Médiator : les masques tombent ?

Internet ayant diffusé une vidéo assez hallucinante où Irène Frachon délivre sa vision des problèmes sanitaires du moment [1], quelques sympathisants de l’Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (l’AIMSIB) se sont retrouvés sur le site de Michel de Lorgeril pour se demander si, tous comptes faits, il n’y avait pas une part de bien-fondé dans l’analyse critique que, depuis le tout début, j’ai faite de la mystification Médiator.

Assez confus comme c’est la règle sur les forums, l’échange qui a suivi a brassé divers thèmes me concernant plus ou moins, tels que la prétention à l’omniscience, le droit à l’erreur, la sincérité, l’exigence de « bienveillance »… J’ai fini par poster le commentaire suivant.

En vrac.

Qu’est-ce que Girard peut avoir contre Frachon (« Irène » pour les intimes) ? a été une question récurrente sur le présent forum. Dans la vidéo dont on parle ici, Irène répond à la question avec une désarmante spontanéité…

« On ne peut pas tout savoir ». Certes, mais avec un minimum d’intelligence stratégique et d’humilité épistémologique, on peut réfuter efficacement ceux qui prétendent savoir. Car comme le dit Pierre Dac, mon maître à penser sur le sujet : « ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n’en savent pas plus qu’eux »…

« Tout le monde peut se tromper ». Certes, mais : i) ça dépend sur quoi, ii) quand on s’est trompé, on devrait faire une autocritique (attestant qu’on a réfléchi sur ses erreurs) et s’imposer une cure de silence. Et puis, il y en a qui se trompent plus souvent que d’autres : des noms ?

La « sincérité » est-elle un bon critère ? J’ai eu à connaître un élève de Saint-Cyr, charmant au demeurant, qui soutenait que l’on pouvait penser ce qu’on voulait sur Hitler, mais qu’on ne pouvait pas lui contester d’avoir été « sincère » – ce qui était probablement exact…

« La bienveillance » : imputer la violence d’une contre-attaque à un manque de bienveillance (ou de « respect pour la diversité »), c’est prendre la voie de ceux qui, jusqu’en 1945, soutenaient qu’après la tuerie de 14-18, il n’y avait d’autre option que la bienveillance (ou le « respect etc. ») à l’endroit du IIIe Reich… D’où le sujet du devoir surveillé que Michel fera quand il viendra en colle samedi prochain : « où s’arrête la bienveillance (ou le respect pour la diversité), où commence la collaboration » ?

Crédibilité des estimations numériques : c’est grâce à Irène Frachon que l’administration sanitaire a introduit la base de données de la CNAM comme outil de dénombrement épidémiologique (à la consternation de tous ceux qui avaient la moindre culture épidémiologique). C’est sur cet outil promu par « Irène » (qui a protesté, à l’époque, où il s’agissait de quantifier l’hénaurme scandale justifiant de faire tant de foin à propos ce truc relativement insignifiant qu’on appelle Médiator – dont Irène soutient aujourd’hui qu’il est LA cause des résistances, évidemment infondées, à la politique vaccinale de Buzyn ?) que les autorités se sont précipitées pour pondre une « étude » montrant que Gardasil était vachement bien toléré, d’où ressortait forcément que ceux qui critiquent les promoteurs de ce vaccin étaient juste des « malveillants ».

L’AIMSIB s’honorerait de lancer un appel au financement d’un refuge pour malveillants…