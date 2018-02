J’arrête la pilule et de faire la fière…

RÉSUMÉ - Je raconte l’histoire d’une interview consacrée aux inconvénients de la contraception orale, qui a connu exactement le même sort qu’une interview précédente également consacrée aux inconvénients de la contraception orale : la corbeille à papier de celles qui les avaient réclamées... Et comme je n’ai pas l’impression d’avoir jamais péché par excès de "déni" ou d’"omerta" concernant ce sujet, j’essaie de comprendre ce qui, dans mes écrits consacrés à la brutalisation du corps féminin, peut indisposer des femmes qui se targuent aussi de dénoncer cette brutalisation : d’où une bonne pinte de rire puisqu’elles s’avèrent résolument incapables de penser la moindre autonomie à ce sujet… J’en conclus que le principal risque des péroraisons consacrées à la sexualité, c’est de se déculotter l’inconscient sans même s’en rendre compte. Je rappelle que les féministes ne sont pas, historiquement, les premières à tomber dans le piège de cet exhibitionnisme involontaire : elles ont été largement précédées par d’autres contributeurs qui n’ont jamais revendiqué le moindre féminisme – clercs et médecins en particulier.

Introduction : encore une interview ratée…

Le vendredi 22/09/17 (la chronologie a une importance…), au terme d’une matinée de travail harassante commencée vers 2h00 du matin dans le cadre d’une mission médico-légale complexe, je reçois l’appel d’une journaliste de Top Santé qui sollicite une interview sur les inconvénients de la contraception orale. Fidèle à une position dictée par l’expérience, je lui réponds aimablement que cela ne me pose aucun problème mais que, doté d’une certaine méfiance à l’endroit des retranscriptions (surtout sur des sujets aussi idéologiquement connotés), je préférerais qu’elle m’adresse par écrit ses questions, auxquelles je me ferai un devoir de répondre par écrit dans les limites de volume qu’elle aura bien voulu me fixer, en réclamant in fine un droit de regard sur les propos qu’elle me prêtera ensuite – selon une déontologie d’interview qui me paraît élémentaire (quoiqu’elle soit manifestement très étrangère aux journalistes français).

Seule difficulté évoquée par mon interlocutrice : elle n’a eu connaissance de mes coordonnées que tardivement et quasiment par hasard (ce qui est toujours flatteur s’agissant d’un sujet sur lequel on fantasme avoir une certaine compétence…), de telle sorte que, son reportage étant quasiment bouclé, sa rédaction réclame ma contribution avant le samedi soir.

Il en faut plus pour m’effrayer sur un sujet que j’ai la prétention de connaître assez bien, et nous convenons qu’elle va m’adresser sa liste de questions – laquelle va me parvenir l’après-midi, à 17h10. Dans la presse de notre pays, la conception des urgences est très inégalitaire : il lui aura donc fallu presque une demi-journée pour m’adresser sept pauvres questions (cf. ci-après), de telle sorte qu’il ne me restera plus que 24 heures environ pour rédiger ma contribution… De plus et malgré ma demande instante (parfaitement judicieuse, comme on va le voir dans un instant), elle aura juste oublié de me fixer des limites de volume – indicateur assez intéressant quant à l’exigence de fidélité qui prévaut dans sa profession (quelle sera sa procédure de sélection selon que je lui renvoie trente lignes ou dix pages ?...).

Pas rancunier pour deux sous, comme le savent mes meilleurs ennemis, je lui adresse ma contribution le soir même, à 20h30, via un e-mail intitulé « Reflex man a encore frappé »… Il va falloir encore à ma correspondante deux jours pleins pour simplement accuser réception, puis deux jours encore pour m’adresser l’e-mail suivant.

« Finalement, on ne va pas vous citer. (Il aurait fallu que l’on reprenne vos réponses et que l’on détaille plusieurs points ; ce qui n’est plus possible étant donné nos délais de bouclage.) »

J’aime beaucoup cette exigence (« il aurait fallu ») qu’on « reprenne » mes réponses), quand l’essentiel de notre conversation initiale tenait à ma prévention contre cette trop prévisible prétention à me « reprendre » : d’expérience, celle-ci est généralement justifiée par des prétextes de volume, et ce n’était évidemment pas un hasard si j’avais conditionné ma réponse à un cadrage précis de celui souhaité par le journal (j’ai plus de 30 ans d’expérience avec la presse et je n’ai jamais aucune difficulté pour respecter ce type d’exigence). C’est dire que le journal n’avait aucune échappatoire facile pour me censurer l’air de rien, et son renoncement global atteste que j’avais parfaitement bloqué toutes les issues de secours… Question de métier, p’tit gars.

L’interview rebutée [1]

Le titre projeté par la revue était « Faut-il avoir peur de la pilule ? », avec le chapeau suivant :

Interview du Dr Marc Girard, expert libéral en pharmacovigilance et médecin psychanalyste à Jouars-Pontchartrain, dans les Yvelines.

1/ Le livre « J’arrête la pilule » reflète-t-il ce que vous voyez/entendez en consultation ?

MG - Je n’ai pas lu ce livre. Mais il suffit d’écouter autour de soi ou de lire la littérature médico-scientifique pour se faire une idée de la façon dont les femmes vivent la contraception orale.

2/ La pilule peut-elle être vraiment dangereuse pour la santé ?

MG - Comme consultant, j’ai longtemps été en charge de la pharmacovigilance chez plusieurs fabricants de premier plan, et vu pas mal de choses. Je cite toujours le cas de cette adolescente de 16 ans, sans aucune vie sexuelle mais utilisatrice de la pilule parce que c’est la moindre des convenances quand on a une mère gynécologue, finalement décédée d’une thrombose cérébrale dans le contexte d’un déficit en protéine S (un trouble assez banal de la coagulation). Je pourrais évidemment citer bien d’autres cas.

3/ Que sait-on exactement de ses risques ?

MG - Chez les hommes, le premier risque de la pilule, c’est de les rendre idiots, maladroits et fondamentalement égoïstes, inconvénient particulièrement regrettable dans une expérience en principe fondée sur le désir d’altérité. Chez les femmes, le premier risque, c’est de les castrer, inconvénient non moins regrettable dans une expérience supposée contribuer à leur « émancipation sexuelle ». Pour le reste, j’ai donné dans mes écrits antérieurs une référence pharmaceutique internationale (Martindale) listant les effets indésirables de la chose sur un volume équivalant à 50 pages A4 environ.

4/ Peut-on diminuer ces risques ? Si oui, comment ?

MG - On peut. Principalement en s’interrogeant sur le processus civilisationnel qui conduit à s’en remettre au complexe médico-pharmaceutique – notamment à une médecine atrocement machiste historiquement et idéologiquement – pour assurer « l’émancipation » des femmes.

5/ Quid des effets psychologiques dont on parle parfois : dépression, troubles de la libido… ? Est-ce que vos patients vous en ont rapporté ?

MG - Chez les femmes comme chez les hommes, les hormones sexuelles – qu’elles soient endogènes ou exogènes – ont évidemment des effets « psychotropes », c’est-à-dire qui se manifestent sur le système nerveux central. La difficulté, en pareille espèce, c’est de repérer ce qui relève du terrain psychologique sous-jacent et ce qui relève de la iatrogénie (c’est-à-dire des effets indésirables médicamenteux).

Sur cette question, tout un chacun peut faire une expérience de polygamie assez facile et légalement anodine, en priant sa partenaire d’arrêter la pilule durant quelques mois : il va changer de femme…

Récemment, en tout bien tout honneur psychothérapeutique, une jeune patiente m’a quasiment sauté au cou de gratitude éprouvée après que je lui eus suggéré d’arrêter sa contraception orale [2].

6/ Quels sont les effets bénéfiques de la pilule ?

MG - Il est assez rigolo de constater la différence de réception selon le résultat des études sur la pilule : acceptées et médiatisées avec une enthousiasme communicatif quand elles suggèrent un effet bénéfique, soumises au crible d’une critique impitoyable (et pas toujours de très bonne foi) quand elles suggèrent un effet indésirable. On trouve le même type de biais avec les études consacrées aux vaccins. Pour en rester à la contraception orale, Martin Winckler (largement célébré comme héros/héraut des féministes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez) fournit un représentant assez désopilant de cette tendance à l’appréciation sélective des données.

7/ Finalement, quelle la meilleure contraception pour vous ?

MG - Celle qui permet à chaque partenaire de se sentir plus grâce à l’Autre, sans lui faire payer le prix d’un moins.

Apparentement terrible…

Dans l’urgence qui m’avait été fixée, une question m’avait échappé sur le coup. Quoique amateur anodin, à ce titre tardivement identifié par les responsables de Top Santé et passé à la trappe sans excès de scrupule, j’eus soudain l’idée qu’avec un peu de chance, j’avais déjà dû croiser l’auteur de ce livre tellement incontournable que même les blaireaux de mon acabit étaient supposés l’avoir forcément lu. Bingo ! Il s’agissait de cette gamine fort arrogante qui, après m’avoir semblablement réclamé une interview sur la contraception, ne s’était pas contentée de l’envoyer au panier sans même éprouver le besoin de m’en avertir : elle n’avait finalement repris contact avec moi que pour s’offusquer que j’aie osé reprendre cette interview à mon compte personnel sans lui demander sa permission ( !), alors qu’à l’évidence, elle relevait bien de MA propriété intellectuelle et ne lui devait strictement rien [3]… Dans l’échange qui avait suivi, cette sale gosse plus jeune que ma plus jeune fille m’avait expliqué – outre les mystères de la vie (de la vie sexuelle, en particulier) – que ce que je rédigeais était tellement nul que j’avais manifestement besoin d’une passeuse toute appliquée à ignorer mes contributions… Personnellement, j’appelle « fossoyeur » plutôt que « passeur » quelqu’un qui vous enterre, et peut-être même « assassin » quand il vous enferme dans la boîte alors que vous frétillez encore...

Questions de méthode

Revenons donc à l’interview sollicitée par Top Santé. Une fois encore, la simple logique permet d’analyser la situation sans aucun préalable de reconnaissance personnelle.

Ou bien je suis juste un minable interchangeable, et la demande de la revue signait une certaine légèreté de méthode concernant la sélection de ses sources (en l’espèce : de ses informateurs) : légèreté d’autant plus regrettable qu’à l’évidence, les délais qui m’étaient imposés excluaient tout travail sérieux de recoupement ou de vérification chez les demandeurs (« data checking » qu’ils disent habituellement…).

Ou bien je suis un interlocuteur significatif dans ce débat précis, et la désinvolture de mon interlocutrice à l’endroit de ma contribution signait une remarquable absence de déontologie. D’autant plus regrettable que : i) cette contribution m’avait été demandée dans des conditions d’urgence absolue (attestant – on en revient à la méthodologie – que la sélection des sources s’était faite de façon à tout le moins légère : on ne s’avise pas au dernier moment de l’existence d’un interlocuteur significatif) ; ii) ainsi propulsé dans l’histoire au dernier moment sur la base d’on ne sait quoi, j’étais supposé avoir naturellement pris connaissance de contributions a priori extra-scientifique [4]) tandis que la mienne pouvait passer au panier sur décision de la première pigiste venue. Du vrai travail de pro…

Légèreté méthodologique ou absence de déontologie ne sont pas les termes séparés d’une alternative : l’une et l’autre vont de pair, et s’expliquent l’une par l’autre dans une inextricable réciprocité. C’est parce que les journalistes ne savent pas travailler qu’ils sont incapables de hiérarchiser leurs sources, et réciproquement : pourquoi respecter davantage la contribution de tel spécialiste que celle de n’importe quel(le) pigiste ignare (et, on va le voir, pitoyablement inexpérimenté[e] – à bien des égards) ?

Questions de fond

C’est un principe méthodologique et politique de base que je ne lis jamais un bouquin au seul motif qu’il fait l’objet d’une médiatisation – et il va de soi que je n’ai jamais eu la moindre intention de lire celui de la gosse mal élevée qu’on m’avait présentée comme évidemment incontournable. Il s’avère cependant que j’avais reçu d’un autre journal une longue interview de l’intéressée, intitulée « Plaidoyer pour une contraception sans souffrance » qui, non sans naïveté, nous plongeait déjà dans le sujet : la question n’était plus de savoir si on allait faire l’amour par plaisir, mais simplement « sans souffrance »… L’auteur de cette perle se présentant entre autres comme « spécialiste (…) des droits des femmes », elle doit faire là allusion à ce qu’il est convenu d’appeler « l’émancipation des femmes » : faire l’amour sans souffrance, rendez-vous compte !

Au titre des critères de crédibilité intrinsèque attestant conjointement l’humilité de l’auteur et sa cohérence, on y apprend qu’avant elle, « personne n’avait jamais vraiment demandé aux femmes leur avis sur la pilule » et que les résultats du sondage auquel elle avait eu le génie de procéder – forcément pour la première fois – recoupaient ceux des sondages ou d’études antérieurs… L’originalité dans la continuité, quoi, à moins que ce ne soit l’inverse [5]…

On y apprend également – car les journalistes savent aussi faire des révélations « scientifiques » – que, conçues intentionnellement pour bloquer le cycle hormonal, les pilules seraient, tenez-vous bien,… des perturbateurs endocriniens : d’où l’on infère qu’il y doit y avoir encore de la place pour bloquer le cycle sans le perturber [6]… Déploration, aussi, sur l’épuisement des médecins qui n’auraient pas le temps de signaler les accidents liés à la pilule : un minimum d’enquête lui aurait appris qu’outre n’importe quel professionnel de santé (médecin ou non), n’importe quelle utilisatrice peut faire remonter ses observations « aux autorités ».

On y apprend ensuite que le clitoris serait l’« organe du plaisir féminin » (c’est moi qui souligne, comme dans la suite d’ailleurs), et on ne peut s’empêcher de la plaindre – tout en lui concédant que si c’est bien ça, on se demande pourquoi elle s’emmerde avec des questions de contraception, vu qu’elle a trouvé un excellent moyen pour se passer des semeurs de graines à bébés (cf. plus bas).

Déploration ensuite sur les problèmes de santé que les femmes auraient pu éviter attendu qu’elles auraient pu avoir « d’autres solutions à leur disposition si on leur avait présentées » : on progresse dans l’autonomie…

« Mais ce qui est rassurant, et je le rappelle dans ce livre, c’est que les femmes ont toujours obtenu les avancées qu’elles ont désirées et réclamées » : d’autant que quand on prétend faire l’économie de l’homme et de son pénis, il y des avancées (et des reculs, aussi) dont on peut parfaitement se passer…

« D’autres journalistes se montrent beaucoup plus bienveillants [que ceux qui me traitent de "simple blogueuse"], prêts à accueillir la parole des femmes d’aujourd’hui » : quant à la parole des passéistes qui ont expérimenté, dans leur corps, d’autre « plaisir » que celui du clitoris, ce serait un comble qu’on l’accueille également. Il y a comme ça des gens chez qui l’occultation des autres est comme une seconde nature.

« Mais aujourd’hui, la science dispose d’une méthodologie de recherche qui devrait nous prémunir des égarements d’hier » : c’est vrai qu’on a vaguement l’impression que cette fille n’est pas particulièrement encline aux « égarements » et que, dans ces conditions, « la science » – avec sa méthodologie – peut être une option préférable à celle d’un mec – avec son phallus…

« Ce que j’ai découvert (…) c’est que la majorité des études sur la pilule ne sont tout simplement pas sérieuses » : c’est la même chose avec pas mal d’interviews féministes sur la sexualité.

« Depuis un an, j’ai opté pour la méthode symptothermique » : avant les femmes « d’aujourd’hui », n’est-ce pas ce que celles d’hier appelaient tout bêtement « la méthode des températures » ? On sait juste qu’avec cette méthode, il ne faut pas avoir d’accès de fièvre, mais à deux trois riens convergents, on pressent que la personne en question est raisonnablement protégée contre les coups de chaleur.

Récapitulatif

Trêve de plaisanterie : n’en déplaise à Top Santé, je n’ai toujours aucune intention de lire le livre d’une péronnelle qui, sur l’espace de trois pages, parvient (et manifestement à l’insu de son propre gré) à proférer tant de niaiseries et à exhiber avec tant d’ingénuité une d’imagination érotique dont la pauvreté n’est pas sans rappeler – à qui connaît le genre – les pires encycliques sur la morale sexuelle catholique.

Car pour récapituler, que nous dit-elle ? Elle a beau, à l’instar de Winckler, pester démagogiquement contre les médecins ou l’industrie pharmaceutique (ça plaît toujours à celles qui ne peuvent pas s’en passer) : elle en revient toujours à déplorer la malheureuse « ignorance » des femmes concernant « d’autres solutions aussi efficaces avec bien moins d’effets indésirables » ou « la même sécurité contraceptive mais sans effets secondaires ». Bref, il s’agirait de rien de moins qu’« obtenir un jour ce droit à une contraception sans souffrance ». Or, pour l’instant du moins, toute personne (ou presque) a « le droit » de faire l’amour en liberté ; on nous parle également de « méthodes contraceptives plus douces » ou de « méthodes naturelles » mais, une fois encore, tout le monde a « le droit » de faire attention comme on disait autrefois – sachant que même dans le meilleur des mondes, il sera difficile de contrôler sa fertilité sans faire attention d’une façon ou d’une autre (toute la question étant justement : laquelle ?). Il faut donc comprendre que l’enjeu n’est pas la libération du corps féminin, mais la sous-traitance de son autonomie entre les mains de supposés sachants, qu’ils soient médecins, promoteurs de médecines « douces » ou « journaliste indépendante » [7] vouée au recyclage des idées reçues : ça change quoi à l’état présent des choses ? Ça change quoi à l’ancien magistère de l’Église ?

Encore plus fort : de ces trois pages ardemment militantes consacrées à la contraception, JAMAIS la moindre allusion n’est faite à l’existence – ou à la nécessité ! – d’un partenaire… Ce n’est pas un oubli : la méthode contraceptive pour laquelle notre prophétesse d’un nouvel ordre sexuel fondé sur la médecine pour autant qu’elle soit « douce » a opté depuis un an « est une expérience personnelle, qui correspond à mes attentes aujourd’hui ». Difficile d’avouer plus insolemment que, malgré son arrogance de pré-adolescente supposée avoir assez vu et assez expérimenté pour se poser en censeur implacable de qui a peut-être plus réfléchi qu’elle sur le sujet, elle est encore TRÈS loin d’une sexualité conçue comme expérience de rencontre : on comprend mieux, du même coup, pourquoi le clitoris lui apparaît comme l’insurpassable organe « du » plaisir féminin…

On retombe sur ce que j’ai décrit comme l’inconvénient humain le plus dommageable de la contraception médicalisée : l’onanisation de la sexualité [8]. Sachant que par ce mot, j’entends – exactement comme dans ma dernière interview censurée – caractériser l’indifférence au plaisir de l’Autre sur quoi finit par déboucher une contraception assez sous-traitée chez des prétendus sachants pour compromettre la rencontre dont l’enjeu eût été de trouver l’équilibre entre la pulsion et le respect…

Cette prétention compulsive à mieux savoir que le vulgum pecus était déjà particulièrement désopilante chez les clercs, supposés – par fonction – n’avoir aucune expérience personnelle de la chose… Je n’ignore pas que, en pratique, beaucoup n’en sont pas ignorants, mais c’est justement parce que cette consommation s’est faite dans la clandestinité et l’hypocrisie qu’il est si difficile d’y discerner le vécu d’une relation. De fait, l’aporie de la rencontre interdite marque, et de façon quasi indélébile, le discours officiel de l’Église sur la sexualité. Il va de soi, d’autre part, qu’à cause de l’inégalité consubstantielle à la relation thérapeutique, les médecins – fussent-ils sexologues – se heurtent à une difficulté comparable : le « colloque singulier » n’est pas un échange entre égaux. On retrouve enfin l’écho de cette difficulté dans le discours emprunté de notre Bécassine, qui prétend se passer des médecins quand elle n’est manifestement pas capable d’envisager que le savoir sur la sexualité puisse relever d’une expérience commune bien davantage que d’un enseignement dont elle se voit tout naturellement l’inspectrice, bien qu’il soit facile de reconnaître… qu’elle est loin d’avoir fini ses études.

Conclusion

C’est par facilité terminologique que, s’agissant de mes deux interviews balancées au panier, j’ai dénoncé une « censure ». Car censurer, c’est empêcher l’émergence et la publication d’idées jugées indésirables ; alors que dans les deux mésaventures sinistrement concordantes que j’ai narrées ici, les idées en question avaient d’abord été dûment sollicitées par celles qui se sont appliquées ensuite à les faire disparaître sans le moindre état d’âme. Bien au-delà de la censure, on est plutôt dans le meurtre symbolique.

Faut-il s’en étonner quand l’irremplaçabilité d’un partenaire a été carrément occultée dans la représentation de ce qui devrait être, au contraire, une expérience initiatique de rencontre débouchant sur une déflagration d’altérité [9] : l’irruption de la civilisation dans les tumultes de l’animalité ? C’est parce que son corps – son corps à elle (et, plus encore, sa façon de s’en servir) – est meilleur que la sensation indistincte d’éjaculation que me vient le souci d’y faire attention : de faire attention à elle...

On comprend mieux pourquoi les promoteurs de publications pour gamines pré-pubères ont paniqué quand j’ai osé mettre la relation au centre de la réflexion sur la maîtrise de la fécondité…

Le clitoris, c’est quand même plus simple : surtout que c’est une « spécialiste des droits des femmes » qui vous le dit…