Arrêt du Conseil d’État sur l’indisponibilité des vaccins obligatoires

Dans mes prochains articles et pour autant que me revienne le courage de remuer la merde pour disséquer la bêtise post-moderne [ 15 ], il me restera à reconstituer comment, à partir d’une situation d’obligations déjà profondément archaïque et malgré des scandales sanitaires probablement sans équivalent à l’échelle internationale, il a été possible d’en arriver là : encore plus d’obligations et, pire encore, encore plus de vaccinations [ 16 ].

On se retrouve donc dans le même piège à cons qu’avec la QPC : une question maladroite à force de pusillanimité, débouchant sur une réponse exploitable dans un sens exactement opposé à celui escompté par ceux qui l’avaient posée pour se faire mousser [ 12 ]. À savoir, en l’espèce, l’issue tant redoutée que je n’ai cessé d’évoquer depuis plus de deux ans – à savoir un élargissement des obligations vaccinales – en opposition assumée avec la volupté triomphante des anti-vaccinalistes, tellement honorés à l’idée que dans ces débats pour débiles organisés par le Ministère, on allait – enfin – entendre leur voix irremplaçable [ 13 ]. Narcisse, on disait ? [ 14 ]...

[1] À raison d’environ 800 000 naissances par an, ce sont donc plus de 8 millions d’enfants qui se sont vus forcés de recevoir des vaccins non obligatoires : heureusement que, sur tout ce temps-là et grâce à Irène Frachon, on a eu Médiator pour se passer les nerfs et – surtout – pour penser à autre chose qu’à l’essentiel… À l’occasion, ce sera intéressant de comparer l’argent gagné par Servier grâce à Médiator et celui engrangé par les fabricants de vaccins grâce à des obligations indues et à la complicité objective des prescripteurs : on a, à l’Assemblée Nationale, des habitués des commissions budgétaires qui doivent être capables de faire le calcul, au moins approximativement...

[2] Bravo au passage à tous nos parlementaires « lanceurs d’alerte » dont pas un seul, à ma connaissance, n’a entrepris quoi que ce soit de tangible (je ne parle pas des promesses « qui n’engagent que ceux qui y croient », comme disait « l’homme politique préféré des Français ») pour mettre fin à cette situation qui défie le bon sens.

[3] Que ce surcoût soit acquitté directement par les citoyens, ou indirectement par l’intermédiaire de l’assurance maladie (dont les ressources sont déjà épuisées à cause des assistés qui, déjà incapables de s’acheter un château, prétendent se faire rembourser « le petit risque » [374]).

[4] Quoique – bizarrement – ni la presse, ni les anti-vaccinalistes n’aient éprouvé le besoin de médiatiser cet arrêt du 27/04/2012 pourtant fondamental, le Conseil d’État a néanmoins admis que l’on pouvait faire droit à une demande d’indemnisation pour des dommages post-vaccinaux qui n’étaient pas « exclusivement imputables à l’une de ses valences facultatives ».

[5] Nau n’avait apparemment pas fini ses études quand il a été recruté au Monde.

[6] Celle de Tours.

[7] Je ne parle pas de ceux qui, n’ayant jamais regardé un tympan au cours de leurs études, font un diagnostic d’otite sur un tableau de méningite – arrangeant le coup, ensuite, en prétendant (avec l’aide des médias) qu’elle était « fulminante »…

[8] « Et les pommes de terre frites » (L’Oreille cassée).

[9] « L’eau-de-vie du pays », précise Hergé, toujours aussi généreusement didactique.

[10] Tel n’est pas mon cas : en professionnel doté d’une formation mathématique à tout le moins supérieure à la moyenne, j’ai toujours détesté ce que le monde médical, sous l’influence de Big Pharma, avait fait de cette science a priori honorable.

[11] S’il s’agissait d’user de ses pouvoirs réglementaires pour réintroduire le DTP (d’ailleurs suspendu sur une base illégale), le ministre n’aurait pas besoin d’annoncer « qu’un texte législatif sera nécessaire »…

[12] Le Conseil d’État s’étant même payé le luxe d’écarter toute argumentation « sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires », en relevant - comme argument décisif - qu’elles étaient « recommandées » : donne la patte, gentil Conseil d’État…

[13] Alors que leur participation a simplement contribué à crédibiliser l’idée d’une « concertation citoyenne », ouverte à tous les courants d’opinion, avec – démocratie oblige – vae victis ! pour règle du jeu s’imposant naturellement à tous les couillons qui l’avaient acceptée. Comme le souligne Pourquoi Docteur (24/02/17), les dernières recommandations du Prof. Fischer (c’est-à-dire, essentiellement, l’élargissement des obligations vaccinales), sont « nourri(es) des arguments avancés par les pro et les anti-vaccinations » (c’est moi qui souligne).

[14] On rappelle en passant qu’on avait vu, chez les anti-vaccinalistes, les mêmes poussées de crétinisme triomphant lorsque avait été annulée l’obligation du BCG (moins de 0,56 € la primovaccination) à peu près au moment où la solidarité nationale commençait de prendre en charge Gardasil (420 €).

[15] Triomphe du néocapitalisme (cf. Boltanski et Chiapello), la bêtise post-moderne se caractérise par le fait que ceux qui se présentent comme les opposants les plus déterminés du système en sont, objectivement, les plus ardents excitateurs : on avait déjà l’exemple de Cohn-Bendit en politique, on avait aussi la « théorie du genre » mais, dans le domaine plus restreint du business pharmaceutique et de sa promotion, les anti-vaccinalistes (et, par-delà, les défenseurs des médecins « alternatives ») n’ont de leçons à recevoir de personne : se référer à l’autorité du président du Comité Technique des Vaccinations pour promouvoir l’arrêt des obligations vaccinales, fallait le faire – ils l’ont fait...

[16] Peu après la mise en ligne du présent article, une journaliste très impliquée dans la dénonciation des lobbies pharmaceutiques m’écrit : "Les antivaccinalistes - surtout les "engagés" - sont désespérants de débilité, j’en fais l’expérience tous les jours…"