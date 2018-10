R - « Je me sentais inutile, sotte, sale et méprisable »

« Le **/**/1991, de retour d’une disponibilité, je réintègre mon poste d’infirmière de secteur psychiatrique au CHS de N*** qui m’avait employée depuis 1982. Au vu de l’art. L. 10 du code de la santé publique, j’accepte, confiante, avec un certain devoir civique le vaccin contre l’hépatite B.

Dès juin 1991, hospitalisée en urgence, je développe un diabète insulino-dépendant. Toujours en service, je m’étonne, consulte, ressens diverses sensations et douleurs qui seront diagnostiquées plus tard comme une sclérose en plaques : après IRM, ponction lombaire, potentiels évoqués, urodynamique... Malgré ces maladies chroniques, inconnues dans ma famille, je tente de continuer ma vie professionnelle. A cause de ces deux maladies « antagonistes » et les traitements pour y survivre (immuno-suppresseurs, cortisone, insuline) je dois me résoudre à renoncer à mon emploi en pédo-psychiatrie.

Je commence alors le cycle des expertises à L*** où je résidais, et connue du service de Neurologie, je suis en retraite pour invalidité. De retour à B***, ma ville natale, où je me sens plus protégée du fait de manque de forces et moyens, la DASS me propose une liste de médecins afin d’évaluer mon handicap.

En 2000, il n’apparaissait dans mon département aucun spécialiste des deux maladies dont je souffre, et j’ai été reçue par le Dr D***, de médecine interne. Alors, je pensais avoir une expertise, construite autour de dossiers médicaux, comptes-rendus d’hospitalisation, auscultation et questions diverses... Mr le Dr D*** m’a dit, en guise d’introduction, qu’il était obligé de s’astreindre à ce genre d’expertise et que cela ne l’enchantait guère... Mise tout de suite en situation, j’ai subi les questions, les remises en question des diagnostics posés, la précipitation, les insinuations, les humeurs, les humiliations de ce médecin.

En sortant, j’avais reçu le message et n’aspirais plus à vivre [1], tant je me sentais inutile, sotte, sale et méprisable.

Il m’a fallu du temps pour oser me faire entendre à nouveau. En 2001, j’ai choisi un médecin dont la spécialité me faisait penser « qu’il saurait de quoi il parlait ». Spécialiste en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, je me suis rendue le **/**/2001 auprès du Dr M. Girard, pour une contre-expertise, accompagnée cette fois par un avocat, pour me protéger d’éventuelles humiliations que j’avais déjà subies. Comme chaque fois, et encore plus depuis la dernière expertise, j’avais peur et étais intimidée.

Le Dr Girard avait mon dossier devant lui, qu’il avait préalablement déjà étudié. Il s’est penché sur l’histoire de mes maladies, insistant sur les périodes de survenue des symptômes, me questionnant sur mes antécédents familiaux... Il était disponible pour m’écouter. Bien que je sentais qu’il évaluait mes réponses, mon dossier, je pouvais et osais m’exprimer, même sur des sujets très intimes, tels les symptômes de la S.E.P [2]. Ensuite, il m’a auscultée dans son cabinet avoisinant et a pratiqué un examen neurologique. De retour dans son bureau, où m’attendait mon avocat, l’expertise a continué et j’ai pu exprimer mes souffrances, mes craintes pour l’avenir, mon histoire et cela, naturellement, sans pression, ni jugement. En repartant, je ne savais pas quelles étaient ses conclusions, mais j’avais été entendue et avais pu exister malgré ces maladies.

Depuis 5 ans, je suis la presse et l’évolution (ou plutôt la non-évolution) de l’Administration Française à ce sujet. Des commissions se réunissent pour traiter et re-traiter du problème. A chaque fois, les mêmes experts sont nommés, et statuent la non-reconnaissance d’effets irréversibles de ce vaccin. Pourtant, les lois ont changé, il y a plus d’obligation vaccinale systématique sur les enfants et adolescents. Ce choix reste au médecin traitant...

Comment un médecin pourrait-il mettre en péril sa déontologie, sa carrière, sa réputation et sans doute sa vie, s’il n’était pas persuadé, preuves à l’appui, et s’appuyant sur ses recherches et conclusions et sur d’autres écrits, de l’existence d’un lien de causalité entre ce vaccin et certaines maladies chroniques ?

Malgré les frustrations et l’abandon dans lequel je me trouve, je veux croire en la Justice, son équité et sa possibilité d’établir la Vérité !

L’argent et son pouvoir peuvent-ils l’influencer ? Donne-t-on à chaque partie adverse les moyens d’exposer leurs pensées pour pouvoir enfin ouvrir le débat en toute légalité ? »

Fait à B***, le 15 janvier 2006

Nelly R.

« N.B. Je remercie M. le Dr Girard pour ses sacrifices et son courage à défendre ma cause et celle d’autres personnes dans mon cas. »