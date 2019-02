"Médicaments à écarter" selon la revue Prescrire : une liste noire avec des blancs...

Ayant déjà mon content d’ennemis dans les rangs de Big Pharma - et ailleurs -, j’évite autant que faire se peut d’attaquer frontalement les critiques du système. Mais n’ayant jamais caché mon souci relatif au risque de récupération , je crois utile d’attirer l’attention du public quant aux limites - et aux dangers - de l’exercice consistant à promouvoir de telles listes noires.

Si j’en crois la presse de ce jour, la revue Prescrire , avec son habituelle humilité-typiquement-scientifique, prétend une fois encore jouer au Bon Dieu qui sépare les boucs (les mauvais médicaments) et les brebis (les bons médicaments). C’est l’occasion de ressortir cet article qui ne date pas d’hier (date de première mise en ligne : 17/02/2013), suggérant que pour tenir un discours cohérent (et, pourquoi pas, durable) sur le sujet, il faut sortir des modes, des Frachon, des Even et autres héros qui ont d’autant plus le suffrage des médias qu’ils ne remettent RIEN de fondamental en cause.

De fait, on n’a pas l’impression que cette implacable "liste noire" à la Saint-Just ait si peu que ce soit gêné l’hebdomadaire de l’impayable Anne Jeanblanc , le canard de Dassault , la revue des bobos narcissiques dont les obsessions hypocondriaques font le bonheur de Big Pharma ou encore le journal du soir naguère prestigieux et désormais financé grâce, entre autres, à l’argent du minitel rose...

On relèvera d’ailleurs comme tristement significatif que dans la presse, les plus ardents défenseurs des intérêts pharmaceutiques n’aient pas craint d’ajouter leur voix au concert d’approbations qui a salué le médiocre travail de Prescrire : tant il est vrai qu’il suffit d’un frémissement d’impertinence pour ravir des médias par un travail dont la superficialité les laisse en terrain connu.

Nonobstant ces préoccupantes insuffisances, Prescrire peut toujours se présenter en "lanceur d’alerte", dans la mesure où il n’existe aucune autre option dans notre pays : au royaume des aveugles... Dans un contexte généralisé de formidable incompétence nationale relativement au technico-réglementaire pharmaceutique et à la méthodologie de la recherche clinique, ce fallacieux leadership permet d’occulter les problèmes autrement cruciaux dont la revue a retardé ou parasité la conscientisation (les alertes de la grippe aviaire, puis porcine) et, plus encore, les innombrables questions pourtant centrales qu’elle s’obstine à ignorer moyennant une politique d’implacable censure à l’encontre de tout démenti tant soit peu argumenté - laquelle suffit pour ruiner sa prétention "scientifique" [ 61 ].

Au total et s’il s’agit d’objectiver un critère d’inventaire, limitons-nous aux médicaments "à écarter" ( variante : "à retirer") cités dans la liste noire de Prescrire par leur nom de marque et encore repérables dans le Vidal de 2012 : sauf erreur de pointage, la moyenne de leur date d’enregistrement est... 1989. Eu égard à la propension déjà ancienne des autorités sanitaires [ 59 ] et des lobbies pharmaceutiques à dramatiser l’obsolescence des produits les plus anciens, les moins chers et pour lesquels on dispose du plus de recul, ça gêne qui de clouer au pilori des médicaments disponibles depuis bientôt 25 ans [ 60 ] ?

Et on ne parle ni des contraceptifs oraux, ni des anti-Alzheimer, sur lesquels la revue Prescrire reste désespérément muette dans cet article : ça vaut quoi une liste noire avec des blancs ?...

Ainsi documentée grâce à ces quelques exemples l’injustifiable subjectivité de Prescrire dans l’établissement de sa liste noire, on s’étonnera enfin de n’y point retrouver des scandales pourtant sans commune mesure, mais sur lesquels les bonnes âmes de l’administration sanitaire qui conseillent en douce la revue n’ont peut-être pas envie de s’épancher. On se contentera de deux exemples particulièrement éloquents.

Sans entrer dans une réfutation exhaustive de la liste noire publiée par Prescrire - attendu que je n’ai pas, moi, l’omnicompétence pour ce faire -, je me propose néanmoins d’y déambuler pour en détecter, ça et là, d’indubitables faiblesses.

Au total, et nonobstant les réserves théoriques d’usage, il faut une certaine immodestie pour se croire en mesure de "[rappeler] les principaux médicaments plus dangereux qu’utiles" (en illustrant le concept par des sacs poubelles...), alors que les choix opérés témoignent de singulières limites quant aux moyens mis en oeuvre et aux résultats obtenus.

Ce problème d’allocation de moyens dépasse, on vient de le dire, la seule entité Prescrire : pour avoir significativement contribué à introduire dans le débat public les revues Cochrane concernant les vaccins antigrippaux d’une part, le dépistage mammographique d’autre part, je n’en suis pas moins très réservé - en général - quant à leurs méthodes et à leurs résultats. J’ai même eu naguère l’occasion de publier une critique d’une de leurs revues [ 14 ] et le temps m’a jusqu’à présent manqué pour m’attaquer à celle, pourtant particulièrement déficiente, que Jefferson et coll. ont consacrée aux vaccins contre l’hépatite B [ 15 ] [ 16 ]. La même remarque s’applique malheureusement à la très récente méta-analyse de cette même collaboration Cochrane, contemporaine du présent article, qui regroupe sans état d’âme des études de qualité plus que douteuse, permettant de la sorte à la presse grand public ( Le Monde (15/02/13), Le Nouvel Obs (17/02/13)) de continuer à vanter les statines dans l’hypercholestérolémie malgré l’accumulation des preuves contraires et les protestations justifiées de M. de Lorgeril et de quelques autres.

[1] Au cours d’une récente émission télé destinée à promouvoir ce livre, l’un des auteurs n’a pas craint de célébrer le redressement de Sanofi sous la houlette de son actuel PDG, la veille du jour où, à l’annonce d’un impressionnant train de licenciements, on a appris du même coup que le pipe-line de cette firme censément renaissante était à peu près vide d’innovations pharmaceutiques : on peut donc s’interroger sur les critères qui conduisent les auteurs à décerner un satisfecit ou un label de qualité - et avec une telle assertivité en plus...

[2] Comme attesté par les chiffres de vente indécents des ouvrages qui s’y adonnent, quelle que soit leur faiblesse médico-scientifique.

[3] Voici très peu de temps, j’ai été contacté en vue d’une interview pour un reportage consacré aux vaccins (en général) supposé permettre un vaste survol, depuis le développement pharmaceutique jusqu’à la jurisprudence, en passant par l’aluminium, l’épidémiologie des maladies infectieuses, l’histoire sanitaire et la pharmacovigilance. La responsable de ce reportage m’a indiqué qu’il devait durer huit minutes au total, ajoutant sans la moindre ironie décelable : "cela laisse le temps d’être complet et d’aller au fond des choses"...

[4] C’est bien d’ailleurs ce versant spectaculaire qui se trouve exploité par la presse : "La liste des médicaments qui devraient être retirés du marché" (Medisite, 31/01/13), "Le sombre palmarès de Prescrire (Le Point.fr, 31/01/13), "La revue Prescrire publie sa liste des médicaments dangereux" (L’Express, 01/02/13)... Notons que l’illustration choisie par Prescrire pour sa "liste noire" représente rien de moins qu’une grosse poubelle dans laquelle des mains aussi anonymes que bienfaisantes jettent des sacs entiers de "médicaments à retirer" : en matière de nuance, on fait plus subtil...

[5] Pour autant que l’on fasse de la cohérence un critère majeur de crédibilité, il serait intéressant de comparer l’une à l’autre toutes ces listes noires, sachant que s’inscrivant cette fois dans le sillage de Prescrire, le Syndicat national des jeunes généralistes vient d’ajouter la sienne aux précédentes...

[6] C’est cette quérulence hypocondriaque qui, dans les années 1970, avait fait la fortune des ouvrages regrettablement surévalués du Dr Henri Pradal.

[7] Selon le seul lecteur ayant attribué une évaluation défavorable à mon avant-dernier livre sur le site d’Amazon : "Par contre rien n’est dit sur les molécules ou médicaments dits dangereux pas de liste ni d’effets par rapport à ceux ci." C’est précisément ce que je me garde de faire - mes chiffres de vente dussent-ils en souffrir...

[8] Ce qui n’est d’ailleurs pas une spécificité française.

[9] Reconnaissons à la revue Prescrire qu’elle admet spontanément ne pas avoir "les moyens de faire le travail des autorités de santé" : mais elle s’abstient de préciser le type de moyens dont elle dispose et de justifier rigoureusement les limites du travail qu’elle prétend accomplir sous un tel système de contraintes.

[10] En théorie, il est certes possible de se prévaloir du Freedom of Information Act pour se procurer les données "confidentielles" des multinationales auprès de l’administration sanitaire américaine, sachant que je n’ai pas la notion que ce canal ait souvent été emprunté en France, qu’il n’est de toute façon pas gratuit et que la seule fois où j’ai tenté d’y avoir recours dans le cadre, pourtant, d’un mandat judiciaire, le juge en charge de l’affaire m’en a empêché : pour un magistrat du Pôle santé, c’est plus immédiatement rentable - et moins risqué en termes d’engagement - de faire des risettes aux associations de victimes ou de se présenter aux médias en héros martyrisé que d’enquêter avec courage et détermination sur les données de fait.

[11] Pourtant particulièrement bien rodé au développement clinique et à la pharmacovigilance, j’estime à plusieurs milliers d’heures le temps que j’ai passé sur le seul dossier de la vaccination contre l’hépatite B : d’où mon scepticisme relativement aux experts autoproclamés qui s’autorisent à trancher de tout, et en un temps record, à propos de n’importe quel vaccin... Dans leur article mentionné ci-après, Doshi et coll. estiment à 14 mois de travail à plein temps et à deux personnes le temps qu’il leur a fallu pour une revue Cochrane du seul Tamiflu...

[12] Soit dit en passant, ce problème d’allocation de moyens se pose en termes superposables avec la revue de consommateurs Que Choisir.

[13] Sauf à avoir une conception très extensive du temps dédié : l’un des auteurs du livre susmentionné n’a pas craint, lui, de prétendre d’y avoir consacré "plus de dix mille heures en un an", ce qui correspond à plus de 27 heures par jour tous les jours de la semaine, abstraction faite des autres responsabilités dont il se prévaut pour justifier son expertise et de son omniprésence dans les médias...

[15] Comme à leur regrettable habitude, les auteurs n’ont pas craint d’intégrer à leur revue, et sans un mot de critique, l’étude de Zipp et coll (Nat Med. 1999 ;5:964-5), alors que même l’AFSSAPS s’était permis de la disqualifier ce travail incongru (communiqué de février 2000) : à l’évidence, Jefferson et ses collaborateurs n’ont pas eu le temps de l’apprendre... Dans un article dont j’ai eu connaissance après avoir écrit ces lignes (Doshi et al., BMJ 2012 ; 344:d7898), Jefferson et ses collègues reconnaissent s’être indûment fiés, dans leurs revues, aux articles publiés faute d’avoir l’expérience du rapport d’étude clinique (en particulier de toutes les entourloupes qu’autorisent le codage et la gestion des données) : rappelons que dans l’étude de Zipp et coll. dont on vient de parler, l’administration française - qu’on sait pourtant peu regardante - reprochait justement les discordances entre le rapport de l’étude et l’article publié dans Nature Medicine. Une fois formés aux pièges du rapport d’étude, il restera aux auteurs de la collaboration Cochrane à prendre la mesure des fraudes encore bien en amont : à savoir le hiatus entre les données sources et ce qui est enregistré dans la base, parfois aussi entre les prescriptions du protocole et ce qui a été réellement fait.

[16] D’un point de vue pratique, les auteurs de la fondation Cochrane ont une regrettable propension à retenir dans leur pool des études méthologiquement faibles, qui majorent les bénéfices et minorent les effets indésirables (c’est flagrant pour la vaccination contre la grippe, et c’est aussi le sens de leurs récents aveux sur le dossier Tamiflu). Le biais résultant tend quasi systématiquement à une surestimation des traitements évalués, de telle sorte que lorsque la revue conclut en des termes plutôt défavorables, on peut néanmoins l’exploiter (cf. plus bas) en tenant pour acquis que la réalité doit être encore plus défavorable que ne le soutiennent les auteurs.

[17] J’ai ainsi souvenir d’une revue excessivement critique qu’elle avait consacrée à un nouvel antidépresseur, qui comportait notamment une grossière erreur dont on retrouvait facilement l’origine dans un abstract fautif... Il arrive, de toute façon, que l’on rencontre des anciens de la revue admettant en privé l’intolérable vérité...

[18] Ayant eu l’occasion d’ironiser à la télé sur l’obsession des autorités à l’endroit des "pauvres mémés qui ne peuvent se passer de leur quart de Lexomil le soir" (à partir d’une recherche menée directement dans la base de données internationale du plus grand fabricant mondial de benzodiazépines), je me suis fait sévèrement reprendre par un professeur (à la retraite) qui m’a opposé avec hauteur son "expérience clinique" : mais attendu que ledit professeur avait été patron en pneumologie, je doute qu’il s’agisse là du type de Service spécialisé où l’on adresse le plus naturellement les vieilles dames qui ont fait une chute...

[19] R. Moynihan & A. Cassels, Selling sickness. How drug companies are turning us all into patients, Allen & Unwin, 2005.

[20] Sans prétendre lui contester ni son antériorité, ni l’ampleur de ses travaux sur le sujet.

[21] Rappelons que dans l’affaire Bayer où la justice m’avait confié une importante expertise, j’avais conclu ironiquement qu’en retirant spontanément un produit (cérivastatine) dont le rapport bénéfice/risque apparaissait décidément peu favorable, le fabricant (pourtant vilipendé par la presse depuis le début de l’affaire) s’était peut-être contenté d’agir de façon plus éthique que ses concurrents : à ce moment (2004), la chose avait curieusement peu intéressé les médias (Prescrire inclus)...

[22] Et nous n’avons pas eu besoin, pour ce faire, des "lanceurs d’alerte" montés en épingle ces jours-ci par des "journalistes" décérébrés...

[23] R. Moynihan & A. Cassels, op. cit.

[24] Sabayan B et coll. High blood pressure and resilience to physical and cognitive decline in the oldest old : the Leiden 85-plus Study. J Am Geriatr Soc. 2012 ; 60:2014-9.

[25] Si chez les pourfendeurs attitrés du système, c’est la fête quand le Conseil d’Etat annule des recommandations visant les antidiabétiques ou les anti-Alzheimer, c’est au contraire un scandale quand la même instance judiciaire, sur la même base juridique (conflits d’intérêts), annule le déremboursement de Derinox, un vasoconstricteur (Prescrire, 2012 ; 32 (350) : 899-900) : on peut rêver plus systématique - et plus cohérent - dans la critique...

[26] Sachant qu’encore aujourd’hui et depuis quasiment toujours, la notice Vidal (c’est-à-dire la caractérisation du médicament telle que contrôlée par les autorités) présente les avantages présumés de Plavix en termes de réduction du risque relatif : présentation dont chacun sait qu’elle est fondamentalement fallacieuse (pour autant qu’elle soit valide - c’est-à-dire obtenue au terme d’un essai clinique irréprochable - hi ! hi !) - une réduction relative pouvant être majeure tout en concernant un risque minime dans l’absolu, donc se traduire par rien de numériquement significatif dans la réalité).

[27] Morgan G, Ward R, Barton M. The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2004 ;16:549-60.

[28] La contradiction entre les autorités américaines, qui l’ont retiré, et les autorités européennes, qui continuent de le promouvoir, étant un cas d’école assez intéressant pour méditer sur les limites du genre "liste noire"...

[29] Au moment même où s’écrivent ces lignes, la presse (par exemple Le Figaro du 08/02/13) fait grand battage autour d’une "étude" censée montrer que la survie du cancer aurait progressé. Le problème, c’est qu’on peine à identifier la revue médicale où cette étude a été publiée (la déontologie médico-scientifique recommandant de ne pas médiatiser un travail avant qu’il n’ait été validé par les pairs au travers du circuit classique de la publication) et qu’à lire les comptes rendus trop complaisants des journaux, on se demande comment les auteurs ont contourné les questions pourtant archi-classiques en pareille espèce : à savoir, par exemple, comment on distingue la survie imputable à un progrès du traitement de l’artefact chronologique inhérent à un dépistage plus précoce, ou encore de quelle façon on a discriminé entre les décès imputables aux cancers et les autres. Un tel débraillé éthique et méthodologique en dit tristement long sur la dynamique d’une propagande assumée, et même encouragée, en plus haut lieu et dont le bénéficiaire le plus patent n’est certainement pas la santé publique.

[30] Contorsions qui dissimulent parfois que ladite espérance est raccourcie relativement à l’absence de traitement.

[31] Au cours de ses dernières années, l’une de mes amies, atteinte d’un cancer mammaire et décédée à l’âge de 78 ans, a littéralement passé le temps de nos dernières rencontres à sangloter sur l’atroce déchéance physique (insuffisance cardiaque, neuropathie motrice...) où l’avaient mise l’association de ses chimiothérapies et du sadisme médical. Or, je persiste à penser que, infirmière de profession et religieuse par vocation, elle aurait eu à sa disposition les outils intellectuels et spirituels pour affronter sereinement la perspective de sa mort, si l’institution ne s’était pas liguée pour la détourner du problème...

[32] Je ne veux pas dire qu’il conviendrait de baisser les bras devant n’importe quel type de cancer : mais je soutiens, avec bien d’autres, que les perspectives de survie (que ce soit en termes de durée ou de qualité de vie) associées à certains traitements hors de prix relèvent plus de l’escroquerie que de la médecine fondée sur les preuves.

[33] A titre d’exemple à mon avis très évocateur, je remarque que dans toutes les affaires médico-légales parvenues à ma connaissance, les victimes, quelle que soit leur domiciliation géographique, finissent le plus souvent par être adressées à un rhumatologue ou un orthopédiste du coin, présenté dans le dossier médical comme "spécialiste" ou "bon connaisseur" de ces complications tendineuses : les intégristes des études pharmaco-épidémiologiques pures et dures (telles que celles de la CNAM - hi ! hi ! derechef) me pardonneront de penser qu’une complication dont on trouve un ou plusieurs spécialistes dans n’importe quelle ville française de taille moyenne ne peut être "très rare"...

[34] Shirani A et al. Association between use of interferon beta and progression of disability in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. JAMA. 2012 ;308:247-56.

[35] Erviti J et al. Oral bisphosphonates are associated with increased risk of subtrochanteric and diaphyseal fractures in elderly women : a nested case/control study. BMJ Open. 2013 January 1, 2013 ;3(1).

[36] A savoir, outre une fois encore une présentation du risque en terme de réduction relative, la référence à des modèles animaux, l’usage de marqueurs de substitution (densité minérale osseuse), l’analyse en sous-groupes, l’administration en ouvert, l’insuffisance des données de tolérance...

[37] WHO Pharmaceutical Newsletter (N°4, 2012), p. 12-3.

[38] Le Figaro (16/01/13).

[40] Laquelle, rappelons-le, venait en rustine du plantage non moins grossier de l’épouvantail "grippe aviaire" par rapport auquel on ne sache pas que Prescrire ait, non plus, fait preuve d’une grande clairvoyance.

[41] Quasi caractéristique de la médecine française, cette absence de méthode était néanmoins longtemps restée compatible avec, du moins chez les meilleurs de la profession, un admirable sens clinique fondée sur une tradition d’observation quasi obsessionnelle : l’influence des lobbies sur la formation a désormais réduit à néant cette tradition, de telle sorte qu’incapables de penser "les preuves" (au sens de l’evidence-based medicine) tout autant que de repérer les signes (au sens hippocratique), le médecin français moyen (il y a heureusement des exceptions) n’est plus capable que de débiter les sornettes intéressées qu’on lui inculque depuis son entrée à la fac jusqu’aux séquences vespérales généreusement arrosées de la - n’ayons pas peur des mots - "formation médicale continue".

[42] Qu’il s’agisse du recueil, de l’évaluation ou de l’imputation des observations.

[43] D’ailleurs née dans l’administration sanitaire à une époque ou Prescrire était financée par cette même administration...

[44] Rappelons à toutes fins utiles que les deux "experts" internes de l’AFSSAPS qui ont été virés dans le sillage de l’affaire Médiator étaient justement deux représentants parmi les plus éminents de cette pharmacovigilance française dont je n’ai cessé, depuis 1983, de dénoncer l’insuffisance. Qui veut une justification objective de cette dénonciation n’a qu’à demander aux "experts" de la pharmacovigilance française une copie de leur CV avant leur recrutement par l’administration - c’est-à-dire avant qu’ils ne puissent profiter de leurs responsabilités officielles pour étoffer tant soit peu une liste de travaux jusqu’alors cachectique.

[45] J’ai souvenir (parmi d’autres...) d’un incident à la limite de la rixe lorsque, en pleine séance de la Commission nationale, j’avais fait remarquer à l’un de ses responsables - pourtant pharmacien - qu’il était aberrant de s’obstiner sur les effets centraux des vasoconstricteurs locaux (qui étaient sur le point de se voir réinscrits au tableau pour cette raison) à une époque où les vasoconstricteurs administrables par voie orale étaient, eux, en vente libre : manifestement ignorant de ce fait qu’il suffisait d’aller vérifier en entrant dans n’importe quelle pharmacie - et certainement pas homme à cultiver le doute méthodique - mon interlocuteur s’était étranglé d’indignation. Cet épisode - par ce qu’il signifiait et de son incompétence, et de ses méthodes de travail - ne l’a pas empêché, néanmoins, de faire une belle carrière dans l’administration sanitaire

[46] Je tiens de la bouche même d’un ancien dirigeant de Sanofi que cette firme n’a dû sa survie à cette époque que grâce à l’administration sanitaire qui l’a "tenue sous perfusion" en tolérant une prescription massive hors indication de ce médicament hors de prix et remarquablement toxique en lieu et place de l’aspirine à faible dose en prévention cardio-vasculaire...

[47] J’admets que sur un plan de stricte logique, l’argument pourrait m’être retourné dans la mesure où il n’est pas dissimulé que mon expertise au sujet des vasoconstricteurs tient aux missions que m’ont confiées certains fabricants pour les défendre contre les obsessions de la pharmacovigilance officielle et de Prescrire... Reste que, vingt ans après, j’attends toujours une réfutation tant soit peu motivée des arguments que j’avais alors opposés à ladite pharmacovigilance - notamment concernant la nullité procédurale de ses "enquêtes nationales".

[48] L’implicite méthodologique de base d’une "liste noire" est forcément comparatif, puisqu’il s’agit de désigner ceux des médicaments qui sont supposés devoir être "écartés" par contraste avec ceux qui méritent d’être prescrits.

[49] Dont on trouve d’excellents exemples avec les problèmes de sevrage ou avec le risque suicidaire imputés par certains leaders d’opinion à certains antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, quand - dans la limite méthodologique des données disponibles - tout laisse penser qu’il s’agit d’effets de classe et que, de toute façon, aux spécificités potentiellement défavorables de tel ou tel produit à cet égard, on pourrait facilement opposer d’autres spécificités non moins défavorables propres aux concurrents.

[50] En 2002, la presse s’était fait l’écho d’une de mes expertises où je dénonçais "l’âge de pierre informatique" où se trouvait la pharmacovigilance française (APM, 14/11/2002)...

[51] Girard M. L’imputation en pharmacovigilance est-elle fiable ? Thérapie 1984 ;39:291-296.

[52] Je me permets de rappeler que dès 1983, ma thèse de médecine (d’ailleurs couronnée par la Faculté de médecine de Paris) s’était attachée à démontrer que l’évaluation de causalité telle que pratiquée par les autorités sanitaires était gravement inadéquate ; trois ans plus tard, j’ai publié (Adv Drug React Ac Pois Rev 1986 ;2:87-95) pour montrer que les choses n’avanceraient pas tant qu’aucun effort ne serait fait pour améliorer la qualité informative des dossiers de pharmacovigilance ; l’année suivante, j’ai plus ou moins synthétisé ces réflexions (qui avaient fait l’objet de diverses publications), tout en dénonçant la cécité des autorités sanitaires devant les biais de notification, dans un travail couronné du Prix Organon Dépression et décerné par l’Association Française de Psychiatrie Biologique ; ce, juste après m’être fait virer de chez Synthélabo pour avoir dénoncé comme intolérablement toxique une innovation thérapeutique depuis opportunément passée dans les oubliettes de l’expertise officielle mais à l’époque bruyamment promue comme celle qui allait permettre "d’éradiquer de la planète le fléau de l’épilepsie" et vantée par l’une des idoles de Prescrire comme l’une des "cinq molécules les mieux étudiées au monde" - tout ça dans un silence confraternel et médiatique absolu (Prescrire inclus) et sans qu’il m’ait jamais traversé l’idée de solliciter la moindre médaille de "lanceur d’alerte"... Le constat d’une parfaite nullité de la pharmacovigilance française est donc fort antérieur à l’affaire Médiator : rien ne laisse penser qu’il y ait eu la moindre amélioration depuis, bien au contraire.

[53] Dont l’essentiel consiste à noyer les véritables indicateurs de toxicité ("effets" indésirables) dans l’océan des "événements" indésirables, via un incroyable détournement de la directive 2001/20/EEC sur les essais cliniques, encore aggravé par une célébration aussi démagogique qu’irresponsable des signalements opérés par les patients (Prescrire 2012 ; 32 (349) : 829). Il faudrait également parler des fraudes pourtant grossières légitimées, et même encouragées par les exigences officielles en matière de codage.

[54] Garattini S, Bertele V. Efficacy, safety, and cost of new anticancer drugs. BMJ. 2002 2002 Aug 3 ;325(7358):269-71.

[55] C’est un travail que je n’ai malheureusement pas pris le temps de publier, mais que j’ai pu réaliser dans le cadre de mes missions de consultant, qui m’ont donné accès aux données IMS sur les ventes de médicaments.

[56] C’est un hasard amusant que la mise en ligne du présent article se fasse le jour même où le principal responsable de cette entourloupe grossière, quoique jamais médiatisée en France, se trouve mis en examen pour ses liens plus que troubles avec le fabricant des fenfluramines (Le Monde, 18/02/13.

[57] Interprétée complètement de travers, l’abondante littérature sur la toxicité - cardiovasculaire notamment - de ces composés utilisés comme anorexigènes alimentait d’ailleurs les délires de l’Agence française sur la toxicité des "pschitt dans le nez".

[58] M. Girard, "Quand un médicament refuse de mourir", La Recherche, 1987 ; n° 185 : p. 238.

[59] Girard M. "L’innovation thérapeutique, critère à géométrie variable", Décision Santé 1992 ;16:22-23.

[60] Semblablement, ça gêne qui de réclamer à grands cris la participation des consommateurs à la pharmacovigilance, au lieu de se demander pourquoi Big Pharma se trouve aussi le plus ardent défenseur de cette revendication démagogique ?

[61] Je suis loin d’être le seul à avoir fait les frais d’un tel stalinisme : encore récemment et sous le vernis d’un aimable accusé de réception, l’une des meilleures connaisseuses de la vaccination anti-HPV s’est vu traitée avec la même superbe, malgré la pesante médiocrité de l’article auquel elle prétendait s’attaquer.