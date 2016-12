Montagne baclofène : la souris bouge toujours...

Dans l’entre temps, de façon courtoise - au moins initialement... - et souvent émouvante, des utilisateurs et des thérapeutes se sont tournés vers moi pour me faire part de leur gêne à l’endroit de critiques visant un médicament qui, s’il n’est pas la panacée qu’on a promue un peu précipitamment, reste quand même un espoir dans la prise en charge d’une dépendance [ 14 ] dont on connaît les terribles ravages. Je peux comprendre cette objection. Mais à l’inverse, il faut bien voir que le prétexte de la victimisation pour justifier l’autorisation de n’importe quelle thérapeutique au mépris des règles sacrées du développement pharmaceutique (incluant, notamment, des études animales et cliniques adéquates et en nombre suffisant) n’est pas neutre politiquement : dans une industrie désormais exclusivement gouvernée par un principe de rentabilité maximale, il y a trop de brigands prompts à sauter sur les prétextes les plus « humanitaires » pour précipiter la mise sur le marché de pseudo-médicaments qui mettent gravement en danger et la santé, et les finances publiques. On a déjà quelques précédents tragiques – et on croit savoir que d’autres "innovations" aussi fallacieuses sont en préparation…

En presque trois ans, la pertinence des questions posées par mon premier article s’est trouvée, hélas, amplement confirmée [ 13 ]. En dépit du délai imposé pour la forme par les autorités sanitaires : i/ on n’a toujours aucune preuve assez sérieuse d’efficacité pour justifier que la consommation de baclofène serait un « réflexe de survie » ; ii/ les doutes que l’on pouvait légitimement entretenir quant à la tolérance de ce médicament dans cette nouvelle indication n’ont fait que se renforcer (avec, notamment, la perspective préoccupante d’un risque suicidaire) ; iii/ la thèse du complot s’est effondrée d’autant plus facilement qu’elle ne reposait sur aucun élément objectif. Au terme de quoi, je ne peux que réitérer le propos introductif de mon précédent article : je n’ai aucune idée définitive sur les véritables mérites du baclofène dans le traitement de l’alcoolisme – et j’ose ajouter que je serais ravi d’apprendre que ce produit peut être à tout le moins utile dans cette indication.

[1] Alors que les objections de mon précédent article reposaient essentiellement sur le contraste entre l’enthousiasme des activistes pro-baclofène et la réalité des données disponibles, il faut comprendre aujourd’hui que deux études en cours vont enfin fournir LA réponse à nos questions : c’est bien possible, mais que s’est-il donc passé depuis trois ans ? Si l’on pouvait se passer de ces données, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour une RTU ? Si ces données conditionnent absolument la rationalité de l’utilisation, pourquoi cette RTU alors qu’on les attend encore ?...

[2] On s’étonnera en passant qu’un médecin présenté par ses proches comme brillant et disposant d’une expérience américaine, ait pu s’engager aussi obstinément dans ce qui représente quand même le degré zéro de la recherche clinique et du raisonnement scientifique : ça a marché chez moi, donc ça doit marcher chez tout le monde...

[3] Une correspondante indignée et qui prétend l’avoir bien connu me soutient que cette histoire de rechute est une pure calomnie colportée par des opposants au baclofène : c’est bien possible, mais sur un tel sujet, l’impact de la calomnie est proportionnel à l’égocentrisme forcené de la promotion faite par Ameisen.

[4] Ce qui est évidemment banal en thérapeutique : ce qui ne l’était pas, c’était la propagande affirmant le contraire...

[5] Même si cette posologie n’est pas le seul paramètre en cause, comme on peut le voir, par exemple, avec les réactions d’hypersensibilité.

[6] On voit ça avec des médicaments qui ont déjà donné des preuves de leur toxicité au cours de leur développement, mais qui se voient autorisés au motif que cette toxicité a été raisonnablement contrôlée (alors que la prescription était étroitement enserrée dans les mailles d’un protocole assez strict). Une fois ce produit sur le marché, prescrit hors de tout protocole, la situation peut vite déraper à un drame de santé publique : ce fut le cas, au début des années 1980, avec le benoxaprofène, ou encore, vingt ans plus tard, avec la cérivastatine.

[7] Même si, rétrospectivement, un tel risque aurait dû être largement prévu en raison de sa malheureuse banalité.

[8] Impliquant, notamment, que des boîtes de ce médicament traînent plus ou moins partout dans la maison et ce, d’autant plus que destiné à un usage long terme, il ne pourra pas faire continûment l’objet de l’attention et de la prudence normalement attachées aux produits utilisés sur une durée limitée. Or, même si de tels risques s’apparentent plus à un mésusage qu’à des "effets indésirables", ils doivent être pris en considération dans l’évaluation du rapport bénéfice/risque.

[9] Et ce, d’autant plus que, si l’on en croit la mise au point de l’AFSSAPS en date de juin 2012, le baclofène semble exposer certains sujets à un risque suicidaire - excusez du peu...

[10] Je remarque au passage que si l’alcoolisme est un problème de santé publique d’ampleur suffisante pour justifier tous les écarts à la réglementation pharmaceutique, alors ce serait une économie pour les finances publiques de mettre en place les études idoines même en l’absence de toute contribution privée : les sommes en jeu seraient de toute façon bien moindres que celles allègrement dépensées par l’assurance maladie pour financer le développement privé d’anticancéreux hors de prix et d’intérêt plus que problématique (cf. Delépine N. Le cancer, un fléau qui rapporte, Michalon, 2013). Quitte à claquer l’argent du contribuable, autant choisir de bonnes causes...

[11] La bordée d’anathèmes, et même d’injures (proches de ceux que l’on retrouve régulièrement sur les forums consacrés au baclofène) envoyée par certains activistes dès la mise en ligne du présent article, illustre une bien suggestive difficulté à introduire un peu de rigueur dans le débat : comme avec "le syndrome des jambes sans repos", on s’y trouve confronté à une clique de petits soldats manipulés, campés sur leurs certitudes, voire sur leurs "droits" (l’une de mes correspondantes allant jusqu’à réclamer à cor et à cri un "droit de réponse"), mais sans aucune disponibilité intellectuelle pour la moindre considération éthique ou politique qui appellerait un minimum de désintéressement - une capacité à dépasser la quérulence forcément bornée d’un moi-je étriqué.

[12] En l’espèce, dès qu’il s’agit de recherche clinique, les médias français ne sont que la caisse de résonance de l’incroyable incompétence qui prévaut dans notre pays relativement à ce domaine – laquelle touche tout autant la plupart des professionnels de santé ou des « experts », les ordres et les académies, les responsables administratifs ou politiques, les juristes (avocats ou magistrats « spécialisés »), les associations, les internautes, etc. : sans désemparer, j’ai documenté cette situation avec l’affaire Médiator, dont les véritables déterminants restent toujours aussi inaperçus du plus grand nombre, incluant les « lanceurs d’alerte » et autres braillards ignorants…

[13] Les activistes qui croient bon de dénoncer mes "inepties" prétendent m’opposer trois "études" que je suis censé ignorer, alors qu’elles sont implicitement prises en compte dans les décisions de l’ANSM que je critique. Parmi ces trois "études", la seule publiée dans une revue à comité de lecture (en principe le critère minimum de crédibilité académique) conclut textuellement à la nécessité de mettre en place des "études randomisées en double aveugle" (Rigal et coll, Alcohol Alcohol. 2012 Jul-Aug ;47(4):439-42) : exactement mon argumentation depuis 3 ans. On doit faire plus caractérisé en matière d’"ineptie"...

[14] Sans qu’il y ait la moindre stigmatisation dans ce choix terminologique, on me permettra, dans la mesure du possible, d’éviter le mot de « maladie » à propos de cette dépendance, et celui de « patients » à l’endroit de ceux qui en sont victimes : ceux des lecteurs qui connaissent mon souci de la médicalisation tous azimuts comprendront aisément les raisons de cette prudence.

[15] Si j’en crois le résumé du protocole tel que diffusé par la presse, il faut déjà pas mal d’indulgence pour qualifier d’"étude" l’investigation en question...

[16] C’est-à-dire, jusqu’à preuve du contraire, un observateur qu’on ne peut suspecter d’être payé par la concurrence pour dénigrer le produit...

[17] Sur le site du docteurdu16, un intéressant forum d’avril 2013 a été consacré aux données disponibles concernant l’utilisation du baclofène dans l’alcoolodépendance. On peut y voir à l’oeuvre l’arrogance toujours sidérante des activistes pro-baclofène (les mêmes, d’ailleurs, que ceux qui n’ont pas craint de m’insulter), qui pontifient avec la subtilité intellectuelle d’un rouleau compresseur, sans autre compétence méthodologique que l’expérience de leur moi-je : alors que, précisément, tout l’effort de la recherche clinique consiste à se défier comme de la peste de son "expérience personnelle". On retrouve ailleurs ce type de dérapage égocentrique...