa technicité assumée.

Le répugnant spectacle de tous ces experts, qu’ils soient « officiels » (comme ceux, triés sur le volet par le Président et qui s’étaient déjà lourdement trompés) ou autoproclamés (comme ceux, innombrables, qui n’ont rien d’autre à faire que nous infliger leur ignorance et leur nullité) me ramène aussi à ma précédente réflexion sur l’expertise en actes : l’expertise, non pas comme matraque pour assommer l’interlocuteur en lui assénant sa science (même quand elle est caricaturalement erronée), mais l’expertise comme ascèse et comme sacerdoce. L’expertise qui vise, non pas à se poser comme référence, mais au contraire à permettre aux profanes de se passer de l’expert une fois qu’il leur aura permis de s’approprier son savoir. L’expertise qui ne transforme pas les autres en perroquets idiots, mais au contraire : qui élève ceux à qui elle est destinée – qui les rend plus intelligents.

Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que "l’expertise" sur laquelle s’est basée le président Macron pour justifier son coup d’État est loin d’avoir rendu plus intelligents ceux qu’elle prétend protéger…