Comprendre et choisir : les vrais problèmes de santé, et les autres

Il me semble utile de remettre entre les mains du public un ouvrage paru en 2009, et qui n’a pas pris une ride.

Fin septembre 2009, en pleine panique « pandémique » (dûment attisée, entre autres, par des « experts » dont certains sévissent encore au Conseil scientifique COVID-19 réuni autour du président Macron), un éditeur, intrigué par le contenu antagoniste de mon blog, vint me demander d’écrire un livre sur la grippe H1N1. Je tins scrupuleusement le délai de 8 jours qu’il m’avait laissé pour lui remettre le manuscrit, et le livre parut le 8 octobre 2009, sous le titre « Alertes grippales. Comprendre et choisir ».

Dès l’Introduction, je posais que les gens avaient parfaitement senti que les autorités cherchaient à leur faire peur, mais que le scepticisme populaire autour de la menace H1N1 attendait qu’un professionnel (un vrai...) leur fournisse les mots « pour organiser un contre-discours rigoureux » : le présent livre, disais-je, est destiné à soutenir les « citoyens qui ne veulent pas se laisser faire ». D’où la question centrale, éminemment démocratique et que mes fidèles reconnaîtront sans peine :

« Lorsqu’on est profane, est-il possible d’auditer le discours des experts ? ».

En sus de mes engagements de délais – écrire en huit jours un livre de 250 pages –, j’avais pris aussi celui d’accoucher d’« un livre conçu pour durer ». Au lecteur de déterminer si mes considérations sur « l’art de créer des alertes en santé publique », (moyennant la manipulation des médias, des experts, des agences gouvernementales, de l’OMS, de la justice) restent d’actualité…

Je me propose donc de mettre cet ouvrage (désormais libre de droits) à la disposition du public sous forme de chapitres séparés (il y en aura six) au format PDF.

N.B. La présentation un peu particulière des chapitres désormais donnés en PJ (ronds de couleurs, pieds de page, etc) vient de la forme sous laquelle ils m’étaient parvenus en vue du bon à tirer : je ne suis pas personnellement équipé pour ressortir en PDF les 250 pages de l’ouvrage initial.

