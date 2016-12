La méfiance française à l’égard des vaccins est-elle "inquiétante" ?

RÉSUMÉ - On s’intéresse ici à un récent sondage international, pompeusement rebaptisé "étude", qui a permis aux médias de dénoncer une fois encore la "méfiance" forcément injustifiable des Français à l’égard des vaccins. Après avoir inventorié quelques éléments intrinsèques légitimant les plus grands doutes quant à la crédibilité de cette enquête (au moins partiellement financée par l’industrie pharmaceutique), on réunit une constellation de faits facilement vérifiables, clairs, précis et concordants, bien de nature à justifier une certaine "exception française" en matière de vaccino-scepticisme.

Sous un titre dont la neutralité scientifique saute aux yeux – « Notre inquiétante méfiance à l’endroit des vaccins » –, Le Monde (10/09/2016), à l’instar de nombreux autres médias, a popularisé une « étude » (n’ayons pas peur des mots) internationale consacrée à la confiance du public à l’endroit des vaccins [1]. Des 67 pays inclus dans cette enquête, la France s’attribue la palme de la défiance, avec 41% des personnes interrogées réfutant l’idée que les vaccins soient sûrs.

Avant d’inventorier les raisons objectives qui pourraient justifier une méfiance toute particulière des Français à l’égard des vaccins, commençons par un bref commentaire sur la crédibilité a priori [2] de cette « étude ».

Crédibilité a priori de l’étude publiée par EBiomédicine

L’indigence intellectuelle ne pouvant pas triompher à tous les coups, commençons par une bonne nouvelle. De façon quasi contemporaine à cette publication qui inquiète le courageux anonyme du Monde, j’ai eu le plaisir d’apprendre qu’une « étude » – cette fois française, mais d’inspiration assez superposable – avait, conformément à ma recommandation de referee – été rejetée par la revue internationale qui me l’avait soumise. Il s’agissait, selon cette « étude », de déterminer les moyens de surmonter les réticences du public à l’endroit d’un certain vaccin. Mon évaluation s’était limitée à remarquer sèchement qu’avant de rechercher comment les surmonter, il eût été raisonnable d’examiner si l’information chez les non-réticents était meilleure que chez les réticents….

Étude ou document promotionnel ?

Hormis donc l’aplomb terminologique qui autorise à qualifier « d’étude » un simple sondage d’opinion [3], il faut prendre la mesure de la perversité rhétorique promue par ce type d’investigation : la question cruciale – le rapport bénéfice/risque de tel ou tel vaccin précis est-il acceptable ? – s’y voit occultée au profit d’une devinette incongrue, vide de sens quoique prédéterminée – aimez-vous LES vaccins [4] ? Ça rappelle cette séquence désopilante d’Hergé (dans L’étoile mystérieuse) où, dans un contexte de panique collective devant un phénomène météorologique terriblement angoissant, le vieil astronome rompt brutalement le fil de la conversation avec Tintin pour lui demander de façon prodigieusement inattendue : « aimez-vous les caramels mous ? ».

L’implicite du discours

L’implicite d’une telle « étude » saute donc aux yeux et il est tellement caricatural qu’on s’étonne de trouver des gens pour l’assumer avec une telle insolence – pour ne point parler de ceux qui le relaient en l’amplifiant.

Il suffit de se reporter, dans le Grand Robert, à la rubrique Contraires des mots « inquiétant » et « méfiance » pour objectiver l’aberration du préjugé que les plus éminents organes de presse s’appliquent à promouvoir : en replaçant ces contraires en contexte, on reconstitue que ce qui fait scandaleusement défaut, c’est une « rassurante foi à l’égard DES vaccins »… Et les articles consacrés dans la foulée par Le Monde à la promotion des vaccins attestent, en effet, que la dénonciation sans concession des « idées reçues » (sic) sur le sujet relève bien de la foi : « le risque qu’un enfant non vacciné contracte une maladie provoquée par l’agent infectieux pour lequel il n’a pas été vacciné est très largement supérieur au risque de ressentir des effets secondaires » (c’est moi qui souligne – parce que ça le mérite)…

Globalisation géographique

Il y a déjà longtemps que j’ai caractérisé les stratégies de globalisation géographique comme l’un des arguments les plus ridicules de la promotion vaccinale contemporaine [5]. En l’espèce et à supposer que ces populations respectives (toutes incluses dans le sondage) soient correctement informées au sujet des vaccinations, existe-t-il la moindre raison pour imaginer que les Ghanéens ou les Pakistanais, par exemple, aient les mêmes attentes que les Français ou les Suédois ? Dans la négative, à quoi bon comparer leurs réponses, par conséquent ?

Une fois encore, l’inconscient – ou l’idiotie [6] – de Big Pharma et de ses valets peine à dissimuler ses vilaines oreilles qui pointent derrière leurs camouflages ridicules (lesquels ne sont pas, non plus, sans rappeler l’habileté légendaire des Dupond-Dupont en pareille matière…). Il est évident que ceux qui ne rougissent pas à poser des questions aussi absurdes imaginent tout naturellement que le rapport bénéfice/risque de TOUTES les vaccinations est bien établi dans TOUS les pays : rien que de la Science, qu’on vous dit…

Conflits d’intérêts

Deux des auteurs (dont le premier) admettent recevoir des fonds de plusieurs fabricants de vaccins (ce qui ne signifie évidemment pas que ceux des auteurs qui n’ont rien déclaré n’aient pas non plus de liens d’intérêts). Non sans ingénuité (perversité ?), les auteurs concernés prennent soin de préciser que les fabricants n’ont eu aucun rôle « dans la préparation » de l’article, mais s’abstiennent d’évoquer : i/ le rôle que les fabricants ont pu avoir dans l’inspiration et la mise en œuvre du projet [7] ; ii/ les liens financiers unissant les fabricants aux instances censément indépendantes (telles que l’Organisation Mondiale de la santé – hi ! hi !) qui ont directement financé cette enquête minable pieusement rebaptisée en « étude ».

Une méfiance française parfaitement justifiée

Venons-en, désormais, à l’examen des circonstances objectives qui pourraient justifier une certaine méfiance de nos concitoyens à l’égard des vaccins. Il n’est pas nécessaire de viser l’exhaustivité : en bonne logique, il suffira d’exhiber quelques circonstances largement suffisantes, à elles seules, pour fonder un minimum d’agnosticisme peu compatible avec l’élan de foi aveugle dont Le Monde et la plupart des autres médias se font les ardents zélateurs.

L’obligation vaccinale

S’il faut en croire l’article susmentionné du Monde, « la vaccination obligatoire (…) contre la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos a éloigné la maladie ». Comme le savent les visiteurs de ce site, on est déjà en manque de preuves solides (« evidence-based ») concernant l’impact des vaccinations sur le recul des infections visées ; mais tout à son engagement contre les « idées reçues », Le Monde ne s’arrête pas à un tel détail : c’est même l’obligation vaccinale qui a permis un tel éloignement. De la sorte et pour « inquiétante » qu’elle lui paraisse, le quotidien du soir alimente la méfiance des Français : ceux-ci sont quand même fondés à se demander pourquoi ces mêmes maladies se sont tout autant éloignées dans les pays où l’obligation n’existe pas.

L’aporie réglementaire

Nonobstant l’objection authentiquement pharmaco-épidémiologique [8] qui précède, on peut comprendre que les Français – et eux seulement (par opposition, entre autres, aux Ghanéens ou aux Pakistanais) – s’émeuvent de se voir confrontés à la double contrainte [9] de vaccins obligatoires [10] quoique paradoxalement indisponibles…

En vérité, les siestes coquines des Parlementaires intransigeants avec leurs favorites lanceuses d’alerte sont trop torrides pour leur laisser la force de se saisir de ce problème authentiquement législatif. La triste vérité, c’est que Viagra ou pas [11], on ne peut pas bander en permanence : il faut – comme disait Fernand Raynaud – un certain temps pour retrouver ses forces après un week-end d’amoureux à Lourmarin ou une orgie au Club Hippocrate.

Le précédent de la grippe H1N1

Sans revenir sur un historique que les visiteurs de mon site connaissent bien, on ne saurait décrédibiliser les Français d’avoir tiré leurs conclusions du fait que, citoyens de la seule nation développée à avoir massivement boycotté la vaccination contre le H1N1 (pas plus de 8% de la population vaccinée), ils aient néanmoins échappé à la catastrophe sanitaire que les plus éminents esprits de droite comme de gauche (n’est-ce pas Docteur Le Guen [12] ? N’est-ce pas Docteur Emmanuelli ?) leur avait promise.

Pour reprendre le lexique du Monde, il est effectivement « inquiétant » pour les Français d’avoir été l’un des pays les plus dépensiers en achat de vaccins – tout en se révélant l’un des plus indemnes une fois les vaccins en question jetés à la poubelle [13] : ce, même si grâce à Irène Frachon et à ses fans, beaucoup d’énergie médiatique a été consacrée à leur faire oublier ce précédent en forme de révélation sur les turpitudes du monde pharmaceutique…

Vaccination contre l’hépatite B

Hormis dans quelques pays où la dépendance à l’opium est aussi historique que notoire [14], toute personne – experts inclus – baignant « dans une rassurante foi à l’égard des vaccins » sait qu’avec celui-là notamment, il n’y a aucune trace de la moindre toxicité neurologique dans les pays normalement civilisés – nonobstant les 1753 réponses qu’on obtient (le 06/11/16) en allant taper sur Medline une question aussi anodine que « hepatitis B vaccine AND adverse effects (vaccin contre l’hépatite B et effets indésirables)…

Hormis donc l’autisme de ceux qui s’obstinent à clamer que la toxicité de cette vaccination serait un fantasme franco-français, peu semblent s’être avisés du fait additionnel que, sur ce bruit de fond déjà assourdissant d’une toxicité exceptionnelle (parole de pharmaco-épidémiologiste…), il est une raison bien précise pour que notre pays se distingue par un nombre de victimes encore bien plus élevé qu’ailleurs : pour des raisons qu’il serait trop long de détailler ici mais dont le résultat est facile à vérifier, la France a été, quasiment, le seul pays développé à imposer un schéma de rappel tellement lourd que les autorités sanitaires ont fini par le renier au printemps 1998 (quatre injections en primo-vaccination plus un rappel tous les cinq ans, là où les autres pays se contentent de trois injections en tout et pour tout). Or, il n’est pas besoin d’aller suivre des cours de médecine – à l’exemple de certains hystériques du REVAHB – pour comprendre que dans un processus toxique dont le mécanisme le plus probable est celui d’une auto-immunité, chaque injection augmente mécaniquement (et, peut-être, exponentiellement) le risque de réaction indésirable : j’ai d’ailleurs plusieurs observations de personnes ayant raisonnablement bien supporté les premières injections et qui ont, littéralement, explosé à l’occasion d’un rappel… À côté de cette expérience personnelle, tout Français peut constater que quasiment invisible voici 25 ans, la sclérose en plaques s’expose à tous les regards depuis la campagne vaccinale de 1994 : objectivant un brutal triplement-quadruplement du nombre des cas survenus dans les années 1990, les chiffres officiels sont, de toute façon, disponibles pour attester qu’il ne s’agit pas d’une illusion d’optique.

Nul doute que dans une organisation judiciaire NON franco-française – disposant de juges d’instruction compétents (quoique pas forcément « spécialisés ») et où le Parquet n’aurait pas à recevoir ses ordres d’un Garde des sceaux ayant un intérêt personnel notoire à se ménager les barons lyonnais (incluant nommément le fabricant du vaccin français) –, il y aurait eu dans l’enquête sur ce schéma posologique une urgence bien plus impérative que celle consistant à décrédibiliser l’expert qui avait l’audace de le considérer comme problématique...

The « French touch »

Le paradoxe des vaccinations en France, c’est l’adhésion forcenée qu’elles suscitent chez la majorité des médecins alors que, à la différence de nos collègues anglo-saxons, la formation médicale d’ici ignore superbement les notions scientifiques de base qui conditionnent une appréhension correcte du problème : recherche clinique, statistiques, épidémiologie… Oh ! je n’ignore pas que depuis quelques décennies, les grimoires médicaux rédigés dans notre langue regorgent de « p » et autres fariboles ; je n’ignore pas que les programmes de fac sont désormais truffés de modules pompeusement dévolus aux « méthodes » de la statistique et de l’épidémiologie. Mais c’est une expérience épistémologique de base que l’on ne remonte pas aussi facilement des siècles de tradition diafoiresque et qu’entre parler scientifique comme on baragouine une langue qui reste étrangère et penser scientifiquement, il y a un abîme – dont les thèmes par essence controversables (la santé publique, la prévention, l’expertise judiciaire…) offrent des illustrations pluriquotidiennes.

Il est même fascinant de constater la spontanéité quasi pavlovienne avec laquelle les médecins qui aiment le plus à se la jouer « scientifique » basculent, à chaque difficulté, vers ce qui représente les deux tares les plus manifestes de leur formation : incapacité de hiérarchiser les sources de façon rigoureuse [15] et arguments d’autorité.

Je ne dis pas que chez les Anglo-Saxons qui obtiennent parfois des taux de vaccination vertigineux, la propagande vaccinale soit plus honnête qu’ici : mais elle est moins ostensiblement débile. Or, et n’en déplaise aux bouffons du Monde qui s’imaginent avoir la compétence pour discriminer le « Vrai » du « Faux » en pareille matière, il s’en faut de beaucoup pour que nos compatriotes soient facilement convaincus par une débilité aussi patente.

Conclusion

La confiance dans LES vaccins n’est pas un article de foi. Dans le pays dont l’une des réalisations historique les plus glorieuses consiste à avoir séparé l’Église et l’État, que l’on trouve de plus en plus de gens pour témoigner d’une certaine « méfiance » à l’égard de la politique vaccinale arrêtée par des autorités indignes ne saurait être un sujet « d’inquiétude » : plutôt un motif d’espérance quant aux limites de la propagande néocapitaliste et de ses relais pourtant profus – qu’il s’agisse des « experts », des professionnels de santé ou des médias.

Dans un prochain article, je reviendrai sur la dernière poussée de démocratie sanitaire qui a affecté notre ministre : la consultation nationale… De nouveau, je m’appliquerai à m’y faire plein d’amis…