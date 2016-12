La sécurité sociale selon Fillon et autres laquais de Big Pharma

RÉSUMÉ - On analyse ci-après l’échange entre Fillon et Juppé au sujet de la sécurité sociale, lors du dernier débat (24/11/16) des primaires de la droite, en reprenant une par une les questions évoquées par les deux candidats : i/ la pénurie d’ophtalmologistes, ii/ la rémunération des médecins, iii/ les dérives d’un système sanitaire privé de la sagesse gestionnaire des médecins, iv/ le remboursement des "petits risques". À chaque fois, on montre la nullité des arguments présentés par les deux candidats et l’on soutient qu’il n’est pas possible qu’ils n’en aient pas eu conscience. Pour conclure, on revient à l’idée déjà ancienne que la solidarité nationale fonctionnerait désormais à l’envers et que, via l’exigence de cotisations et l’aberration des remboursements, la sécurité sociale serait devenue le moyen d’une prodigieuse efficacité pour rançonner les pauvres au bénéfice des riches.

Introduction

Le hasard de mes pérégrinations a fait que logeant à l’hôtel dans la soirée du 24/11/16 et ayant de la sorte accès à cet instrument sinon inconnu chez moi que l’on appelle « télévision », j’ai pu (qu’est-ce qu’on ne ferait pas quand on s’embête grave dans une chambre d’hôtel !) regarder le débat opposant Fillon et Juppé. Pour remettre les choses en contexte et après avoir posé que je tiens le rituel des « primaires » (qu’elles soient de droite ou de gauche) pour la dernière mascarade de la dépolitisation ambiante, précisons qu’hormis quelques brèves séances vidéo sur Internet ou quelques bribes saisies sur autoradio à l’occasion d’un embouteillage (merci, Madame Hidalgo !), je n’avais jamais vu ou entendu la moindre interview de ces deux-là : c’est donc avec une sensibilité de puceau télévisuel que j’ai pu assister à leur échange sur la médecine qui a occupé une part du débat. Précisons, également, que je n’ai pas eu le courage, ensuite, de repasser la vidéo [1], de telle sorte que, contrairement à mon habitude, les citations qui suivent – forcément approximatives – seront tirées exclusivement de mon souvenir : je ne manquerai pas de rectifier si un internaute me signale une erreur.

Les problèmes de santé selon Fillon et Juppé

Pénurie d’ophtalmologistes

Si je me rappelle bien, c’est Juppé qui a lancé le débat sur la santé en demandant à son contradicteur s’il avait une idée du temps désormais nécessaire en France pour obtenir une ordonnance de lunettes chez un ophtalmo. Ayant eu – insomnie oblige – tout le temps d’entendre les éloges post-débat concernant la très longue expérience des deux « hommes d’État » qui s’affrontaient (dotés tous deux d’une longue carrière ministérielle, incluant pour chacun celle de Premier Ministre) –, je m’étonne qu’aucun d’entre eux n’ait eu connaissance de ce paradoxe franco-français qu’il faille passer par un ophtalmologiste pour obtenir des lunettes : dans à peu près n’importe quel pays développé, la prescription de lunettes ne relève pas d’un acte médical, mais échoit à un optométriste ou à un opticien doté de la formation adéquate, avec un coût évidemment bien moindre et, comme bénéfice secondaire, la disponibilité laissée aux ophtalmologistes pour s’occuper de ce qui relève vraiment d’une formation médicale. Je n’ignore pas que l’argument pour justifier d’un paradoxe aussi coûteux serait que les ophtalmologistes français profiteraient de cette occasion pour faire du dépistage de glaucome, mais :

une consultation médicale n’est pas un couteau suisse, et je peine à suivre le lien naturel qui unit la question bêtement pratique d’une demande de lunettes à un dépistage quel qu’il soit ;

j’ai les plus grands doutes sur l’intérêt d’un tel dépistage chez les enfants ou les adolescents (pour ne point parler des adultes jeunes) qui représentent pourtant un paquet de monde dans la clientèle des ophtalmologistes ;

on attend de responsables aussi expérimentés que Fillon et Juppé qu’ils aient des connaissances minimum quant aux modalités requises pour évaluer (en termes de bénéfices, de risques et de coût) quelque procédure de dépistage que ce soit : je n’ai aucune information suggérant que dans les pays où un changement de lunettes ne sert pas de prétexte pour ce dépistage, il y ait plus de glaucomes qu’en France…

Quelle rémunération pour quelle compétence ?

C’est ensuite Fillon qui s’est indigné qu’après dix ans d’études, un médecin ne gagne pas plus qu’un plombier (sic), et je me suis de nouveau étonné qu’on puisse entendre qu’un « homme d’État » censément expérimenté proférer sous forme aussi concentrée une telle salve d’âneries intriquées.

Il n’est pas certain que retarder son entrée dans la vie active grâce aux parents qu’on a derrière soi pour payer mérite en sus des privilèges faramineux par rapport à ceux qui ont été obligés de bosser dès l’âge de 16 ans, voire avant [2].

des privilèges faramineux par rapport à ceux qui ont été obligés de bosser dès l’âge de 16 ans, voire avant [2]. Si j’en crois des chiffres déjà anciens (2011) [3], le revenu moyen net par mois d’un généraliste serait de 6835 € net ( Le Monde , 12/02/15) ; ce revenu mensuel net s’élèverait à 8845 € pour l’ensemble de la profession médicale. J’ose affirmer qu’il s’agit, toutes choses égales par ailleurs, de sommes énormes : je ne dispose pas de statistiques équivalentes pour les plombiers, mais il suffit de regarder autour de soi – et de discuter avec eux – pour subodorer que leurs revenus sont majoritairement très inférieurs…

, 12/02/15) ; ce revenu mensuel net s’élèverait à 8845 € pour l’ensemble de la profession médicale. J’ose affirmer qu’il s’agit, toutes choses égales par ailleurs, de sommes énormes : je ne dispose pas de statistiques équivalentes pour les plombiers, mais il suffit de regarder autour de soi – et de discuter avec eux – pour subodorer que leurs revenus sont majoritairement inférieurs… Qu’il soit commerçant, artisan, libéral, n’importe que travailleur indépendant sait d’expérience ce qu’il en coûte pour s’assurer d’un revenu élémentairement décent. Là encore, il suffit de discuter avec les confrères pour se demander si leur niveau de compétence ou d’information est, en moyenne, proportionné à des revenus aussi démesurés, au terme d’un apprentissage en forme de décervelage dont j’attends encore la moindre preuve qu’il ait significativement évolué depuis Molière [4] et dont les résultats se lisent au travers de l’exaspérante docilité de la profession à l’endroit des plus grossières escroqueries, telles que celle de la « pandémie » porcine [5] [6].

À titre d’exemple parmi tant d’autres susceptible d’inspirer une réflexion sur l’efficacité d’une formation médicale aussi diafoiresque, remarquons que les représentants le plus statistiquement influents de l’espérance de vie prolongée (dont les médecins s’attribuent le mérite sans la moindre preuve) sont des gens nés avant la sécurité sociale et qui, en majorité, sont restés longtemps privés de cette médecine dont on veut nous faire croire qu’elle serait vitale. En revanche, la tendance la plus marquante depuis le développement de la sécurité sociale (avec la médicalisation inhérente), c’est le raccourcissement de l’espérance de vie en bonne santé (qui ne va guère plus loin que 62 ans aujourd’hui) : même si je n’ignore pas qu’elle peut avoir de multiples causes, je n’ai aucune inhibition à affirmer qu’il conviendrait d’examiner sérieusement le rôle des médecins dans cette inquiétante tendance [7]. Toutes problématiques renvoyant, évidemment, à la qualité de la formation [8] et qui sont largement de nature à invalider le propos irresponsable de Fillon sur le niveau de revenus censé récompenser la durée disproportionnée des études médicales [9].

La liberté pour le meilleur mais pas pour le pire

Nos deux opposants sur tout sauf sur l’essentiel se sont ensuite entendus pour proclamer qu’il n’était pas question de toucher à la sacro-sainte « liberté d’installation » des médecins : pourquoi donc, grands dieux, si cette « liberté » n’est concevable qu’avec le soutien indéfectible de la solidarité nationale – déjà tellement menacée (à les entendre) par l’irresponsabilité des pauvres ? Au terme de quelle perversion les membres d’une profession peuvent-ils revendiquer un statut de « libéral » quand ils se voient protégés de tout souci concernant tant la pression de la concurrence que le paiement effectif des actes réalisés – c’est-à-dire, justement, le Charybde et le Scylla de n’importe quel professionnel authentiquement indépendant – au sens administratif du terme. J’ai un ami qui a eu l’idée géniale d’ouvrir une charcuterie dans un quartier « musulman » [10] : aucune solidarité nationale n’est venu l’aider à payer les conséquences prévisibles – et prévues – d’un choix aussi finement mûri…

Retour aux médecins pour assainir la gestion du système ?

Nous avons eu droit ensuite à la revendication indignée d’un retour aux médecins pour une gestion plus saine de notre système de santé, mais qui a malheureusement fait l’impasse sur quelques questions fort gênantes.

De quelle formation les médecins tireraient-ils une compétence en matière de gestion : quand la plupart d’entre eux se révèlent désormais incapables de poser un diagnostic de rougeole (je ne parle pas des méningites ou des appendicites…) – c’est-à-dire de garantir un minimum de résultat relativement à la formation qu’ils sont supposés avoir reçue –, au nom de quoi leur faire confiance dans un domaine qu’ils n’ont jamais étudié et alors qu’on vient de justifier qu’ils bénéficient de la solidarité nationale pour les prémunir contre leurs plus grossières erreurs en pareille matière pour autant qu’elles les concernent personnellement ?

Par quelle inconséquence peut-on poser comme allant de soi le savoir-faire des médecins en matière de gestion quand, dans même temps, on transfère aux pharmaciens des compétences (sur les vaccinations, par exemple) qui, elles, relèvent indubitablement d’une formation strictement médicale ?

Qui a gardé le souvenir que l’hôpital géré sous la responsabilité principale des médecins se portait bien en termes de rationalité économique [11] ?

Dans le même ordre d’idées, qui a oublié que lors de la fameuse campagne vaccinale de 1994, on a trouvé des praticiens pour facturer quatre consultations lorsqu’ils avaient vacciné sur la lancée le père, la mère et les deux enfants ? Qui n’a jamais vu des médecins d’Ehpad venir signer en vrac les ordonnances supposées correspondre à des consultations individuellement facturables, sans sortir de leur voiture ni même éprouver le besoin de couper le contact ?

Autre exemple permettant de douter que les difficultés actuelles du système se résoudraient par miracle si les médecins étaient seuls maîtres à bord : faut-il rappeler que l’engorgement des hôpitaux (actuellement l’un des symptômes les plus visibles d’une gestion inadéquate) tient aussi à la facilité avec laquelle des médecins de ville – dont on vient de dire qu’ils étaient surpayés – s’y débarrassent de tout ce qui dépasse leurs compétences manifestement très limitées [12]

Le "petit risque"

Hypersensibilité de puceau télévisuel, disais-je en introduction : au spectacle de ces deux-là qui, compte tenu de leur formation intellectuelle et de leur expérience politique, ne pouvaient pas ignorer la nullité de leur argumentation, j’avoue que je me suis senti saisi par un sentiment de profond mépris [13]. Associée à l’expression palpable d’une vertueuse indignation à l’encontre de tous ces pauvres durement accusés de profiter du système (via, notamment, leur souhait indécent de se voir remboursés des « petits risques » [14]), cette effrayante désinvolture d’argumentation révélait que pour l’essentiel, la position de ces « hommes d’État » était arrêtée d’avance et partagée : n’ayant, bien sûr, rien à voir ni avec la santé publique, ni – encore moins – avec la solidarité, elle me faisait penser à cette conviction bien-pensante des patrons d’il n’y a pas si longtemps qui, entre deux manifestations ostensibles de leur piété chrétienne, s’indignaient que l’on ose prétendre limiter à 12 heures par jour (6 à 7 jours par semaine) la durée maximale du travail chez un ouvrier alors qu’à l’évidence, un sujet « en bonne santé » pouvait travailler bien davantage - tandis que les petits enfants, sinon à la merci de parents alcooliques, avaient tout à gagner à mettre leur agilité au service de la mine. L’idée d’une sécurité sociale pour les pauvres les aurait d’autant moins traversés qu’à l’évidence, donc, ces derniers étaient « en bonne santé »… Pourquoi compliquer ce qui va de soi, surtout quand on ne veut pas voir plus loin que les limites de son hôtel particulier [15] ?

Une participation étrangement sélective

Interrogé, dans les jours qui ont suivi le débat, sur sa volonté de réduire les remboursements de santé, Fillon – s’imaginant sans doute adoucir le propos – a juste aggravé son cas : « L’objectif, c’est de regarder s’il n’y a pas, sur certains types de soins, des personnes qui ont des revenus convenables qui peuvent participer un peu plus » (Le Figaro, 29/11/16). Comme on disait dans mon enfance mayennaise (pas très loin du château de Fillon…), « vaut mieux entendre ça que d’être sourd » – surtout chez un homme affichant, lui aussi, sa foi chrétienne et marqué, depuis sa naissance, par un prénom lié à l’ardeur pour « Dame Pauvreté » d’un possédant repenti…

Car ce que notre Grand Seigneur de la Sarthe ignore si manifestement, c’est que le système qu’il prétend défendre, avec l’implacable cruauté du fanatique borné [16], dépense sans compter pour permettre à ceux qui ont des revenus-plus-que-convenables non seulement de « participer » toujours moins, mais de se voir carrément dispensés, grâce à la « solidarité nationale » (via notamment l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux [ONIAM]), des obligations de réparation liée à leurs manquements, voire à leurs crimes : les cadres et actionnaires forcément pauvres des compagnies d’assurances après des accidents médicaux aussi peu « fautifs » que des accidents transfusionnels ou des infections nosocomiales, les cadres et actionnaires dramatiquement indigents du BTP à l’endroit des victimes des tonnes d’amiante répandues dans l’environnement [17], les cadres et actionnaires tellement nécessiteux de Big Pharma après des accidents vaccinaux liés à leur incompétence et à leur cupidité sans borne – j’en passe sans doute…

La solidarité à contresens

Je l’ai dit voici déjà longtemps – et le scandaleux discours de nos deux candidats aux primaires de la droite le confirme amplement : par le biais de la sécurité sociale, notre système de solidarité nationale fonctionne désormais à contresens, en permettant de rançonner les pauvres au profit des riches. Que la vieille femme qui a cotisé toute sa vie pour toucher un minuscule salaire lui donnant droit à une retraite misérable se démerde pour aller faire soigner les pauvres dents qui lui restent ou pour réparer la branche cassée de ses lunettes : on a déjà bien assez à faire pour payer, à la place de GSK ou de Sanofi, les millions d’euros nécessaires à l’indemnisation des narcolepsies ou des scléroses en plaques [18], sachant qu’en sus de tout, il faut de toute façon assurer un minimum de soins à ceux – bien plus nombreux – qui, grâce à l’activisme du Pôle Santé et à l’obtusion de la Cour de cassation, ne seront jamais indemnisés. Mais attention, hein ! ils ne sont pas abandonnés à leur misère : ils ont toujours l’option de prier le Saint Patron de Monsieur Fillon…

Sauf erreur de repérage, je crains d’être bien seul dans ce type d’indignation qui ne mobilise clairement pas les médias. Car ceux qui, par habitude de gôche, critiquent le fonctionnement de la sécurité sociale, sont traditionnellement dans une demande de « toujours plus » qui contribue à la propagande d’une médicalisation hors de prix [19] et comme, malgré leurs récriminations, ils sont parfaitement conscients de n’avoir pas trouvé la grande idée pour augmenter significativement les recettes, ils ne contribuent pas beaucoup à l’amélioration du système. Quant au projet qu’on puisse rembourser les lunettes de Mémé sans toucher aux cotisations, voire en les diminuant (les cotisations, pas les lunettes), encore faudrait-il oser le formuler : parce que pour dépenser moins, il faudrait revoir à la baisse [20] la rémunération d’une activité médicale qui, pour l’essentiel, consiste à promouvoir des prises en charge ineptes, à raccourcir l’espérance de vie en bonne santé et à conforter la fortune déjà indécente de Big Pharma – notamment en relayant sa promotion mensongère avec l’enthousiasme des prosélytes dotés d’une formation certes très longue, mais fondamentalement débile [21]...

Merci donc à Fillon et à Juppé de nous avoir montré, avec tant d’indécente inconscience, le vrai visage du système : il est hideux.

Personne n’imagine que quelque représentant que ce soit de la gôche aurait fait mieux : n’en déplaise au Monde diplomatique, « le nouvel esprit du capitalisme », c’est ça, justement.