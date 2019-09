L’incompétence aux racines de la violence capitaliste contemporaine

À la différence des « lanceurs d’alerte » qui pullulent sur la Toile, prospèrent dans les médias les plus réactionnaires ou sont cultivés en serre dans diverses associations à l’ombre d’icônes telles qu’Irène Frachon, j’aime bien avoir un peu d’avance sur le vulgum pecus lorsque, quel qu’en soit l’écho, je prends une position publique.

Le récent procès des dirigeants de France Télécom a remis dans l’actualité médiatique une histoire sur laquelle je n’ai pas la prétention d’avoir la moindre expertise. Mais en blaireau de base (BB) parfaitement assumé, voici ce que j’écrivais.

J’y ajoutais en note de bas de page l’observation suivante.

« Au moment même où s’écrivent ces lignes, le directeur France chez Atos – entreprise dirigée par Thierry Breton (le prédécesseur de Didier Lombard à France Télécom) – explique sa conception du management : « Si d’aventure, effectivement, vous constatez et que vous partagez avec les collaborateurs le fait qu’ils sont dans une difficulté réelle et qu’il vous paraît difficile, ou en tout cas qu’après les efforts qui ont été faits, il semble toujours compliqué pour eux d’atteindre les niveaux de performance qu’on attend, à ce moment-là, on souhaite mettre en place un certain nombre de programmes qui permettent de les aider de façon plus structurelle, voire, bien entendu, dans un certain nombre de cas, de leur permettre de retrouver une position sur le marché mais qui ne soit plus dans le cadre de la maison Atos. » (Rue89 Eco, 18/09/12). Plus clair et mobilisateur, tu meurs… »