Revue de presse : surconsommation pharmaceutique des sujets âgés, aluminium dans les vaccins, méningite mortelle

Toujours habile dans l’art du faux scoop, la presse de ces jours tire prétexte d’une « étude d’envergure » (n’ayons pas peur des mots là non plus) publiée dans 60 Millions de consommateurs – revue médicale d’audience internationale, à comité de lecture – pour « alerter » nos concitoyens sur la surconsommation pharmaceutique des sujets âgés.

Pour prendre la mesure de ce scoop, rappelons que, sans aucune prétention à l’originalité et sur la base d’une bibliographie internationale aussi ancienne que profuse, la question a été évoquée sur le présent site dès le 17/07/2011 – c’est-à-dire voici plus de six ans. Rappelons qu’à cette occasion, j’y dénonçais de nouveau le pseudo-scandale Médiator comme une mystification grossière destinée à masquer les vrais scandales médico-pharmaceutiques dont, justement, la surmédicalisation des sujets âgés.

Le nouveau battage médiatique autour de cette « étude d’envergure » passe, une fois encore, à côté d’un problème connexe quoique terriblement méconnu : qu’une surconsommation pharmaceutique puisse conduire à des tableaux cliniques d’intoxication qui en imposent, bien entendu à tort, pour des Alzheimer [1]. Cette question a été plusieurs fois abordée sur le présent site, notamment dans un article du 17/10/2011 et un autre du 25/06/2013, à un moment où les « lanceurs d’alerte » et autres pourfendeurs patentés du système devaient avoir, comme d’habitude, d’autres chats à fouetter : d’un séminaire à Lourmarin à une réunion du Club Hippocrate, on finit par ne plus avoir une minute à soi…

Enfin et pour terminer sur une nouvelle pinte de rire, remarquons que la presse contemporaine de ce scoop à retardement relance également la communication sur la maladie d’Alzheimer, bien entendu sans mentionner le moins du monde le risque qui vient d’être évoqué, mais en invoquant la nécessité d’intensifier les recherches qui permettraient de proposer un traitement – lequel se solderait forcément par une augmentation de la consommation médicamenteuse chez les sujets âgés, dont on vient d’apprendre qu’elle était déjà excessive… Au passage et puisqu’il est ainsi confirmé qu’on ne dispose d’aucun traitement efficace dans cette indication, on aurait aimé que les « décodeurs » de la presse (ou les « lanceurs d’alerte ») nous disent à quoi servent les médicaments anti-Alzheimer que rembourse déjà l’assurance maladie, et après réévaluation s’il vous plaît.

Je n’ai plus assez de souffle pour m’esclaffer sur ce nouveau rapport « jamais rendu public » consacré au risque de l’aluminium dans les vaccins. N’en déplaise au Parisien du 21/09/2017, il n’y a rien, dans ce rapport, pour « déranger » (Le rapport qui dérange) quiconque doté d’une élémentaire culture en recherche clinique. Le principal problème qui a échappé au journaliste, quoique ce ne soit en rien un scoop, c’est qu’on trouve à l’ANSM des "experts" (n’ayons toujours pas peur des mots) pour juger « particulièrement innovante » des observations vagues de troubles du comportement mal définis faites chez des souris qui méritent toute notre compassion [2]…

Je garde pour un autre jour cette histoire de méningite mortelle qui fait les gros titres de la presse depuis maintenant plusieurs jours, sachant que dans notre pays, personne n’est mort bêtement sur la même durée – et surtout pas d’un accident de chasse ou à cause d’un type qui aurait pris l’autoroute à contre-sens (Le Figaro, 16/09/17). On parlera aussi de ces enfants innombrables qui tombent comme des mouches pour cause de rougeole mortelle, au point d’en préoccuper Michèle Rivasi et Édouard Philippe, cette fois unis dans une même cause aussi juste que prioritaire.