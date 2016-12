Qui veut passer la nuit avec moi ?

Je tombe par hasard sur l’enregistrement de cette émission, qui n’a dû être mis en ligne que récemment...

Le thème annoncé reprenait le titre d’un de mes bouquins paru au même moment : "Médicaments dangereux : à qui la faute ?"

Malgré les presque six ans qui se sont écoulés depuis, je n’ai pas l’impression que ce qui s’y dit soit frappé d’obsolescence : cela n’en rend que plus... bizarre le boycott médiatique dont je fais désormais l’objet puisque, comme rappelé dès les premières minutes (avec sans doute une certaine exagération), je passais à l’époque pour un habitué de certains plateaux télé.

Le principe de l’émission était de s’étendre sur toute la nuit, ce qui explique la durée annoncée de l’enregistrement (6h18). En fait, on commence par une heure et demie d’interview classique (dont peut se contenter le visiteur pressé), puis on converse avec des auditeurs qui téléphonent.

Dans cette seconde partie, il faudra au visiteur intéressé une certaine patience pour arriver au moment où une infirmière me traite de "charlatan" : il y a des gens qui ne plaisantent pas quand ils entendent mettre en doute les bénéfices des mammographies de dépistage...