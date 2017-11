Marc Girard : un simple anti-vaccinaliste parmi d’autres ?

Le propos initial de ma consoeur, qui signe CMT :

Alerté par un fidèle lecteur, je prends connaissance avec un certain étonnement des critiques que m’adresse CMT. « Je ne suis pas toujours d’accord avec ce que dit Marc Girard et j’ai souvent du mal avec la forme de ses écrits. » À chacun de juger si l’intéressée est la personne la plus autorisée pour me donner des leçons de forme… Sachant de plus et pour citer le vieux Hugo, que « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface »…

« Il est vrai que Marc Girard fait toujours partie du comité éditorial ou des contributeurs de Medical Veritas, qui est une revue visiblement anti-vaccinaliste ». Comme je m’en suis expliqué ailleurs (quitte à faire dans la critique ad hominem, mieux vaut s’informer sur ce qu’a fait et écrit l’homme en question), je croyais que cette revue avait disparu depuis longtemps… Grâce à CMT, je me rends compte que le titre a été repris depuis par des gens dont je ne connais pas un seul : au niveau du raisonnement, c’est un peu comme reprocher à quelqu’un d’avoir collaboré avec France Soir ou Le Monde en 1945, sur la base de ce que sont devenus ces deux quotidiens depuis (je ne dis pas que MV était, intellectuellement, au niveau de ces deux quotidiens : je me borne à caractériser un raisonnement qui me paraît indigent). De toute façon, la seule mission qui m’ait été confiée par MV a été d’examiner un papier (je n’ose écrire : un article) effectivement anti-vaccinaliste, et j’ai fait tout ce qui m’était possible pour le voir refusé, hélas en vain.

Étant certainement plus bigleux ou plus inculte que CMT, j’avoue qu’à l’époque où MV m’avait contacté, je n’avais pas trouvé si « visible » qu’il s’agissait d’une feuille irrécupérablement anti-vaccinaliste (et il suffit de lire les contributions que j’y ai publiées pour voir sur quel terrain j’essayais de porter le débat – lequel n’a d’ailleurs pas changé). Il est vrai qu’en ce temps-là, j’étais, dans une atroce solitude, martyrisé au quotidien par les plus hautes instances de la « justice » française (la Cour de cassation, notamment) et par les plus puissantes firmes de l’industrie pharmaceutique mondiale (des gens qui, pour vous nuire, peuvent payer plusieurs milliers d’euros/heure des avocats parmi les plus éminents – dont l’honorable président de la non moins honorable Ligue des droits de l’homme) : je ne sache pas que quelque « anti-vaccinaliste » que ce soit ait eu droit à cet excès de maltraitance, et CMT serait bienvenue de se demander pourquoi… Mais s’il s’avérait que ma vision ait pu se brouiller au cours de cette ratonnade sans précédent dans l’histoire de l’expertise judiciaire française, nul doute que j’y aurais vu plus clair si quiconque de mes critiques actuels avait eu le bon goût – ou le courage – de se porter à mon secours…

En tout état de cause, les cinq articles que j’ai publiés dans Medical Veritas sont clairement listés dans mon CV, et facilement consultables : à chacun d’examiner si, en quelque façon, ils sont indignes de ceux qui ont jugé plus utile de me critiquer aujourd’hui que de me défendre quand j’en avais vraiment besoin. En tout état de cause aussi, quelles qu’aient été les séquelles abominables de cette ratonnade, je n’ai cessé de prendre publiquement position : qui était avec moi en mai 2009 quand je dénonçais l’escroquerie "pandémique" ? Qui était avec moi dès 2010, quand je dénonçais l’escroquerie Frachon comme une pauvre manoeuvre en vue d’élargir les obligations vaccinales ?...